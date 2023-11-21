НХЛ делает революцию, а Россия обязательно сыграет в Кубке мира — это вопрос времени

Сразу ряд авторитетных североамериканских инсайдеров заявили, что НХЛ запускает Кубок мира в 2025 году и он пройдет без участия сборной России. Обозреватель «Матч ТВ» разбирается, что все это значит.

Сразу ряд авторитетных североамериканских инсайдеров заявили, что НХЛ запускает Кубок мира в 2025 году и он пройдет без участия сборной России. Обозреватель «Матч ТВ» разбирается, что все это значит.

Кубок мира, который… не Кубок мира

Надо сказать, что сама Национальная хоккейная лига никаких прямых заявлений на этот счет не делала. Но недавно в Стокгольме играли четыре клуба НХЛ, и комиссар лиги Гари Беттмэн выступил перед журналистами, отвечая на вопросы. На основании этих слов и кулуарных разговоров какие-то инсайдеры сделали свои выводы.

Вот что тезисно сообщил обозреватель ESPN Грег Вышински:

текущий план на Кубок мира-2025 по хоккею, который не будет называться Кубком мира по хоккею;

участвуют четыре национальные сборные (США, Канада, Швеция, Финляндия);

турнир пройдет без россиян;

возможно, США и Канада сыграют между собой три раза;

следующий полноценный именно Кубок мира по хоккею может состояться не раньше 2028 года.

НХЛ нужны международные матчи

Что все это значит? Давайте разберемся.

НХЛ уже не первый год вынашивает идею запустить международный турнир. Понятно, что раз Международная федерация хоккея (IIHF) так слаба, то поляну нужно занимать своим соревнованием. Тем более Кубок мира-2016, который проходил в сентябре в Торонто, получился вполне себе удачным. В нем участвовали восемь сборных: Канада, Финляндия, Россия, Молодые звезды Америки, а также США, Швеция, Чехия и сборная Европы.

План НХЛ — проводить свой турнир между Олимпиадами, в которых НХЛ тоже может участвовать. Таким образом, в идеале мы увидим, что в хоккее раз в два года будет устраиваться соревнование с участием всех сильнейших игроков мира.

На этой же волне к руководству профсоюза хоккеистов (НХЛПА) пришел Марти Уолш — американский политик-демократ, бывший мэр Бостона. Один из главных его лозунгов в предвыборной борьбе был в том, что НХЛ должна проводить международные соревнования.

Представляю, как удивился Гашек

Можно ли сделать полноценный Кубок мира сейчас, в нынешней международной обстановке? Нет, этого сделать нельзя. НХЛ пыталась оттянуть свои планы, перенеся их с 2024 на 2025 год. Но геополитика не стала лучше, а в мире появились новые очаги напряженности

Что же делать? Эврика — нужно провести тестовый турнир.

— Будет ли хоккейная супердержава Россия участвовать в вашем соревновании, которое вы не называете Кубком мира? — спросили у Уолша в Стокгольме в рамках большого интервью на ТВ, которое скоро появится в сети в рубрике «Откровенный разговор».

— Скорее всего, нет, — ответил Уолш.

Но уже известно, что НХЛ и НХЛПА близки к заключению соглашения, которое вернет международные игры в хоккейный календарь, начиная с февраля 2025 года. То есть со следующего сезона.

…Представляю, как обалдел Доминик Гашек, когда за рамками тестового турнира осталась его сборная Чехии. Ну, а что он хотел? Сам же наезжал на НХЛ, требовал с нее миллиарды долларов. Теперь получите и распишитесь.

А вообще, соперники выбраны неслучайно. США и Канада — тут все понятно. Швеция и Финляндия — туда НХЛ регулярно приезжает с европейскими матчами своих клубов. Там у лиги уже есть свои хабы. Стокгольм и Тампере, а может, и Хельсинки всегда готовы принять такие матчи. Это уже обкатанный плацдарм. А вот недавним визитом в Прагу, я так понимаю, НХЛ осталась не слишком довольна. Или просто не захотела раздувать количество участников, решив просто провести Турнир четырех.

«Я поддержу всех своих ребят» — глава профсоюза

Можно было бы собрать сборную России, тем более федерация к этому не имеет отношения. И в команде выступали бы только хоккеисты НХЛ. Но есть ряд обстоятельств:

— турнир пройдет в феврале 2025 года, и его нельзя сделать большим на пару недель. Он просто не влезет в календарь регулярного чемпионата;

— другие хоккейные федерации — предположительно, Швеция и Финляндия — дали понять, что откажутся от такого турнира, если в нем будут задействованы игроки российского происхождения.

«В данном случае речь идет о более серьезной проблеме. У нас есть некоторые федерации, которые не разрешают своим игрокам участвовать в турнирах с русскими. И мы должны принимать это во внимание», — сказал Уолш.

То есть НХЛ и НХЛПА оказались меж двух огней. Им нужно развивать международное направление. Но они должны делать выбор. При этом Уолш подчеркивает, что как глава профсоюза он защищает всех, вне зависимости от национальности и происхождения.

«Я представляю всех и собираюсь поддержать своих ребят. Это в самом деле сложная и прискорбная ситуация. Это ужасно сложно, когда ты пытаешься отделить спорт от того, что сейчас происходит в мире», — добавил Уолш.

«Мир в 2026 году может стать другим»

Итак, это будет недельный турнир, которому еще нужно придумать название и дать брендинг. Ожидается, что какие-то матчи пройдут в Европе, но пока ничего не решено. Скорее всего, IIHF не санкционирует этот турнир (или просто обойдутся без Международной федерации), поэтому там примут участие только игроки НХЛ.

«Да, у нас нет сейчас соглашения с IIHF. Наш турнир пройдет примерно в те же сроки, что и их чемпионат мира, с разницей в пару месяцев. И у Международной федерации тоже есть свои обязательства, которые она должна выполнять», — сказал Уолш.

Еще надо учесть, что НХЛ и НХЛПА продолжают совместную работу с Международным олимпийским комитетом (МОК) и IIHF над соглашением о том, чтобы энхаэловцы снова могли участвовать в Олимпиадах, начиная с Милана-2026. А когда этот договор подпишут, то будет составлен долгосрочный международный календарь, в котором Олимпиада и Кубок мира проходят раз в два года, чередуя друг друга.

«Я надеюсь, в ближайшее время мы что-нибудь придумаем», — сказал Уолш.

И что важно, участие сборной России в миланской Олимпиаде совсем не исключено. Инициатива тут будет идти уже от МОК.

«Я придерживаюсь того мнения, что мир в 2026 году будет уже другим. Но мы не знаем, что произойдет. Есть большая вероятность того, что ничего не изменится», — говорит Уолш.

Россия уже проводит свой «Кубок мира»

Какие выводы?

Во-первых, к этому турниру НХЛ в феврале 2025 года нам нужно относиться без ревности. Тем более Россия сама проводит такой турнир.

Не заметили? Декабрь 2023 года. Кубок мира по хоккею, который мы не называем Кубком мира по хоккею. Участвуют четыре национальные сборные: Россия, Белоруссия, Казахстан, Китай. Без североамериканцев. Укладываемся в неделю. Наш декабрьский турнир со снеговичком, который пройдет в Питере.

Чем это по формату отличается от тестового турнира, который запускает НХЛ? Да ничем. Только подбор игроков разный. Но мы собираем лучших из КХЛ.

Иван Морозов, Николай Голдобин, Павел Порядин / Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

Во-вторых, что важно. В хоккее сейчас идут тектонические сдвиги. НХЛ возвращается на Олимпиады. На рельсы ставится Кубок мира, в котором Россия обязательно сыграет — может быть, в 2028 году.

Сейчас хоккей ущербен как вид спорта, потому что с 2014 года мы видели только лишь один турнир с участием всех сильнейших хоккеистов мира — это был Кубок мира-2016. Сравните с тем же футболом, где раз в два года проходят чемпионаты мира или первенства континентов, где каждый год играют клубы в Лиге чемпионов.

Новый международный календарь поможет всему хоккею. Ну, а Россия обязательно вернется в международную сетку, когда придет время.

И еще одна идея. Активисты профсоюза НХЛ — тот же Александр Овечкин — могли бы обратиться в НХЛПА, чтобы провести серию матчей между США, Канадой и Россией. Пусть это будет даже предсезонный турнир. Но он не только вызовет колоссальный ажиотаж, но и покажет тем же финнам и шведам, которые не позволяют провести полноценный Кубок мира, — спорт и хоккей нужны для того, чтобы объединять людей и налаживать мосты между странами.