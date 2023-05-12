Сборная США победила команду Финляндии на старте чемпионата мира по хоккею

Сборная США одержала победу над командой Финляндии в первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Тампере и Риге.

Встреча группы А, прошедшая в Финляндии, завершилась со счетом 4:1 в пользу американцев. В составе победителей Алекс Тах оформил дубль, по одной шайбе забросили Каттер Готье и Дрю О’Коннор. У финнов отличился Теему Хартикайнен.

В следующей игре команда США встретится с венграми 14 мая, днем ранее сборная Финляндии сыграет с немцами.

Прямые трансляции матчей ЧМ смотрите в эфире группы телеканалов «Матч», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Чемпионат мира

Финляндия — США — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Хартикайнен, 17:07 (бол.) (ВИДЕО) — Готье, 33:48 (ВИДЕО). О'Коннор, 49:49 (ВИДЕО). Тах, 52:58 (ВИДЕО), 59:12 (ВИДЕО).