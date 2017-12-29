Третий матч России на молодежном чемпионате мира: онлайн и лучшие моменты

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию встречи сборных России и Беларуси.Открыть видео
Факты о матче:
- С тремя очками Россия делит 2-4 место в группе с Чехией и Швейцарией. Лидирует Швеция, у которой стопроцентный показатель.
- В первых двух матчах турнира россияне уступили чехам (4:5) и одолели швейцарцев (5:2).
- Белорусы ранее проиграли шведам (1:6) и тем же швейцарцам (2:3).
- В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы.
Лучшие моменты
0:1. Полодян бросает с дистанции, и закрытый игроками вратарь белорусов не успевает среагировать.Открыть видео
0:2. Рубцов получает шайбу, выкатывается на пятачок и на паузе удваивает счет.Открыть видео
Текстовая трансляция и статистика
Фото: Федерация хоккея России