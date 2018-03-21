«Самоубийство? До последнего буду думать, что болтовня». Вячеслав Анисин – о смерти Юрия Шаталова

Сегодня СМИ распространили информацию, что знаменитый защитник Юрий Шаталов покончил жизнь самоубийством. Его партнер по чемпионским «Крыльям»-74, сборной СССР в Суперсерии-72 и команды «Легенды хоккея» отказывается в это верить.

- В последнее время он перестал ходить на тренировки. А недавно звонок – лежит в реанимации в 67-й больнице. И тут такие новости…

- Уходят легенды.

- Такова жизнь. Вспоминаем только после смерти, а потом снова забываем. Фирсова-то мало кто помнит, а это на секундочки трижды лучший игрок года в мире, лучший хоккеист XX века. А на его похоронах практически никого не было. Шатал же следующее поколение. Если современные игроки вряд ли знают Фирсова-то знают... Такое время сейчас - другие игроки ходят в легендах.

- Информация о самоубийстве – шок?

- Это пишут. Мы вообще в команде только вчера на тренировке узнали, что он умер. Вроде доктора говорили, что все нормально даже в реанимации, когда он оказался. А вот как получилось. Завтра на тренировке объявят: что, где и как. Никто даже не знает, где погребение будет.

- Версия, что пошел на такой шаг из-за того, что потерял способность ходить.

- До последнего буду думать, что болтовня. И что ноги у него отнялись никто не знал. Хотя у нас доктор всегда на связи со всеми больницами. Он бы все знал. Но в одно могу сказать точно, чтобы он замыкался в себе и хмурым ходил – такого точно не было. Никогда такого не видел вообще. Да я и не помню, чтобы он на ноги жаловался. Жаловался на спину, но все равно приходил на каждую тренировку. Процедуры, массаж. Многие уже под семьдесят или за семьдесят. Куда на лед выходить? И то доктор всех смотрит, давление мерит. Если что не так, на площадку не пускает.

- В общем, не верится вам?

- Какие депрессии? Всегда приходил в нормальном настроении, шутки-прибаутки как у всех нас. Катался пока болезнь не обострилась.

- Жизнью был доволен, а то, знаете, всякое бывает?

- Мы, когда собираемся говорим о хоккее, а не о жизни, семье. Все только об игре. У нас же «Легенды хоккея», а не «Легенды сплетен». Должны делали операцию на спине, но у всех хоккеистов такие проблемы. Мы даже и не знали в «Легендах», что у него ноги отнялись. Юрка был мужественный человек, в чемпионских «Крыльях» все меньшинство закрывал.

- Тот чемпионский сезон вспоминали с особой теплотой?

- Конечно. Очень дружная команда. Без нормального коллектива больших задач, которые ставил Борис Кулагин, не решить. И эти цели были озвучены, когда мы были на восьмом месте. Тогда стали четвертыми, а вскоре чемпионами. А потом Борис Саныч ушел, и все рухнуло. А в его командах всегда были сильные коллективы. И дружили мы всей командой. Где между тройками нет дружбы и единомыслия – побед нет. Вот сейчас Знарок умеет сплотить коллектив. Кто хуже играет, кто лучше, но объединены единой целью.

- Шаталов, каким останется в памяти?

- Простой, порядочный парень. Классный, отзывчивый никогда, как змея, не шатался, а говорил, что есть. Сибиряк. Юра же из Омска приехал вместе с Виктором Блиновым. С тем, который был с сумасшедшим броском, и все буллиты в «Спартаке» исполнял именно он, а не Старшинов или Майоровы. Шатала в «Спартак» не взяли и через ЦСКА оказался в «Крыльях».

- ЦСКА не подошел, а через два года был в составе на Суперсерию.

- Да пятерка была из «Крыльев» - Лебедев, Бодунов, Шаталов, Васильев и я. Шатал, правда, всего три матча сыграл. Бобров снял Паладьева, когда того во второй игре один в один играли, и в Квебеке, где 4:4 сыграли мы уже играли все впятером и две шайбы забили. А потом в Ванкувере уже Васильева Перро один в один прошел и забил, состав снова перетряхнули, и Шатала сняли. Как давно все это было.

Фото: «Легенды Хоккея»