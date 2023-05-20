Сборная Швейцарии обыграла команду Канады в матче чемпионата мира-2023 по хоккею

Сборная Швейцарии нанесла поражение команде Канады в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира‑2023 по хоккею.

Встреча группы B, прошедшая в Риге, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). В составе европейской сборной шайбы забросили Нико Хишир, Дарио Симион и Андреас Амбюль. У канадцев отличились Тайлер Тоффоли и Майкл Каркоун.

В параллельном матче группы A финны переиграли сборную Австрии — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). У команды Финляндии голы забили Каспери Капанен, Антти Суомела и Ахти Оксанен. У проигравших шайба в активе Доминика Цвергера.

Сборные Швейцарии (15 очков), Чехии (13) и Канады (11) досрочно вышли в ¼ финала чемпионата мира из группы B, американцы (15) и финны (13) — из группы A.

Чемпионат мира в финском Тампере и Риге завершится 28 мая.

Чемпионат мира. Групповой этап

Канада — Швейцария — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы: Тоффоли, 29:58 (бол.). Каркоун, 56:22. — Хишир, 33:24. Симион, 37:00. Амбюль, 52:08.

Австрия — Финляндия — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Цвергер, 4:55. — Капанен, 1:19. Суомела, 7:31. Оксанен, 58:08.