Дмитрий Курбатов: «Я иду на выборы. В совет IIHF должны входить представители всех ведущих хоккейных стран»

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов рассказал «Матч ТВ», с какой позицией он идет на выборы в совет Международной федерации хоккея.

В среду ФХР сообщила, что по решению правления организации Дмитрий Курбатов будет баллотироваться в совет IIHF. «Матч ТВ» задал несколько ключевых вопросов в связи с этим.

— Какого числа пройдут выборы?

— Конгресс IIHF начнется 15 октября на Тенерифе. Понятно, что выборы простыми не будут. Но многие согласны с тем, что в совет IIHF должны входить представители всех ведущих хоккейных стран. При этом понятно, что по ряду политических причин место российскому представителю там сегодня вообще не гарантировано. Хотя сборная России не выступает на международных соревнованиях с весны 2022 года, мы всё равно остаемся в топ-6. И согласно правилам IIHF, большие хоккейные страны при голосовании имеют два голоса.

— Вы ведь раньше работали в структуре IIHF. В созыве 2016–2021 годов входили в комитет по проведению соревнований, и на период 2021-2026 вас избирали туда же.

— Да, туда входили директор федерации США, генсекретарь федерации Финляндии, президент федерации Швеции, гендиректор федерации Чехии, а также я как гендиректор ФХР. Уровень представительства высокий, мы все друг друга знаем, лично общаемся прекрасно. Так что иду на выборы, хотя понятно, что это непростая история.

— Что нужно менять в IIHF с российской точки зрения?

— Нас совсем не устраивает уровень коммуникации с Международной федерацией, когда мы подолгу ждем ответы на наши письма и обращения. Иногда их просто не получаем.

Если говорить глобально, то IIHF стоит быть ближе к национальным федерациям. Может, не только иметь центральный офис в Швейцарии, но и открывать филиалы в других странах. IIHF — это объединение национальных федераций. Но это не значит, что IIHF при делегированных полномочиях единолично определяет, как будет развиваться хоккей. В этом смысле мы хотели бы вернуться к принципам демократии.

Нам нужно больше внимания уделять федерациям, чьи сборные не входят в число ведущих. Ведь это новые рынки, распространение хоккея, статус мирового вида спорта. Он точно есть у футбола, и к такому охвату нужно стремиться хоккею.

Большие хоккейные страны генерируют продукт, который можно хорошо продавать. Это создает денежный поток, идущий на нужды IIHF. Это позволяет IIHF как-то конкурировать с НХЛ. Роль больших стран важна. И в рамках Международной федерации важно найти правильный баланс между большими и малыми федерациями.

Надо думать о стратегическом развитии. Выстраивать правильные и взаимовыгодные отношения с НХЛ. То, что Кубок мира-2028 пройдет без участия IIHF — это поражение международного хоккея.

— Российских представителей с 2022 года не допускают вживую на заседания IIHF?

— Мы находимся в переговорах на эту тему. Участвовать в заседаниях — наше неотъемлемое право как действующей федерации, которая ежегодно в полном объеме платит взносы и соответствует всем критериям. Мы будем на этом настаивать. Это написано во всех уставных документах.

— Вдохновляет, что в других видах спорта Россию уже вернули на общих основаниях?

— Это движение в правильную сторону. У нас нет возможности ссылаться на это как на прецедентное право. Но то, что так происходит — это хорошие новости, укрепляющие наши позиции.

— Когда будет обсуждаться возвращение на международную арену хоккеистов-юниоров под российским флагом и с гимном, о чем еще в 2025 году выпустил релиз Международный олимпийский комитет?

— Мы этот вопрос будем ставить не в октябре, а раньше. МОК сделал заявление в конце ноября 2025 года. Понятно, что мы технически не смогли бы вернуть сборную России на молодежный чемпионат мира, который стартует в декабре. Но нельзя говорить, что россиян нельзя вернуть в турниры сезона-2026/27. Это технически возможно.

Мы можем подсказать с позиции своего опыта, как распределить группы и оперировать уже проведенными отборами. Тем более, когда Россию и Белоруссию отстранили, некоторые сборные получили повышение вообще без отбора. Могут быть совершенно разные варианты, и надо их обсуждать. Уже в декабре 2026 года мы хотим участвовать в молодежном чемпионате мира, который пройдет в Канаде, — сказал Курбатов «Матч ТВ».