Все рекорды Овечкина, которые он уже побил в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин охотится за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. При этом он уже установил более 20 рекордов в сильнейшей хоккейной лиге мира.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин охотится за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. При этом он уже установил более 20 рекордов в сильнейшей хоккейной лиге мира.

На данный момент Александр Овечкин забил 889 голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки (894) осталось всего пять шагов.

Мы будем обновлять эту статью, записывая сюда все новые и новые рекорды Ови. Сейчас уже более 20 карьерных вех принадлежат Александру Великому.

Рекорды НХЛ, которые Александр Овечкин уже взял

6832 — столько бросков в регулярных чемпионатах НХЛ сделал Овечкин. Второй результат в лиге — Рэй Бурк (6209).

1610 — больше всего очков среди левых крайних форвардов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ заработал Овечкин. Второй результат в лиге — Люк Робитайл (1394).

1610 — больше всего очков среди россиян за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ набрал Овечкин. Второй результат в лиге — Евгений Малкин (1342).

1481 — больше всего матчей среди россиян за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ провел Овечкин. Второй результат в лиге — Алексей Ковалев (1316).

889 — больше всего голов среди левых крайних форвардов забил Овечкин. Второй результат в лиге — Люк Робитайл (668).

Александр Овечкин / Фото: © Patrick Smith / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

889 — больше всего голов за одну команду забил Овечкин. Второй результат в лиге — Горди Хоу (786).

889 — больше всего голов среди россиян за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ забил Овечкин. Второй результат в лиге — Евгений Малкин (513).

596 — больше всего очков в большинстве среди россиян за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ набрал Овечкин. Второй результат в лиге — Евгений Малкин (506).

453 — столько голов на выезде в регулярных чемпионатах НХЛ забил Овечкин. Второй результат в лиге — Уэйн Гретцки (402).

321 — столько голов в большинстве забил Овечкин. Второй результат в лиге — Дэйв Андрейчук (274).

182 — стольким вратарям за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ забивал Овечкин. Второй результат в лиге — Яромир Ягр (179).

Александр Овечкин / Фото: © Steph Chambers / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

106 — столько очков за один регулярный чемпионат НХЛ набрал Овечкин как российский новичок. Второй результат в лиге — Сергей Макаров (86).

65 — столько голов в пустые ворота забил Овечкин. Второй результат в лиге — Уэйн Гретцки (56).

65 — больше всего голов среди левых крайних форвардов забил Овечкин за один сезон. Второй результат в лиге — Люк Робитайл (63).

50 — больше всего голов среди 36-летних игроков в регулярных чемпионатах НХЛ забил Овечкин. Второй результат в лиге — Теему Селянне (48).

48 — больше всего голов среди 34-летних игроков в регулярных чемпионатах НХЛ забил Овечкин. Второй результат в лиге — Марк Мессье (47).

42 — больше всего голов среди 37-летних игроков в регулярных чемпионатах НХЛ забил Овечкин. Второй результат в лиге — Джонни Буцик (40).

27 — столько голов в овертаймах забил Овечкин. Второй результат в лиге — Сидни Кросби (23).

19 — столько регулярных чемпионатов НХЛ, в которых он забивал не меньше 30 голов, провел Овечкин. Второй результат в лиге — Майк Гартнер (17).

13 — столько регулярных чемпионатов НХЛ, в которых он забивал не меньше 40 голов, провел Овечкин. Второй результат в лиге — Уэйн Гретцки (12).

Александр Овечкин c «Харт Трофи», «Морис Ришар Трофи» и «Лестер Пирсон Эворд» / Фото: © Bruce Bennett / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

9 — столько раз Овечкин выигрывал приз «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер лиги. Ближайший преследователь — форвард «Торонто» Остон Мэттьюз (3).

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