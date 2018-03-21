Самый яростный матч плей-офф КХЛ. Фото

Дмитрий Квартальнов дает установку хоккеистам "Локомотива".
Партнеры поздравляют Егора Коршкова с голом в ворота СКА.
На льду - Илья Любушкин, защитник "Локомотива"
Илья Ковальчук против Дениса Мосалева.
Виктор Тихонов схлестнулся с Григорием Денисенко.
Продолжение банкета.
Вячеслав Войнов дерется с Николаем Коваленко.
Коваленко моложе Войнова на десять лет.
Хоккеисты СКА радуются победе со счетом 4:1.
Болельщики "Локомотива" были очень ярки и активны.
Даниил Апальков приходит в себя.
КХЛ. Плей-офф
«Локомотив» (Ярославль) — «СКА» (Санкт-Петербург) — 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)
Голы: Коршков, 6:41. — Барабанов, 18:58. Ковальчук, 26:19. Тихонов, 31:10, 34:46.