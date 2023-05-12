Почему сборная России не участвует в чемпионате мира по хоккею в 2023 году

ЧМ стартует уже сегодня, но Россию снова не пустили на турнир.

ЧМ стартует уже сегодня, но Россию снова не пустили на турнир.

Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая

Шестнадцать сборных разбиты на две группы по восемь команд, в четвертьфинал выходят по четыре лучшие команды из каждой группы

Сборные России и Белоруссии решением Международной федерации хоккея (IIHF) отстранены от участия в чемпионате мира

Почему России не будет на ЧМ-2023? Хронология событий

28 февраля 2022 года после начала событий на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Международная федерация хоккея (IIHF) поддержала данные рекомендации, после чего сборные России и Белоруссии были лишены шанса выступить на чемпионате мира-2022, который проходил в Финляндии.

В июле того же года Независимый дисциплинарный совет Международный федерации хоккея отклонил жалобы Федераций хоккея России и Белоруссии на решение совета IIHF об отказе в допуске национальных сборных к соревнованиям.

Комиссия отметила, что апелляции отклонены, так как решения совета IIHF были признаны не санкцией, а «реализацией политики безопасности, которая не носит дискриминационный характер». Также дисциплинарный совет вынес решение в пользу IIHF в отзыве у России прав на проведение взрослого чемпионатов мира 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге.

После этого было объявлено, что в 2023-м турнир примут сразу две страны — Финляндия и Латвия, где ЧМ проходил в 2022 и 2021 годах соответственно.

— Мы приветствуем решение независимого дисциплинарного совета IIHF, который поддерживает решение Совета IIHF о запрете участия сборных России и Белоруссии. Утверждаем, что это решение было принято из соображений безопасности и благополучия игроков, персонала, официальных лиц, СМИ и зрителей, и мы рады, что правление с этим согласилось.

Независимый дисциплинарный совет поддержал наше мнение о том, что проведение взрослого чемпионата мира в России или участие российской и белорусской команд в соревнованиях IIHF было бы неприемлемым риском для безопасности, — отметил тогда президент Международной федерации хоккея Люк Тардифф.

В марте 2023 года Международная федерация хоккея приняла решение продлить отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2023/24. Причиной называлась все та же «невозможность обеспечить безопасность».

Когда сборная России пропускала чемпионат мира раньше?

Сборная СССР по хоккею просуществовала с 1952 года по 1991 год и на протяжении 39 лет своего существования являлась сильнейшей в мире — 22 титула чемпионов мира за время 34 участий в чемпионатах мира.

Сборная СССР лишь один раз в своей истории пропускала ЧМ. Случилось это в 1962 году и тоже по неспортивным причинам.

В том году международный турнир проходил в США, в местечке Колорадо-Спрингс (штат Денвер).

На чемпионат не поехали сборные СССР, Чехословакии и Румынии в знак «солидарности» с хоккеистами сборной ГДР, которым Госдепартамент США отказал в выдаче въездных виз из-за строительства Берлинской стены.

После Берлинского кризиса визы стали выдавать лишь в исключительных случаях. Чемпионат мира по хоккею в США таковым не посчитали.

Социалистические страны предлагали свои варианты решения ситуации: СССР сначала предлагал провести турнир в Москве, а потом не считать его победителя чемпионом мира, сыграв некий «международный турнир». Чехословакия предлагала перенести турнир в Прагу, куда могли бы приехать все сборные, но IIHF отклонила все эти предложения и не согласилась на перенос соревнований в другую страну из США.

Тогда с турнира снялись все социалистические страны — СССР, ЧССР, ГДР и даже Румыния с Югославией, которые не играли в элитной группе. Их заменили Швейцария, Норвегия и Великобритания, а чемпионами стали шведы, выигравшие все матчи.

Как могла бы выглядеть российская дрим-тим из НХЛ на ЧМ-2023?

В 2023 году Россия могла привезти на чемпионат мира состав, который не просто претендовал бы на золотые медали, но и представлял бы весь цвет российских игроков в НХЛ.

По иронии судьбы именно в этом году почти все российские звезды рано завершили сезон в НХЛ и могли бы присоединиться к национальной команде (если не брать во внимание возможные травмы или отказ от участия на ЧМ).

Вратари: Василевский, Шестеркин, Сорокин (Георгиев, Варламов).

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2022/23 сыграли 12 вратарей из России, что является историческим рекордом. Но так получилось, что сразу три клуба, где россияне являются основными голкиперами, закончили сезон в первом раунде плей-офф.

Таким образом, для сборной освободились: двукратный победитель Кубка Стэнли, обладатель «Конн Смайт Трофи» и «Везина Трофи» Андрей Василевский («Тампа»), лучший вратарь прошлого сезона Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и первый номер «Айлендерс» Илья Сорокин. В любой другой сборной на ЧМ-2023 каждый из этих голкиперов был безоговорочным стартером, а в сборной России даже не всегда попадал бы в заявку на матч.

Защитники: Орлов — Гавриков; Сергачев — Зуб; Проворов — Любушкин; Задоров (Романов).

Оборона, которая последние годы считалась слабым местом российской сборной, на этот раз выглядела бы просто монолитом. Здесь и мгновенно ставший лидером «Бостона» после обмена из «Вашингтона» Дмитрий Орлов, и проведший самый результативный сезон в карьере Михаил Сергачев из «Тампы», и не такие яркие, но зато куда более надежные мастера разрушения в лице Владислава Гаврикова («Лос-Анджелес») и Артема Зуба («Оттава»).

Глубина состава такая, что самый играющий и лучший защитник «Филадельфии» Иван Проворов с такими конкурентами мог бы оказаться только в третьей паре. А еще есть любящие сокрушить соперника зубодробительным силовым приемом Илья Любушкин («Баффало») и Никита Задоров («Калгари»), а также показавший неплохой прогресс Александр Романов («Айлендерс»).

Нападающие: Кузьменко — Малкин — Кучеров; Овечкин — Наместников — Капризов; Панарин — Бучневич — Тарасенко; Барабанов — Тренин — Ничушкин; Марченко, Подколзин (Чинахов).

В этом созвездии не хватает только форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова, чей срок дисквалификации истекает 12 июня 2023 года. В отсутствии нападающего «Столичных» наблюдается некоторый дефицит центрфорвардов в сборной. Зато в последний месяц регулярного чемпионата в «Сент-Луисе» начали пробовать Павла Бучневича на этой позиции, что позволяет представить его в этой роли и в сборной.

На краях атаки, за исключением пары травмированных игроков, собраны все лучшие силы. Капризов и Овечкин вместе играли на чемпионате мир-2019. А с тех пор форвард «Миннесоты» здорово прибавил. Капитан же «Вашингтона», несмотря на возраст, кажется, не намерен снижать обороты. А в сборную Овечкин всегда ездил с большим удовольствием.

Панарин и Тарасенко до плей-офф неплохо смотрелись вместе в составе «Рейнджерс», к тому же оба успели достаточно поиграть вместе с Бучневичем, пусть и по отдельности.

Даже в 36 лет Евгений Малкин остается лучшим центрфорвардом страны. К тому же он, наконец, избежал заметных травм по ходу сезона в «Питтсбурге». В теории их тройка с засиявшим в составе «Ванкувера» Андреем Кузьменко и звездным Никитой Кучеровым («Тампа») может штамповать очки в каждом матче.

Вот и получается, что для Валерия Ничушкина («Колорадо») в этом составе находится место только в четвертой тройке. Там же могли бы сыграть универсальный Александр Барабанов («Сан-Хосе») и специалист по игре в меньшинстве, мощный Яков Тренин («Нэшвилл»).