Почему Панарин стал много забивать? Потому что стал фермером!

Открываем главный секрет российской звёзды НХЛ.

Открываем главный секрет российской звёзды НХЛ.

В этом сезоне форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин неузнаваем. Он не просто сделал хет-трик в матче с «Бостоном», но и впервые в карьере забил больше 40 голов за один чемпионат. Как ему это удалось? Что изменил Хлебушек на 33-м году жизни?

Панарин смело идет на 100 очков

Раньше мы знали Панарина как яркого ассистента. Он мог отдать, например, пять передач в одном матче. Но так его статистика сильно зависела от партнеров. Даже в «Нью-Йорк Рейнджерс» обычно ставили Панарина во второе звено, давая ему не самых сильных партнеров. На это обращал внимание еще Олег Знарок — «мой тестярик», как его называет Тема. А когда Хлебушек играл еще в «Коламбусе», то отдавай сколько угодно передач, партнеры там такого невысокого класса, и с ними элитным бомбардиром стать трудно.

Вот поэтому Панарин выступает в НХЛ уже девятый сезон, но пока он ни разу не набирал классические 100 очков за один чемпионат. Впрочем, в этом году можно всё исправить. Артемий уже имеет 97 баллов, и впереди у «Рейнджерс» еще 12 матчей.

Что же изменилось в его игре? Почему так прибавил Панарин? Разберем на примере матча с «Бостоном».

Самый легкий хет-трик Артемия

Насчет партнеров: Панарин выходил в звене с Алекси Лафреньером и Винсентом Трочеком. Ребята хорошие, но не лучшие. Трочек — крепкий универсальный центр, который хорош на вбрасываниях и отрабатывает по всей площадке. Однажды во «Флориде» он набрал 75 очков за сезон, но в основном имел чуть больше пятидесяти. Хотя в тройке с Панариным сейчас он идет вторым среди лучших бомбардиров «Рейнджерс» (66). Ну, а Лафреньер (45) в представлении не нуждается. Первый номер драфта, который никак не может раскрыть свой потенциал. Но в тройке с Панариным он проводит вполне приличный сезон.

Первое звено — тут понятно: Крис Крайдер, Мика Зибанежад и примкнувший к ним Джек Рослович. Новый главный тренер Питер Лавиолетт, которого уволили из «Вашингтона», и он в межсезонье переехал в Нью-Йорк, ничего тут не стал менять. Но при нем игровое время Панарина даже чуть выросло: с 19.36 до 20.02 минут за матч.

Матч с «Бостоном» (97 очков) — это не просто игра «Рейнджерс» (96) против соседа, но и битва за первое место в лиге. Первый период остался за «Брюинз», и хозяева даже повели в счете, когда отличился Джейк Дебраск.

Однако на 28-й минуте отличился Панарин. Гол получился, как сказали бы подростки, «изи катка», то есть очень легкий. Получив шайбу перед воротами после ошибки защитников «Бостона», Артемий аккуратно положил ее в угол, сделав несильный бросок.

И в конце второго периода Панарин отличился вновь. Снова «Бостон» позволил Хлебушку хозяйничать на пятачке. Он бросил, но автогол забил тот же Дебраск, как бы аннулировав свою шайбу. Гости повели уже 2:1. При этом Артемий впервые в карьере забил 40 голов за один чемпионат. В этом месте могли бы зазвучать фанфары, а небо Бостона могло бы осветиться красивым салютом.

В третьем периоде «Брюинз» сравняли счет, но «Рейнджерс» забили еще два. Третий гол Панарина тоже получился легким. Он убежал в отрыв и положил шайбу в пустые ворота. В общем, можно сказать, это был самый несложный хет-трик в карьере Артемия.

Но тут интересно другое, В этом сезоне он сделал уже три хет-трика. До этого были три шайбы в ворота «Тампы» (30 декабря), а еще раньше он забил три гола в ворота «Сан-Хосе» (3 декабря). То есть Хлебушек поставил их на поток.

Тема создал себе «место силы» под Валдаем

Панарин уже побил личный рекорд по результативности — 97 очков за чемпионат он не набирал никогда (два года назад было 96). И у него не было 41 шайбы (рекорд — 32).

Что еще изменилось? К этому моменту Артемий нанес уже 248 бросков в створ ворот. В прошлом сезоне было 204. То есть Хлебушек, банально говоря, стал больше брать инициативу на себя. Надо верить в себя, а не в то, что ты выведешь партнера на убойную позицию, и он зарешает.

Но при этом показатель меткости (отношение голов к броскам) у Панарина даже вырос — с прошлогодних 14,2% до 16,5%. Кстати, если взять первую семерку лучших бомбардиров лиги, у всех этот показатель ниже, чем у Артемия — а это Никита Кучеров (15,4%), Нэйтан Маккиннон (12,6%), Коннор Макдэвид (11,7%), Дэвид Пастрняк (12,9%), Микко Рантанен (15,9%), Уильям Нюландер (14,1%). Сумасшедшие цифры показывает Остон Мэттьюз (20%), но у него залетает всё, и в этом сезоне он уже забил 57 голов. Его можно спокойно вынести за скобки. А вот у Александра Овечкина (10,1%) залетает меньше, чем мы привыкли видеть.

В чем же дело? Почему Панарин стал таким метким и агрессивным? Оттолкнемся от того момента, когда «Рейнджерс» вели 2-0 в серии первого раунда с «Нью-Джерси», но умудрились проиграть ее со счетом 3-4. Лучший бомбардир клуба в регулярке Панарин набрал в том плей-офф жалкие 2 (0+2) очка за семь матчей. Сделал только 15 бросков, ничего не забил.

И сгорая со стыда, обрил свои прекрасные кудрявые волосы. Помните, мы на «Матч ТВ» даже давали новость , ссылаясь на источники, которые приближены к хоккеисту, что так Панарин отгоняет злых духов? Доля правды тут есть. Тем более надо знать, как суеверен Артемий — он легкомысленно к таким моментам не относится.

Артемий Панарин / Фото: © Личный архив Артемия Панарина

Дальше передаю слово другу и менеджеру Панарина — Артем Гаврилов рассказал мне просто бомбические вещи.

«Я как свидетель предсезонных подготовок скажу так, что изменения происходят в голове. Во-первых, Артемий стал уже дважды отцом. Это очень влияет. Он повзрослел, стал еще серьезнее и опытнее.

Во-вторых, сказывается то, что Панарин очистил сознание, отказался от соцсетей, перешел на простой телефон.

В-третьих, в тренировочном процессе даже летом он стал уделять много внимания броскам. Мы сделали для него прикольную бросковую зону, в шаговой доступности — ферма с животными. На самой ферме у него расположена тренажерка. Тема отточил броски, подкачался. Вернулся в Америку, еще шлифанул. А он за лето стал делать действительно много бросков. Вероятно, это тоже дает о себе знать».

Я даже заинтересовался: а что за ферма такая? Это где?

Оказалось, что в России — ближе к Валдаю. Там Панарин и его друзья завели кур, коз, баранов, скоро будет корова. С утра — покосы, вечером — надои. Есть специальные пчелы, с помощью которых можно восстанавливать силы.

То есть Панарин создал себе «место силы», где в межсезонье проводит чуть больше месяца. Швыряет шайбу там в бросковой зоне с утра до вечера. Пьет натуральное молочко, ест медок, косит траву, босиком ходит по росе.

Ребята, это реально работает! Так и Кубок Стэнли можно выиграть! Внимательно наблюдаем за Панариным и его «Рейнджерс»!