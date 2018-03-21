Самый яростный матч плей-офф КХЛ. Фото

Самый яростный матч плей-офф КХЛ. Фото

Василий Пономарев
Василий Пономарев
 Эдгар Брещанов
Эдгар Брещанов
00:19
СКА и "Локомотив" набрали в третьем периоде более 50 минут штрафа.

Дмитрий Квартальнов дает установку хоккеистам "Локомотива". 

Партнеры поздравляют Егора Коршкова с голом в ворота СКА. 

На льду - Илья Любушкин, защитник "Локомотива"

Илья Ковальчук против Дениса Мосалева. 

Виктор Тихонов схлестнулся с Григорием Денисенко. 

Продолжение банкета. 

Вячеслав Войнов дерется с Николаем Коваленко. 

Коваленко моложе Войнова на десять лет. 

Хоккеисты СКА радуются победе со счетом 4:1. 

Болельщики "Локомотива" были очень ярки и активны. 

Даниил Апальков приходит в себя. 

КХЛ. Плей-офф

«Локомотив» (Ярославль) — «СКА» (Санкт-Петербург) — 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Голы: Коршков, 6:41. — Барабанов, 18:58. Ковальчук, 26:19. Тихонов, 31:10, 34:46. 

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