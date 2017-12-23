«Авангард» представляет аукцион новогодней формы-2018!

«Авангард» проведет четыре предновогодних домашних матча в форме специального «новогоднего» дизайна. Этой традиции уже пять лет.

Новогодняя серия стартует на «Арене Омск» 23 декабря. В соперниках у «ястребов» будут ХК «Сочи», «Ак Барс», «Салават Юлаев» и «Нефтехимик».

– Идея была в том, чтобы общий вид джерси создавал впечатление надетой поверх свитера футболки, – рассказывает дизайнер клуба Майя Мажорова. – Зима, тёплый свитер с узорами в русском стиле, и футболка с логотипом родной хоккейной команды. Узоры на рукавах было решено выполнить вышивкой поверх окрашенной промышленным способом ткани в трёх цветах – красном, белом и серебристом. Чтобы «футболка» была интересной и не однотонной, мы добавили на фон ненавязчивый геометрический паттерн. Кроме того, мы ушли от привычного графического рисунка формы, в частности, от «крыльев» на рукавах и классического основного чёрного цвета домашних свитеров. В целом, результат получился необычным и интересным, форма сохранила фирменные клубные цвета и приобрела неординарный вид.

Традиционно игровые свитера, в которых наша команда будет выступать в этих матчах, будут реализованы на благотворительном интернет-аукционе. Все вырученные средства пойдут на лечение пациентов гематологического отделения Омской областной детской клинической больницы.

Интернет-аукцион на площадке shop.hawk.ru стартовал 19 декабря и продлится до 23 часов 59 минут 28 декабря. Ссылка на аукцион: http://shop.hawk.ru/auctions/

Принять участие в аукционе могут только зарегистрированные пользователи.

Начальная стоимость каждого лота – 7 000 рублей.

Минимальный шаг – 500 рублей, максимальный – 1000 рублей.

Реальные имена и фамилии пользователей, участвующих в аукционе, скрываются по ходу торгов.

Оплата производится только банковскими картами Visa, Mastercard или МИР на сайте shop.hawk.ru в течении 12 часов после окончания аукциона.

Доставка входит в стоимость заказа, при условии получения свитера на арене стоимость доставки возвращается на карту. Внимание: доставка осуществляется только по России.