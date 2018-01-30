Провожать хоккеистов на Олимпиаду приехали даже бразильцы

В Новогорске прошел день открытых дверей сборной России.

Маленький коридор и фойе новогорского Центра зимних видов спорта в понедельник стали филиалом ООО «Вавилонское столпотворение». Специально уточнил: 166 представителей аккредитованной прессы пришли провожать хоккейную сборную на Олимпиаду. Это безумное количество для любого внутреннего события, в котором не было непосредственно спортивного действа.

А столько профильных СМИ у нас просто нет. Представляете масштаб ажиотажа? Президента ФХР Владислава Третьяка отвел в сторонку знакомый журналист для обсуждения каких-то своих вопросов, так их тут же окружили десятки людей с диктофонами.

Само занятие длилось полтора часа, и ввиду бессмысленности столь долгого наблюдения за льдом, где в принципе ничего особо интересного произойти не могло, пошли досужие разговоры. Обсуждали последние запреты МОК на любую демонстрацию спортсменами принадлежности к России.

- А интересно, если сделать на лбу временную татуировку, то все равно прикопаются? – полет фантазий летел куда-то вдаль.

Кстати, тут все действительно очень сурово.

- Да, мы обязательно доведем всю информацию до ребят. Санкции могут быть серьезными, вплоть до исключения, - сказал уже Олег Знарок на вопрос о «моковском» табу.

Главный тренер свою пресс-конференцию давал прямо на льду. В самой боевой обстановке. В зонах атаки громыхали шайбы, кто-то отрабатывал вбрасывания, а пишущая и снимающая рать осаждала Знарка в центре площадки. Со слышимостью были проблемы. Если хочешь записать ответы – базируйся где-то рядом с наставником, но тогда в диктофон из-за шума уже не попадут вопросы.

После выступления тренера новый виток суеты - все побежали к игрокам. Обычно на площадке хоккеисты общаются, завоевав, допустим, Кубок Гагарина, а тут такой шанс для телевизионщиков на красивую картинку.

Толкнули в спину. Оглядываюсь – латиноамериканец. Батюшки.

- Вы из какой страны?

- Бразилия.

- А вас-то сюда как занесло? Допингом интересуетесь?

- Да вы что? «Красная машина»!

Причем по-русски было произнесено только последнее словосочетание.

В сборной первая проблема – травма защитника СКА Динара Хафизуллина, который грустный ходил у раздевалки. Знарок, правда, сказал, что шанс вернуться в строй до отлета у его питерского подопечного еще сохраняется. Пока же на льду Динара заменил другой представитель Северной столицы Егор Рыков, который находился в Новогорске вместе с 14 игроками второй сборной. Они собраны как раз на такой непредвиденный случай и еще сыграют 1 февраля товарищеский матч с Белоруссией.

Тут дошло до абсурда. Несколько телекамер поймали Егора и начали задавать вопросы о силе канадцев и настрое на Игры. Хотя, конечно, шансов поехать на Игры у Рыкова нет. Хафизуллина в случае серьезной проблемы заменят вызванные на сбор запасные защитники Егор Яковлев или Никита Трямкин.

На общей позиции для прессы от команды выступили Илья Ковальчук и Павел Дацюк, который будет в Пхенчхане капитаном. На них наседали в три яруса: кто-то на корточках, кто-то на плечах.

Ничего нового наши ветераны (для обоих Олимпиада станет пятой) сказать не могли. Что бы ни происходило, от хоккейной сборной ждут только золота.

Состав звеньев сборной России:

Вратари: Кошечкин, Сорокин, Шестёркин.

«Белые»: Ковальчук — Дацюк — Григоренко, Гавриков — Войнов;

«Красные»: Гусев — Шипачёв — Капризов, Нестеров — Марченко;

«Синие»: Широков — Прохоркин — Барабанов, Киселевич — Яковлев;

«Чёрные»: Телегин — Андронов — Калинин, Зубарев — Зуб;

«Зелёные»: Мозякин — Каблуков — Ткачёв, Трямкин — Рыков.

Фото: Федерация хоккея России, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru