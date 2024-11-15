Дубль Евгения Дадонова помог «Далласу» одержать крупную победу над "Бостоном" в НХЛ

Хоккеисты «Даллас Старз» разгромили «Бостон Брюинз» со счётом 7:2 в домашнем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. Это единственная крупная победа по итогам матчей четверга в НХЛ.

Вклад в успех своей команды внёс российский форвард Евгений Дадонов, который реализовал буллит в первом периоде и забил с игры во втором. Защитник «Брюинз» Никита Задоров в первом периоде отметился участием в драке, за что получил пятиминутное удаление.

На счету Дадонова четыре гола в сезоне: за один матч он забил столько же, сколько за предыдущие 14 игр.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас Старз» (Даллас) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)

Голы: Дюшейн, 01:09. Дадонов, 06:36 (бул.), 39:49. Стэнковен, 34:15. Бек, 35:56. Хинц, 40:47. Марчмент, 57:19 — Койл, 17:48. Пастрняк, 44:00.

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