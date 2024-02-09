Почему Овечкин снова начал забивать? Рекорд Гретцки всё ближе

Выдав в этом сезоне дикую серию из 14 матчей без голов, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин снова взялся за работу, забрасывая шайбы в трех играх подряд. Что же изменилось?

Выдав в этом сезоне дикую серию из 14 матчей без голов, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин снова взялся за работу, забрасывая шайбы в трех играх подряд. Что же изменилось?

Конец прошлого года получился для Александра Овечкина депрессивным. С 22 ноября по 20 декабря — целый месяц! — он вообще не забивал голы, к чему мы, честно сказать, не привыкли. Лучший снайпер современности имел в активе всего пять шайб! Разговоры дошли до того, что Овечкин: (а) потерял форму; (б) он уже слишком старый; (в) команда вокруг него развалилась; (г) и вообще рекорд Уэйна Гретцки он не побьет.

Это невозможно. Бесперспективно. Точка.

«Вашингтон» вокруг Овечкина в самом деле неприятно преображался. В начале чемпионата в бессрочный отпуск ушел центрфорвард Никлас Бэкстрем, который фактически завершил карьеру из-за травм. А ведь с передачи шведа Александр Великий забил больше всего голов.

Еще был Евгений Кузнецов — другой элитный центр, к тому же русский парень, свой в доску. Он тоже хорошо ассистировал Овечкину, но недавно оказался в программе лечения игроков под эгидой НХЛ и профсоюза игроков. Кузя тоже выбыл бессрочно.

Оказавшись без двух главных центральных нападающих, Овечкин вдруг выдал серию из трех матчей с голами. Он забил в гостях «Далласу», потом дома поразил ворота «Монреаля», а теперь вот забил «Флориде» на выезде.

Между прочим, это рекорд «Вашингтона» для игроков возраста 38 лет и старше. Но что же произошло, что он выдал такую голевую серию из трех матчей? Почему Александр Овечкин снова начал забивать?

1. На «Вашингтон» не давит результат

Все эти три матча «Кэпиталз» проиграли: 4:5 в овертайме с «Далласом», 2:5 с «Монреалем», 2:4 с «Флоридой». «Вашингтон» уже на семь очков отстает от зоны плей-офф, впереди игры с такими монстрами, как «Бостон» и «Ванкувер». Открыто об этом не говорят, но все в «Кэпиталз» понимают, что команда не попадет в розыгрыш Кубка Стэнли. Надо быть реалистами. А значит, можно сосредоточиться на главной цели, ради которой за «Вашингтоном» следит весь мир — Овечкин должен побить рекорд Гретцки.

Ови лидирует в «Кэпиталз» по игровому времени среди форвардов: в среднем 19 минут 25 секунд за матч. А в большинстве он проводит по 4 минуты 43 секунды за игру. Чаще в лиге на лед выходят только более молодые форварды «Колорадо» Микко Рантанен (4.58) и Нэйтан Маккиннон (4.48). Но Овечкин в каждом матче имеет много времени, чтобы забить гол. Его никто не зажимает.

2. Ови перестали менять тройки

Возглавив команду перед этим сезоном, тренер Спенсер Карбери ее словно изучал. Постоянно тасовал состав, искал разные варианты звеньев. Но в последнее время он перестал менять партнеров у Овечкина. Теперь Александр постоянно выходит с Диланом Строумом и Томом Уилсоном.

Собственно, здесь других вариантов нет. Строум — единственный квалифицированный центрфорвард под Ови. Уилсон много лет выходил в первом звене, обеспечивая ему силовую защиту и даже забивая голы. Недавно Том ездил на Матч всех звезд НХЛ, куда выбрали его, а не попавшего в кризис Овечкина.

На остальные тройки нападения «Вашингтона» без слез не взглянешь. Там настоящий кошмар. Вот собрали вторую линию в виде Макс Пачиоретти — Коннор Макмайкл — Ти-Джей Оши, но эта тройка провалила матч с «Флоридой». А Строум и Уилсон начали давать хоть какую-то стабильность Овечкину, который понимает, что «Вашингтон» на долгие годы уходит на дно турнирной таблицы, как Атлантида.

3. Помог отпуск между матчами

После игры с «Далласом» у «Вашингтона», согласно календарю, было девять дней паузы. Ну и Овечкин с семьей отправился в Дубай. Пусть перелет занял 13 часов в одну сторону, но Саша встретился с друзьями, хорошо отдохнул с женой и детьми, перезарядил батарейки.

Было видно, что Овечкин стал больше нацелен на ворота. Перед отпуском у него были даже два матча, с «Лос-Анджелесом» и «Колорадо», в которых Александр вообще не бросил в створ ворот, что для него редкость.

Но в этих трех матчах, когда он забивал, Овечкин нанес 13 бросков в створ ворот. Когда много бросаешь, что-нибудь да залетит.

4. Он привел себя в нормальную форму

Пауза в полторы недели помогла Овечкину залечить микротравмы. И по ходу сезона он вошел в привычный энхаэловский тонус. Первые матчи чемпионата показывали, что Александр тяжел, потерял в скорости, шайба не держится у него на крюке. Или что-то в летней подготовке пошло не так — может, она была нацелена на прежнего Овечкина, но теперь мы имеем дело с ветераном Овечкиным, которого стоит готовить иначе. Или Сашу в самом деле затаскали на мероприятия, и он что-то упустил.

Но видно, что Овечкин, когда его все откритиковали и по нему оттоптались, понемногу возвращается в форму. Он снова нашел себя.

5. Наконец-то у него начало залетать!

В этом чемпионате Овечкин имеет кошмарный для себя процент реализации бросков. И это нельзя объяснить потерей формы или перестройкой «Вашингтона». Бросок-то у Александра Великого никуда не должен был пропасть. Но сейчас у него только 6,9% реализации. Это в два раза ниже, чем обычно, когда у Овечкина в сетку раньше залетало 14 или даже 15% бросков.

По-хорошему, Саша должен был бы сейчас иметь не 11, а 22-24 гола, сохрани он прежнюю меткость. Но прицел сбился. Однако посмотрим, как Овечкин стал забивать.

«Даллас»: дальний бросок в большинстве, когда вратарь был закрыт.

«Монреаль»: Овечкин получил шикарный пас от Строума на пустой угол, когда сместился на правый фланг — и там нельзя было не забить.

«Флорида»: классика, бросок в большинстве из левого круга вбрасывания.

То есть мы видим, что Ови уже не просто стоит в своем «офисе», ожидая пас под щелчок. Он ищет разные варианты на площадке, может даже пойти на слот перед воротами. И при этом бросает, бросает…

В последних 13 матчах Овечкин набрал 13 (5+8) очков. Он вошел в привычную рутину. Да, «Вашингтон» проиграл в шестой раз подряд. Но шаг за шагом, рекорд Гретцки всё ближе. Остался только 61 гол. Мой скромный прогноз: до конца чемпионата Ови забросит еще где-то 11 шайб и сократит отставание от Уэйна до 50 голов.

Илья Ковальчук рассказывал в интервью «Матч ТВ»: «Я на связи с Ови, мы много общаемся, я знаю его настроение. И не сомневаюсь, что рекорд Гретцки он побьет. Это лишь вопрос времени…»