Третий матч России на молодежном чемпионате мира: онлайн и лучшие моменты

Третий матч России на молодежном чемпионате мира: онлайн и лучшие моменты

19:31

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию встречи сборных России и Беларуси.

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Факты о матче:

  • С тремя очками Россия делит 2-4 место в группе с Чехией и Швейцарией. Лидирует Швеция, у которой стопроцентный показатель.
  • В первых двух матчах турнира россияне уступили чехам (4:5) и одолели швейцарцев (5:2).
  • Белорусы ранее проиграли шведам (1:6) и тем же швейцарцам (2:3).
  • В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы.

Лучшие моменты

0:1. Полодян бросает с дистанции, и закрытый игроками вратарь белорусов не успевает среагировать.

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0:2. Рубцов получает шайбу, выкатывается на пятачок и на паузе удваивает счет.

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Текстовая трансляция и статистика

Фото: Федерация хоккея России

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