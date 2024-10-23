«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», забросив две шайбы в меньшинстве

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 4:1.

В первом периоде «Вашингтон» забросил две шайбы в меньшинстве — отличились Ник Дауд и Эндрю Манджапане.

В начале третьего периода «Филадельфия» после точного броска Трэвис Санхейма сократила отставание. Гости на это ответили голами Дилана Строума и Джейкоба Чикрана.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин голевыми действиями не отметился.

В следующем матче команды встретятся вновь, но на этот раз на площадке «Вашингтона».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Голы: Санхейм, 40:34. — Дауд, 3:49 (мен.). Манджипане, 15:07 (мен.). Строум, 41:38. Чикран, 54:07.

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