Сборная Канады стартовала на ЧМ-2023 по хоккею с разгрома Латвии

Сборная Канады отправила шесть безответных шайб в ворота команды Латвии в своем стартовом матче на чемпионате мира по хоккею 2023 года.

Встреча группы В прошла в Риге и завершилась со счетом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0). Шайбы забросили Джек МакБэйн, Джо Валено, Сэмми Блэйс, Маккензи Уигар, Скотта Лоутон и Лукас Крузе.

В следующем туре сборная Канады сыграет с командой Словакии 14 мая. Латвийская команда сыграет со словаками днем ранее.

Матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года, который проходит в Тампере (Финляндия) и Рига (Латвия) с 12 по 28 мая, в прямом эфире смотрите в эфире телеканалов «Матч ТВ» и «Матч! Страна».

Чемпионат мира. 2023

Латвия — Канада — 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Голы: Круз, 0:52. Лоутон, 4:56 (бол.). Уигар, 28:17 (бол.). Блэйс, 35:12. Велено, 53:58. МакБэйн, 55:40.