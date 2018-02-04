«Я просто солдат». Как хоккеист ЦСКА за «Спартак» против сборной играл

Сборная России в контрольном матче в овертайме переиграла «Спартак» на глазах 11 тысяч зрителей.

Как только стал известен состав соперников, в кулуарах и интернете принялись обсуждать совсем не заключительную прикидку сборной перед понедельничным отлетом в Корею, а состав «Спартака». В нем значились такие фамилии, как Рыков, Зуб, Каблуков, Шалунов. Ребята готовились к Олимпиаде в расположении сборной: Зуб и Каблуков и вовсе входят в заявку на Игры, Шалунов поедет в Азию как первый запасной на случай травмы кого-то из нападающих, а Рыков занимался с командой для полноты пятерок. Понятно, для чего их делегировали в «Спартак», но все равно многих это решение повергло в ступор. Ладно еще первые трое: они представляют СКА, с которым у спартаковцев своеобразное партнерство, судя по ежегодной миграции хоккеистов из Северной столицы в стан красно-белых.

А вот случай с Шалуновым, конечно, запомнится надолго. Все-таки челябинец сейчас на клубном уровне защищает цвета ЦСКА. Сами понимаете, возникают вопросы хотя бы имиджевого характера. Поймут ли болельщики, что хоккеист не виноват и просто выполнял требования тренеров? Достаточно ли им будет факта наличия на скамейке сборной тренера армейцев Игоря Никитина? Надеемся на это, ведь очевидно, шанса встать в позу у Шалунова, по сути, и не было. Пикантности ретроходу (многие помнят, как в советские времена хоккеистов целыми звеньями отправляли на усиление к клубам-конкурентам) придавал еще и тот факт, что ЦСКА и «Спартаку», по всей видимости, в марте играть друг против друга в серии плей-офф.

Шалунов был одним из лучших в составе «Спартака». Если бы не вратарь сборной Шестеркин, забил бы не раз и не два. Олимпийцы провели в начале февраля три игры, и конкуренты голкипера СКА Сорокин и Кошечкин не пропустили. Но они по большей части мерзли в рамке против Белоруссии, а на Шестеркина выпал град опаснейший контратак с численным преимуществом соперника. Переодетый армеец мог принести победу своей сегодняшней команды в концовке – вот был бы сюжет! - но в створ не попал. Тогда не пришлось бы нервничать в овертайме, после того как олимпийцы Гавриков и Капризов сумели покинуть лед лишь с посторонней помощью. Вроде бы с ними все обошлось. А сам Шалунов после матча сказал, что является солдатом, который просто выполняет приказы.

- Нелепая ситуация: у меня контракт с ЦСКА, а выхожу на лед в свитере «Спартака». Что теперь поделать? Все в интересах сборной. Могу себя назвать просто солдатом, - делился хоккеист в смешанной зоне.

- Знарок сказал, что все нормально, так как игра была вроде двусторонки.

- Двусторонка так двусторонка.

- А вы с руководством ЦСКА как-то ситуацию обсуждали?

- Я не обсуждал.

- А в контракте такие вещи наверняка прописаны?

- Понятия не имею.

- Вашего мнения не спрашивали? Сказали: иди играй?

- Да, играешь, и все.

Кого беспокоит натужность победы сборной над «Спартаком», только вышедшим из отпуска, - причины очевидны. У команды в Новогорске был полноценный сбор, она находится под нагрузкой. Два года назад также на льду «Арены легенд» только без зрителей вторая сборная страны, уже было закрывшая сезон турниром в Венгрии, приняла участие в двусторонке с национальной, которая готовилась к домашнему чемпионату мира, и «отпускники» выиграли со счетом 5:3 как раз на фоне физической загруженности будущих бронзовых призеров ЧМ. Сейчас Знарок на пресс-конференции только подтвердил, что было видно невооруженным глазом.

- Тяжелая игра для нас. Сложный период, команда под нагрузкой, и где-то не хватает. Какое-то время на адаптацию еще потребуется после прилета в Корею, - резюмировал рулевой россиян.

А вопросы на тему Шалунова наставник парировал жесткими репликами.

- Можете объяснить логику: зачем Шалунова отправили в состав «Спартака»? Болельщики недовольны.

- Здесь реагировать нет смысла. Нет сейчас болельщиков «Спартака» и ЦСКА – есть болельщики сборной. Дали ребятам практику. Не отдали бы их в «Спартак» – они бы ее не получили.

- С ЦСКА ситуацию обсуждали? Все-таки у клуба могут возникнуть вопросы с юридической точки зрения.

- Ни с кем не собираюсь обсуждать.

Сейчас, за день до отлета, действительно не лучший момент. Да и что тут обсуждать – дело-то сделано. А после возвращения всех болельщиков будут волноваться совсем другие темы. Верим, что более приятные.

Товарищеский матч

«Россия» — «Спартак» (Москва) — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Гусев, 33:05 (ВИДЕО). Марченко, 63:21 (ВИДЕО). — Каблуков, 17:36 (ВИДЕО).

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru