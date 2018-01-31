Россия победила Белоруссию. Пока еще с флагом и гимном

Самые яркие кадры контрольного матча.

Во Дворце спорта в Парке Легенд в Москве сборная России в рамках подготовки к Олимпиаде в контрольном матче уверенно переиграла команду Белоруссии. В нашей фотогалерее - самые яркие кадры победной игры.

Матч против Белоруссии - одна из последних возможностей увидеть нашу команду перед Олимпиадой Пхенчхане. 4 февраля здесь же сборная сыграет против «Спартака», а 5-го уже улетит в Корею.

Олимпийская сборная России собралась в Новогорске на прошлой неделе.

В игре с белорусами наши были безоговорочными фаворитами, но результат значения не имел. Главное - наиграть связки и взаимодействия.

Кирилл Капризов открыл счет в середине первого периода.

Главный тренер сборной России Олег Знарок определился с составом 25 января, но еще есть время внести минимальные изменения.

Белорусы уже проверяют команду к майскому чемпионату мира в Дании. В Пхенчхан их сборная не отобралась.

Кирилл Капризов стал главной звездой матча, забросив две шайбы.

Сергей Мозякин поиграл практически во всех звеньях, сделал одну результативную передачу. Знарок рассчитывает на него при игре в большинстве.

Несмотря на то, что матч был товарищеским, на трибунах практически не было свободных мест.

Юная болельщица передает привет капитану сборной России Павлу Дацюку.

Хоккея без пауз не бывает, а иногда паузы бывают даже ярче самой игры.

Как обычно на матчах сборной, группа поддержки была безупречна.

Сборная России добилась победы со счетом 3:0, а по броскам преимущество было и вовсе подавляющее - 33:10.

Гусев (на фото) - Шипачев - Капризов - самое быстрое звено сборной России.

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru