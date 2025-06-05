Бобровский — о поражении «Флориды» от «Эдмонтона»: «Мы оставляем это позади и готовимся к следующей игре»

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский считает, что команде следует забыть поражение от «Эдмонтона» в первом матче финала Кубка Стэнли и готовиться к следующей игре.

В среду «Флорида» на выезде уступила «Эдмонтону» (3:4 ОТ) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. Бобровский отразил 42 броска.

— Было много хорошего. Мы оставляем это позади и готовимся к следующей игре. Следующая игра будет важным матчем, — цитирует Бобровского журналист Джеймсон Олив в соцсети X.

В серии до четырех побед «Эдмонтон» вышел вперед (1–0). Следующая встреча команд снова пройдет на льду «Ойлерз» в пятницу.

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