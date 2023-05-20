Сборная Швеции всухую победила французов на чемпионате мира-2023 по хоккею, латыши разгромили команду Казахстана

Сборная Швеции обыграла команду Франции в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира‑2023 по хоккею.

Встреча группы A, прошедшая в Темпере, завершилась со счетом 4:0 (4:0, 0:0, 0:0). Дубль оформил Фабиан Зеттерлунд, еще по шайбе забросили Пер Линдхольм и Йонатан Берггрен.

В параллельном матче группы B сборная Латвии в Риге разгромила команду Казахстана — 7:0 (2:0, 3:0, 2:0). Отличились Рихардс Букартс, Оскар Батня, Мартиньш Дзиеркалс, Микс Индрашис, Каспарс Даугавиньш и Родриго Аболс, сделавший дубль.

Сборная Швеции набрал 14 очков и досрочно вышла в 1/4 финала турнира, французы (4) идут шестыми. В группе B латыши (11) располагаются на четвертой строчке, команда Казахстана (4) — шестая.

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Чемпионат мира. Групповой этап

Швеция — Франция — 4:0 (4:0, 0:0, 0:0)

Голы: Линдхольм, 1:59. Зеттерлунд, 9:25, 19:54 (бол.). Берггрен, 16:26 (бол.)

Казахстан — Латвия— 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)

Голы: Букартс, 15:39 (бол.). Батня, 17:19. Дзиеркалс, 21:13. Аболс, 29:05, 51:40 (бол.). Индрашис, 39:54. Даугавиньш, 49:50.