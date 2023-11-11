Атака-катастрофа «Вашингтона», неопытный тренер и фатальная непруха. Пять причин, почему не забивает Овечкин

На старте чемпионата НХЛ капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил только две шайбы в 12 играх. Такого с ним не было никогда! «Матч ТВ» разбирается, что же происходит с Александром Великим.

На старте чемпионата НХЛ капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил только две шайбы в 12 играх. Такого с ним не было никогда! «Матч ТВ» разбирается, что же происходит с Александром Великим.

Конечно, еще не пришло время бить в тамтамы. Вспомните, как в сезоне-2008/09 нечто похожее с Овечкиным уже происходило. Он забил только три раза в 12 матчах, но в итоге забросил 56 шайб и взял свой очередной «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу лиги.

Правда, есть нюанс — тогда Ови был на 15 лет моложе.

Если задать вопрос в «Вашингтоне» — есть ли там тревога по поводу спада голевой результативности Овечкина — то мы наверняка получим ответ: «Да мы же сильный «Нью-Джерси» обыграли в гостях (4:2), и все хорошо поработали на команду. Да и капитан набрал 1 (0+1) очко за передачу, нанес три броска, сделал три хита. Видно, что он старается».

Но мы же считаем, когда Овечкин (824) догонит по голам Уэйна Гретцки (894). Ожидалось, что это случится в середине следующего сезона. Но пока Александр Великий идет на 14 голов за чемпионат, что для него выглядит как аномалия. Так и 2026 года придется ждать, когда он до Гретцки дотянется. Но тогда Овечкину будет уже за 40 лет.

В общем, ситуация выглядит тревожно. И мы решили назвать пять причин, что же происходит с Овечкиным.

1. У него нет нормального центра

Как вы знаете, Никлас Бэкстрем уже объявил о приостановке карьеры. Он наверняка не вернется в хоккей. А ведь Овечкин именно с передач Бэкки забил большинство своих голов.

Ну ладно, швед в последнее время был только тенью себя самого. Но ведь новый главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери почему-то поначалу не ставил к Овечкину даже Евгения Кузнецова. И более того, он критиковал Кузю за игру.

Вот с «Нью-Джерси» тренер наконец-то создал тройку Овечкин — Кузнецов — Том Уилсон. И что же? Ови отдал передачу, Кузя сделал дубль.

— Звено Кузнецова сразу задало тон матчу. Мы играли с хорошей энергией, активно распоряжались шайбой. Мне понравилась игра этой тройки, она сделала много хорошего, — сказал Карбери.

2. «Вашингтон» возглавил новый тренер

Влияет и то, что 42-летний Карбери никогда раньше не был главным тренером в НХЛ. Ему не хватает опыта. Он два года входил в штаб «Торонто», который создал младореформатор — генменеджер Кайл Дубас. Его в итоге убрали, и Дубас перешел в «Питтсбург». Сам же Карбери отправился в «Вашингтон». И такое впечатление, что он только разбирается, как управлять такой большой командой. Как неопытный, но амбициозный водитель сел за руль «Феррари» и смотрит, какие кнопки жать, какие рычаги дергать.

В частности, и с этим связано, что «Вашингтон» завалил старт чемпионата. И там статистика была плохая у всех, не только у Овечкина.

Надо отдать должное терпению Александра Великого, он даже намека не дает, что с его стороны может быть критика в сторону тренера. Он — командный игрок. Но факт в том, что Карбери только сейчас пришел к сочетанию первого звена, которое всем кажется очевидным и единственно верным. Овечкин — Кузнецов — Уилсон. Ну а как же еще? Оставьте их вместе, пусть играют!

3. В команде идет перестройка

Все в «Вашингтоне» ждут, когда Овечкин обгонит Гретцки. При этом нельзя обойтись без перестройки состава. Стареющие лидеры уходят. И в команде на балансе много травмированных: Макс Пачиоретти, Тревор ван Римсдайк, Энтони Манта, Джоэль Эдмундсон, тот же Бэкстрем. Им всем надо платить. И сейчас играет много молодежи, которые пока не готовы выйти в лидеры.

За что критиковать Овечкина? Он — лучший бомбардир «Кэпиталз» (2+7=9). Но посмотрите, никто в «Вашингтоне» не набрал даже 10 очков в этом чемпионате. Вся команда капитально просела.

Когда-то «Вашингтон» был самым атакующим клубом лиги. Теперь же «Кэпиталз» по забитым голам (28) занимают предпоследнее место в НХЛ. Хуже только бедовый «Сан-Хосе» (17). Вот он, главный ответ, почему не забивает Овечкин — потому что рухнуло всё нападение «Вашингтона». И это чудо, что при таком раскладе команда идет в двух очках от зоны плей-офф. «Столичные» давно должны были бы лежать на дне.

4. Овечкину еще больше увеличили игровое время

Как изменилась роль Овечкина при новом тренере? Его игровое время по сравнению с прошлым сезоном даже выросло (с 20.12 до 20.29 минут за матч в среднем). В большинстве теперь Александр Великий проводит по 5.15 минут, а в прошлом сезоне было 4.42.

То есть что сделал новый тренер «Вашингтона»? Он приходит в команду так: «У нас же есть Ови. Пусть играет на всю катушку!» При этом состав «Кэпиталз» радикально просел, и Овечкин моложе не становится. Ему уже 38 лет, между прочим. И вместо того, чтобы поберечь ветерана, грамотнее распределять на него нагрузку, Карбери ее только увеличивает, при этом не обеспечив Ови поддержкой в виде целостного стабильного звена и мощного нападения от всех троек.

5. Саша перестал часто попадать

В прошлом сезоне Овечкин нанес 294 броска в 73 матчах (в среднем — 4,03 за игру). В этом сезоне Ови сделал 48 бросков в 12 матчах (4,00 за игру). То есть Александр не снизил бросковую активность, хотя и не получает достаточно поддержки от остального нападения. Но в прошлом сезоне его реализация составляла 14,3% (он забил 42 гола), что даже выше обычного. А в этом году Ови реализует только 4,2% бросков. При этом он забил только один гол в большинстве, что всегда было его коронкой.

Еще один глобальный вывод — Овечкину нужно поправить прицел. И поверить в свою удачу. Ниже 8,7% у него в карьере никогда не было. И то он в том сезоне забил 32 гола.

В общем, Овечкина гарантированно прорвет. Это неизбежно. Может быть, он забьет уже в следующем матче — ближайшей ночью «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс». Но главная проблема: молодому тренеру Карбери нужно быстрее учиться. И он должен наладить нападение всего «Вашингтона», а не «ездить» на одном ветеране Овечкине, которому нужна помощь.

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