Овечкин забыт и брошен. Его месть «Коламбусу» была страшна! Гол №827 от Александра Великого

Еще один уверенный шаг в сторону рекорда Уэйна Гретцки сделал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Он отличился на 36-й минуте матча с «Коламбусом» (4:3), когда соперник совершенно забыл, кто перед ним находится.

Еще один уверенный шаг в сторону рекорда Уэйна Гретцки сделал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Он отличился на 36-й минуте матча с «Коламбусом» (4:3), когда соперник совершенно забыл, кто перед ним находится.

О чем на латышском думал Мерзликинс

Если точнее, то дело было так. В борьбе за шайбу сразу три игрока «Блю Джэкетс» ушли за ворота, еще один остался у борта на круге вбрасывания. Овечкин оказался один-одинешенек на пятачке «Коламбуса». Он был забыт и брошен. И когда форвард «Кэпиталз» Дилан Строум выиграл борьбу у этой троицы, то немедленно отдал пас на Александра Великого. А что делать тому, который перед воротами скучает? Конечно же, Саша не промахнулся! Его месть была страшна!

Вот так Александр Овечкин забил гол № 827 в карьере, поразив ворота Элвиса Мерзликинса, который в тот момент наверняка на латышском думал о своей защите: «Боже ты мой, что вы творите?!»

И после матча Ови наверняка должен отгрузить Строуму хорошую бутылочку шампанского, потому что его партнер показал себя на редкость настырным товарищем. Выиграть борьбу у троих на борту — вы где такое еще видели?

Заметим, что в коллекции скальпов Овечкина не произошло пополнения — он раньше уже забивал Мерзликинсу, это третий гол в его ворота. Всего же Александр забивал 170 разным голкиперам. Тут тоже назревает своеобразный рекорд. Только Патрик Марло (177) и Яромир Ягр (178), два главных энхаэловских аксакала, огорчали в своей карьере больше вратарей.

Эта шайба Овечкина стала пятой в сезоне. Ну, не так плохо. Таким темпом капитан «Вашингтона» пока идет на 27 голов за чемпионат. То есть к апрелю он может иметь 849 шайб. И тогда до Гретцки (894) останется 35 голов. При этом мы понимаем, что Александр Великий еще может увеличить темп, вдавив в пол педаль газа своего «Феррари».

Ну а пока до Гретцки 67 шайб.

И не будем забывать, что Овечкин приближается к еще одному важному рубежу. Теперь ему не хватает лишь трех баллов, чтобы набрать 1500 очков за карьеру. Сейчас у него 827 голов и 670 передач, что в сумме дает 1497 очка в 1362 играх.

Большая радость на улицах Витебска

Надо сказать, что перед этим сезоном мы все дружно поставили крест на «Вашингтоне». Команда ужасно начала чемпионат, там полуразобранный состав, фактически завершил карьеру Никлас Бэкстрем, не забивал Овечкин, молодой тренер Спенсер Карбери ничего не мог с этим поделать, ну и всё в таком духе.

Но посмотрите, сейчас «Кэпиталз» забрались на второе место в Столичном дивизионе (20 очков), отставая только от горячих «Нью-Йорк Рейнджерс» (25). Ну ничего себе! Четыре победы подряд — вы что, ребята, нацелились попасть в плей-офф?

Домашняя игра против «Коламбуса», занимающего последнее место на Востоке, сулила еще два очка. Но матч не получился легким. Во-первых, «Блю Джэкетс» перебросали хозяев (36-26). Во-вторых, они открыли счет, когда на старте первого периода отличился Джонни Годро. «Коламбус» закружил карусель в зоне «Вашингтона», и когда шайба попала к Годро, он могучим щелчком вогнал ее в ворота. А мы и не думали, что в этом Микки-Маусе столько силы! Джонни Хоккей (175 см / 72 кг) — не самый габаритный хоккеист на планете Земля.

Но дальше «Вашингтон» отгрузил в ворота Мерзликинса сразу три шайбы, и еще одна была персонально от Овечкина. На 48-й минуте свой первый гол в сезоне забил защитник Иван Проворов, когда в сутолоке на пятачке запихнул шайбу в ворота. Но вскоре молодой форвард «Вашингтона» Хендрикс Лапьер забил свой первый гол в сезоне, и в общем-то «Коламбус» удалось дожать.

Вот вы спрашиваете: «А в чем сила этих «Кэпиталз», а?» Одна из таких черт — там прибавляет молодежь. Сразу по 3 (1+2) очка набрали не только 21-летний Лапьер, но и 22-летний белорусский нападающий Алексей Протас, у которого уже 7 (2+5) очков в 14 матчах. Пол-очка за матч — когда вы такое еще видели от нападающего из Белоруссии? Представляю, как радуются в Витебске — на родине Протаса.

Мы удивились такому составу «Вашингтона»

Успех «Вашингтона» тем ценнее, что в запасе остался Евгений Кузнецов — ведущий центрфорвард команды сказался больным.

— Он заболел, поэтому пропустил тренировку, — сказал Карбери. — Завтра у него выходной день, так что посмотрим, как он будет себя чувствовать, а в понедельник Кузя планирует тренироваться. А вот теперь он не играет.

Кстати, эта замена позволила попасть в состав Лапьеру, который не подкачал. Он вышел на лед впервые с 8 ноября, когда «Вашингтон» встречался с «Флоридой».

Какими будут «Кэпиталз» без Бэкстрема и Кузнецова, двух гениев центральной оси? Мы это увидели сегодня. В итоге Овечкин играл в звене с Строумом и Томом Уилсоном. Вторым центром стал Коннор МакМайкл, с которым выходили Энтони Манта и Ти-Джей Оши. В третьем звене играли центр Лапьер, а также Сонни Милано и Протас. Четвертое звено — центр Ник Дауд, плюс Бек Маленштайн и Николас Абе-Кубель.

Очень непривычный, я бы даже сказал, радикальный состав «Вашингтона». Но они же победили — так что какие вопросы?

Следующие матчи Овечкина — в среду с «Баффало», в пятницу с «Эдмонтоном». Причем обе игры пройдут дома. Обе команды не держат свои ворота на замке и не входят в зону плей-офф. Мануфактура «Александр Овечкин и К» может отгрузить им еще пару-тройку шайб, особенно если вернется Кузнецов.

Посмотрим, особенно на битву Ови против Коннора Макдэвида.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)

Голы: Милано, 25:05. Протас, 33:16. Овечкин, 35:47. Лапьерр, 53:34. — Годро, 23:27. Проворов, 47:01. Дэнфорт, 55:48.