Иван Демидов: «Меня сильно подготовили в СКА, и это помогло провести хороший сезон в «Монреале»

Форвард «Канадиенс» Иван Демидов рассказал «Матч ТВ», что в дебютном сезоне НХЛ ему помогла база, которую он заложил в СКА, где вырос как игрок и человек.

В пятницу Национальная хоккейная лига объявила символическую сборную лучших новичков НХЛ, в которую вошли два россиянина — Иван Демидов и Александр Никишин, за год до этого выступавшие в СКА.

20-летний Демидов набрал 62 (19+43) очка в 82 матчах регулярного чемпионата за «Монреаль Канадиенс», добавив к ним 9 (3+6) очков в 19 играх плей-офф Кубка Стэнли.

— Иван, вы провели отличный сезон. Что вам запомнилось больше всего?

— Да, это был замечательный год. Конечно же, очень яркое впечатление осталось от игры «Монреаля» в плей-офф. Мы дошли до третьего раунда, сражались в каждом матче. Серии против «Тампы» и «Баффало» получились потрясающими. Полуфинал с «Каролиной» сложился не очень. Но у нас молодая команда, и всё впереди. Очень порадовало, как за нас болел весь Монреаль — люди были счастливы.

— Как сейчас отдыхаете после сезона?

— Да просто ездил отдохнуть на неделю в Мексику. Вернулся в субботу. Дальше буду снова тренироваться. Причем не один. В среду в Монреаль прилетел мой товарищ — форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский.

— Он в отеле остановился?

— Нет, Жарик поселился у меня — так будет проще освоиться в Монреале. Саша приехал в лагерь развития «Канадиенс», клуб выбирал его на драфте. Мы будем тренироваться вместе, и я покажу ему город.

— Вы попали в символическую сборную новичков НХЛ — причем вместе со своим бывшим одноклубником по СКА Александром Никишиным. Порадовались этому?

— Да, это очень приятно. Считаю, что уехал в НХЛ вовремя. Мне доверяли в СКА, давали игровое время. Всегда с благодарностью вспоминаю эти годы. Я заложил хорошую базу в КХЛ, и по результатам Никишина это тоже видно. Мы вышли на новый уровень и подкачали «физику», что позволило увереннее себя чувствовать в НХЛ. Все-таки это очень силовая лига.

— Экс-главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказывал, что по ходу сезона нередко был с вами на связи.

— Да, Роман Борисович мне звонил, писал. Мы хорошо общаемся. Спасибо за то, то он уделяет мне столько внимания. Даже когда я играл в СКА, он после тренировок со мной оставался, и мы отрабатывали на льду разные моменты. В плане развития Ротенберг мне многое дал. И в сборную вызывал, где я тоже набрался опыта.

— Ротенберг рассказывал, как правильно готовили Демидова и Никишина в России, давали лучшие упражнения и методики в клубе и в сборной. Система СКА была похожа на «Барселону», где есть молодежная академия «Ла Масия». Единая система подготовки помогала развивать талантливых ребят. И не просто так один из ваших детских тренеров Павел Левашев, с кем вы работали в Подольске, потом перешел в академию СКА.

— Кстати, теперь Левашев работает в подмосковной академии «Красная Машина Юниор». Вообще в СКА были лучшие условия, которые мне предоставил Роман Борисович. «Хоккейный город» — лучшая база в мире. Там было всё в огромном доступе. И тренажерный зал, и бросковые зоны, и дополнительный лед мне давали каждый вечер. Я мог выходить и спокойно кататься с моим отцом и братом.

Тренеры по развитию здорово помогали. Была такая обстановка для хоккеистов, что больше тебе ничего не надо. Думай только о хоккее и расти как игрок. Эта атмосфера очень помогала. Методики в СКА всегда были очень интересными, потому что они были направлены на всё — на твоё полное развитие как человека и как игрока во всех направлениях. Мне помогли стать более разносторонним человеком, и как хоккеист я вышел на новый уровень.

— Мы увидим вас во время «Матча года», который в конце июля пройдет в Санкт-Петербурге? Там соберутся многие энхаэловцы.

— ⁠Я там не буду выступать. Останусь в Монреале на все лето. Буду работать дальше над хоккейными нюансами, хочу стать еще лучше. Межсезонье — это то время, когда ты спокойно можешь добиться прогресса, и эти дни нельзя упускать.

— ⁠Вы и в прошлом году в межсезонье не ездили в Россию, а остались в Монреале.

— Скрывать не буду, мне очень нравится этот город. Он сам по себе красивый, и сделано всё для того, чтобы тренироваться, играть, работать.

— На футбол собираетесь сгонять? В Северной Америке начался чемпионат мира.

— На этом чемпионате мира болею за сборную Португалии, потому что там выступает мой любимый игрок Криштиану Роналду. Посмотрю еще, в каких городах у португальцев будут матчи. Знаю, что там две игры в Хьюстоне — это далековато. Но вот 28 июня они играют в Майами против сборной Колумбии. Или туда можно сгонять, или посмотреть, какой город у них будет в плей-офф. В любом случае, я желаю Криштиану большой удачи, болею за него давным-давно.