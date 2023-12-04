Панарин установил сумасшедший рекорд! Он сделал хет-трик в Madison Square Garden в составе трех разных клубов!

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой матча против «Сан-Хосе» (6:5), сделав свой пятый хет-трик в карьере. Видели бы вы, как на лед Madison Square Garden летели кепки!

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой матча против «Сан-Хосе» (6:5), сделав свой пятый хет-трик в карьере. Видели бы вы, как на лед Madison Square Garden летели кепки!

Хлеб — всему голова

«Хлебный Трик» — такой заголовок на официальном сайте НХЛ. Хлебушек — это прозвище Артемия Панарина, хет-трик — трюк со шляпой, который он провернул в матче с «Сан-Хосе». Да, соперник — беспросветный аутсайдер, который идет на последнем месте в лиге. Но «Шаркс» вдруг показали зубы и одержали три победы в четырех матчах. Эти ребята не так просты, как кажется!

Как раз «Сан-Хосе» открыл счет на четвертой минуте, когда Энтони Дюклер убежал один в ноль и переиграл голкипера Джонатана Куика. Но потом «Рейнджерс» получили большинство, и Мика Зибанежад отдал пас за спину на Панарина. Что же сделал Артемий? Он прошел слева в центр, а потом нанес дальний кистевой бросок — да такой, что шайба со звоном вошла в ворота от штанги.

Не дожидаясь перерыва, Панарин сделал дубль, когда проявил расторопность, оказавшись перед вратарем «Шаркс» на пятачке. К нему пришла шайба, остальное было делом техники.

Это был гол в равных составах, где Панарин выходил в привычной тройке с Алекси Лафреньером и центром Винсентом Трочеком. Это звено провело вместе 13.25 минуты при игре «5 на 5» и показало высокую эффективность, если верить продвинутой статистике.

«Рейнджерс» одержали 3000-ю победу

После двух периодов держалось шаткое преимущество «Рейнджерс» (4:3), но на 45-й минуте Панарин пыльным мешком прибил интригу в матче, когда снова оказался на пятачке и грамотно сыграл на добивании. Вот так! Два гола Хлебушек забил, оказываясь в самой «печке», куда не каждый форвард полезет, потому что там больно бьют. Но Артемий показывает себя как старательный и нацеленный на ворота нападающий.

И тогда на лед полетели кепки. Это пятый хет-трик в карьере Панарина. Последний раз в регулярном чемпионате он так отличался 11 февраля, когда вообще сообразил покер в гостевом матче с «Каролиной» в штате Роли.

А если еще отмотать назад? Предыдущий хет-трик Панарин делал 12 декабря 2019 года, когда приезжал в Сан-Хосе. Но это же было в гостях. А так, чтобы это увидел весь Нью-Йорк и переполненный Madison Square Garden?

И вот Панарин устроил свое первое большое шоу на Бродвее. Учтите еще, что Артемий отдал одну голевую передачу, набрав в итоге 4 (3+1) очка.

«У нас в команде есть глубина состава. Сейчас мы выглядим очень хорошо. Надеюсь, сможем играть так весь год», — сказал Панарин.

Кстати, в этот вечер случился еще один юбилей — «Нью-Йорк Рейнджерс» достиг отметки в 3000 побед за свою историю. А ведь этот клуб был основан еще в 1926 году и входил в Оригинальную Шестерку.

«Рейнджерс» стали пятой командой, одержавшей 3000 побед в истории НХЛ — после «Монреаль Канадиенс» (3536), «Бостон Брюинз» (3373), «Торонто Мэйпл Лифс» (3116) и «Детройт Ред Уингз» (3069).

Вот бы снова посмотреть на тройку Панарина с Кучеровым!

Надо заметить по поводу «Сан-Хосе», что после перелома пальца в состав гостей вернулся Александр Барабанов, с которым Панарин еще играл вместе в СКА. Причем форвард не просто вышел на лед, но и забил гол, когда получил передачу на левой штанге и эффектно поразил ворота, привстав на одно колено. На 56-й минуте «Шаркс» сократили счет до минимума (5:6), но вытянуть этот матч так и не смогли.

«Мне показалось, что мы были готовы играть с самого начала, — сказал главный тренер «Сан-Хосе» Дэвид Куинн, который сам раньше тренировал «Рейнджерс». — То, как мы держались на протяжении всех 60 минут, многое говорит о нашей команде. Обидно, потому что мы чувствовали, что подарили сопернику несколько подарков в третьем периоде. Но наша психологическая стойкость и решимость, конечно, дают нам повод для оптимизма».

Но в этот вечер почти все разговоры были о Панарине.

«Он — суперзвезда, — сказал Зибанежад. — Иногда он просто молчит, но всё делает на площадке, когда просто не надо слов. Я нарадоваться не могу, что Артемий играет в нашей команде».

После этой феерии Панарин вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров НХЛ (15+20=35), отставая только от Джей-Ти Миллера (13+23=36) из «Ванкувера», Давида Пастрняка (14+22=36) из «Бостона» и Никиты Кучерова (15+25=40) из «Тампы».

А помните, как тесть Панарина — главный тренер сборной России Олег Знарок — на чемпионате мира в Кельне в 2017 году собрал звено, где выступали Панарин, Кучеров, а центром между ними был Евгений Кузнецов? Это была просто бомбическая тройка, а Панарин стал лучшим бомбардиром того турнира, на котором Россия завоевала бронзу.

Хотелось бы увидеть этих ребят снова в одном звене, конечно. Идеальный шанс — это Кубок мира, куда сборная России, может быть, однажды всё-таки попадет. Ну, или Олимпиада-2026 в Италии. А почему нет? Помечтать-то мы можем.

P. S. В конце отчета самое время добавить важное. Потому что Нью-Йорк и переполненный Madison Square Garden уже видели хет-трик Панарина. Это случилось 20 марта 2018 года. И тогда Артемий тоже набрал 4 (3+1) очка. Вот только играл Хлебушек… за «Коламбус Блю Джекетс», и отгрузил он хет-трик как раз в ворота «Рейнджерс».

И я вам больше скажу! 17 февраля 2016 года Панарин тоже делал хет-трик в Нью-Йорке на льду переполненного Madison Square Garden. Но тогда он выступал за «Чикаго Блэкхокс»! Представляете?

Я уверен, что это абсолютный и неповторимый рекорд, чтобы на льду одной арены сделать хет-трик в составе трех разных клубов. Но это же Хлебушек! Он всегда привык нас удивлять.

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