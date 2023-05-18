Сборная Чехии одержала волевую победу над Словенией на ЧМ-2023 по хоккею, шведы разгромили венгров

Сборная Чехии обыграла команду Словении в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Финляндии и Латвии.

Встреча прошла на «Арене Рига» и завершилась со счетом 6:2 (0:2, 1:0, 5:0). На шайбы Михи Верлича и Яна Урбаша чехи хет‑триком Доминика Кубалика и голами Романа Червенки, Михала Кемпны и Якуба Флека.

Чехи поднялись на второе место в группе В, набрав 10 очков. Словенцы проиграли четвертый матч и располагаются на последней строчке.

В другом матче дня сборная Швеции в группе А разгромила венгров — 7:1 (3:1, 3:0, 1:0).

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Чемпионат мира. Групповой этап

Чехия — Словения — 6:2 (0:2, 1:0, 5:0)

Голы: Кубалик, 38:19 (бол.), 43:47 (бол.), 57:49. Червенка, 45:00. Кемпны, 51:12. Флек, 58:56. — Верлич, 7:23. Урбаш, 11:49 (бол.).

Венгрия — Швеция — 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)

Голы: Кишш, 7:36. — Линдберг, 1:33. Де ла Роус, 5:13 (мен.), 38:20. Эверберг, 17:50. Петерссон, 24:17 (бол.). Берггрен, 37:37. Раймонд, 48:48.