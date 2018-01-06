Закономерная неудача России и другие итоги МЧМ

Чем запомнился молодежный чемпионат мира в Баффало.

Семь лет без побед, а теперь еще и без медалей

Семилетняя медальная серия молодежной сборной России, которая началась здесь же, в Баффало, завершилась в четвертьфинале против хозяев чемпионата. Поражения от чехов и американцев наглядно продемонстрировали слабости команды: тут и медленные и неточные пасы, и безысходность при игре в большинстве, и ляпы в обороне. Причин у произошедшего много, их уже неоднократно озвучивали самые разные источники – главное, чтобы выводы были сделаны правильные. Самым показательным является тот факт, что лучшие нападающие сборной Клим Костин и Андрей Свечников – игроки 1999-го и 2000-го годов рождения. В этот раз основной возраст был «неурожайным».

Россия (U-20) – США (U-20) - 2:4. Голы и лучшие моменты

Возможно, через год будет лучше – как минимум потому, что те ребята прошли через ад юниорского чемпионата мира-2016, на который прилетели в авральном порядке заменять расформированную команду Виталия Прохорова. Они же впоследствии завоевали для России первые за шесть лет медали ЮЧМ.

Канада вновь наверху

Финал Канада – Швеция в последнее время является в мировом хоккее делом таким же обыденным, как Канада – Россия или Канада – США. Финалы предыдущих Олимпийских игр и чемпионата мира проходили именно с их участием. А вот на уровне молодежки они не встречались на этой стадии с 2009-го. Причем, за это время лишь один раз обе команды не добирались до финала.

Как правило, шведско-канадские финалы остаются за «кленовыми». Победа «Тре Крунур» по буллитам на предыдущем взрослом ЧМ стала исключением, добытым на грани и с огромным трудом. А вот молодежка отходить от общих правил не стала. Противостояние канадского супер-большинства против шведского феноменального меньшинства клонилось к овертайму, когда Тайлер Стинберген забил-таки решающий гол. В равных составах. Со второй попытки Канада все-таки взяла золото Баффало. Спустя три года родоначальники снова на вершине молодежного хоккея. И разве это кого-то удивляет?

Швеция (U-20) - Канада (U-20) - 1:3. Голы

Тройка победителей объективно отражает текущее положение дел по уровню хоккейных школ. В то время, как другие страны производят талантливых игроков поштучно, Канада, Швеция и США ставят их на конвейер. И если в ближайшее время ситуация не изменится, а Валерий Брагин уйдет с поста главного тренера сборной России, то тройку призеров в таком составе, может, в разной последовательности, мы будем видеть на МЧМ все чаще.

Открытие турнира

А его нет.

Очень хотелось сделать победителем в этой номинации сборную Чехии, но она за сутки пропустила 16 шайб в двух матчах, отыграв нормально только первые периоды. Полное отсутствие интриги в этих играх вызвало вопрос: а не было бы интереснее, если вместо чехов в полуфинал вышли бы финны или даже россияне? Но эта команда как минимум заслужила право побороться за награды. Она была лучше сборной России до последних минут третьего периода как в скорости, так и в комбинациях, да и команда «Суоми» в четвертьфинале была не лучше. Давно чешская молодежка не выглядела такой бодрой и зрелой. Страшно представить, в последний раз Чехия выходила в полуфинал МЧМ аж в 2005-м. И даже Давид Пастрняк два года назад не помог ей вылезти из пропасти. Мартин Нечас и Филип Задина продемонстрировали, что являются главной надеждой чешского хоккея на ближайшее будущее. Но во вторых периодах двух заключительных игр этих парней словно подменили. Нечто подобное произошло с олимпийской сборной России в Турине-2006 после победы в четвертьфинале над Канадой. Поэтому на громкое слово «открытие» они все-таки не наиграли.

Словаки в групповом этапе обыграли США и на равных бились со шведами. Но после бронзы в 2015-м сенсацией это назвать сложно. Сборная Белоруссии заставила говорить о себе, дав бой швейцарцам и чехам. На фоне Дании, крупно уступившей в группе всем соперникам, белорусам можно было с оптимизмом рассуждать о шансах на сохранение прописки в элитном дивизионе. Но все надежды были разбиты на последней минуте первого матча утешительного раунда и в серии буллитов второго.

Будущие звезды

Суперматч Канады и Швеции лишь подчеркнул, почему именно эти две команды разыгрывали золото. Вратари Картер Харт и Филип Густавссон вдвоем держали болельщиков на безголевом пайке и заставили организаторов ломать голову, кого из них признавать лучшим. В итоге первый стал лучшим игроком финала, а второй – турнира. Тройка Петтерссон – Андерссон – Нюландер раскатывала соперников геометрически идеальными взаимодействиями. Остановить ее смогла только канадская оборона во главе с двумя Кейлами – Клагом и Макаром. Расмус Далин, несмотря на оборонительное амплуа, творил чудеса в стиле Павла Дацюка. Дрейк Батерсон прибавлял от матча к матчу, внес решающий вклад в разгром Чехии в полуфинале, а в финале начал ту самую победную атаку за минуту сорок до конца третьего периода. Хорош был и капитан сборной Канады Диллон Дюбе, поднявший в итоге над головой чемпионский кубок.

Но не одними канадцами и шведами был богат этот МЧМ. Американец Киффер Беллоуз в 7 матчах забросил 8 шайб, причем разыгрался он во второй половине турнира: победный дубль против сборной России, гол шведам и еще один дубль чехам. Еще круче напоследок выстрелил его партнер Трент Фредерик, оформивший покер в ворота сборной Чехии в бронзовом матче. Но самым полезным игроком не только «звездно-полосатых», но и всего чемпионата можно признать Кейси Миттельштадта: помимо 5 голов он набрал еще 7 передач, став лучшим бомбардиром МЧМ. Без очков результативности он ушел с площадки лишь однажды – все в том же не задавшемся полуфинале против шведов.

Рекордная посещаемость

44500 – именно такой теперь рекорд посещаемости матчей молодежного чемпионата мира. Случай беспрецедентный, и едва ли этот результат будет превзойден в ближайшее время. А все благодаря идее провести матч между сборными Канады и США на открытом воздухе – «Нью Эра Филд», стадионе клуба НФЛ «Баффало Биллс». В НХЛ такой формат прижился уже давно: болельщики обожают разок в год пропитаться атмосферой хоккейной классики и забивают битком футбольные арены. ИИХФ тоже взяла эту идею на вооружение. Благодаря близости канадской границы она была обречена на успех. Единственное, что немного испортило этот праздник – мощный снегопад, сильно мешавший хоккеистам нормально обработать шайбу и вынуждавший каждые пять минут делать длинные паузы на очистку льда.

Канада (U-20) - США (U-20) - 3:4. Голы и серия буллитов

Аншлаг на «КиБэнк-центре» в финальном матче объясняется тем же самым: при выборе города для проведения МЧМ американцы явно рассчитывали на своих соседей. Как и в 2011-м, они не подвели. А вот что объяснить сложно – это пустые трибуны на остальных матчах. Понятно, что утренний поединок молодежных сборных России и Чехии не вызовет в Баффало особого ажиотажа, но когда на четвертьфинал США – Россия приходит всего 6200 зрителей – это, мягко говоря, удручает. Немногим больше было и в американско-шведском полуфинале. Все это можно списать на плохую погоду в Баффало и низкую популярность хоккея в Штатах по сравнению с другими видами спорта. Но если так, то почему этот город принимает второй турнир за восемь лет?

Фото: Kevin Hoffman / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images