Расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2023 на групповой этап: состав групп, календарь игр, формат турнира

- Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая
- Шестнадцать сборных разбиты на две группы по восемь команд, в четвертьфинал выходят по четыре лучших команды из каждой группы
- Сборные России и Белоруссии решением Международной федерации хоккея (IIHF) второй год подряд отстранены от участия в чемпионате мира
- По одной худшей команде из каждой группы предстоящего чемпионата опустятся в первый дивизион. Их место в элите на следующий год займут сборные Польши и Великобритании
- В финалах трех последних чемпионатов мира встречались сборные Финляндии и Канады
Состав группы чемпионата мира
Чемпионат мира в 2023 году с 12 по 28 мая пройдет в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия). Сборные из 16 стран разделены на две группы по восемь команд в каждой согласно рейтингу Международной федерации хоккея (IIHF).
Группа A: Финляндия, Швеция, США, Германия, Дания, Франция, Австрия, Венгрия.
Группа B: Канада, Чехия, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия, Казахстан, Словения.
На групповом этапе каждая команда проводит по 7 игр. Места в таблице распределяются в зависимости от набранных очков. За победу на групповом этапе команде начисляется три очка, за ничью в основное время — одно, за победу в овертайме или по буллитам команда получает дополнительное очко, за поражение — ноль очков.
По четыре лучшие команды в своих группах выходят в ¼ финала и играют по схеме: команда, занявшая первое место в группе А, играет с четвертой командой группы В, вторая — с третьей и наоборот.
Главным фаворитом группы А считается сборная Финляндии, которая постарается отстоять чемпионское звание, для чего собрала очень сильный по именам состав. В нем выделяются не только бывшие звезды КХЛ, такие как голкипер Юхо Олкинуора, защитник Микко Лехтонен, нападающие Теему Хартикайнен и Сакари Маннинен, но и лидеры своих клубов в НХЛ. В первую очередь, речь идет о нападающем «Колорадо» Микко Рантанене и форварде «Коламбуса» Патрике Лайне.
Борьбу финнам за первое место постараются навязать сборные Швеции и США, которые пока не могут похвастать такими же яркими составами. Четвертое место, по статусу, в группе имеет сборная Германии, но те же датчане явно постараются использовать свой шанс и пробиться в плей-офф.
Именно матчем между сборными Финляндии и США откроется ЧМ-2023. 12 мая телеканал «Матч ТВ» покажет эту встречу в прямом эфире.
В группе B, как обычно, одним своим именем заставляет уважать себя сборная Канады. Правда, пока состав канадской сборной, пусть и не окончательный, не настолько внушителен, каким мог быть. Однако наличие суперзвезд мирового хоккея не является необходимым условием для победы, и последние чемпионаты мира это не раз доказывали. Важнейшим качеством здесь служит характер, а его канадцам всегда было его не занимать.
Весьма интересный состав на ЧМ-2023 привезет сборная Чехии. Здесь и хорошо знакомые по игре в КХЛ голкипер Шимон Грубец, защитник Михал Йордан, нападающие Лукаш Седлак, Томаш Гика и Роман Червенка, и присоединившиеся к ним из НХЛ вратарь Карел Веймелка («Аризона»), защитники Давид Йиржичек («Коламбус») и Якуб Зборжил («Бостон»), а также форварды Доминик Кубалик («Детройт») и Филип Хытил («Рейнджерс»). Североамериканский десант мог бы выглядеть еще внушительнее, но некоторые игроки отказались от приглашения в сборную из-за травм или просто усталости. Конечно, обиднее всего для чехов отказ от поездки на ЧМ-2023 со стороны форвардов «Бостона» Давида Пастрняка и Давида Крейчи.
Сборная Швейцария вновь везет на чемпионат мира крепкую команду во главе с главным ветераном турнира Андресом Амбюлем. 39-летний форвард, который в прошлом году побил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира, должен в 18-й раз сыграть на ЧМ в карьере, что также является абсолютным рекордом.
На последнюю путевку в четвертьфинал из группы B с разной степенью серьезности могут претендовать сборные Словакии, Латвии и Норвегии.
Расписание группового этапа чемпионата мира
Все игры пройдут на двух стадионах: «Нокиа Арена» (Тампере), которая вмещает 13 455 зрителей, и «Арена Рига» (Рига), вмещающая 10 300 болельщиков. Все встречи группы A будут сыграны на «Нокиа Арене», все матчи группы B — на «Арене Рига».
12 мая
16:20* Финляндия — США
16:20 Словакия — Чехия
20:20 Швеция — Германия
20:20 Латвия — Канада
13 мая
12:20 Франция — Австрия
12:20 Швейцария — Словения
16:20 Венгрия — Дания
16:20 Норвегия — Казахстан
20:20 Германия — Финляндия
20:20 Словакия — Латвия
14 мая
12:20 США — Венгрия
12:20 Словения — Канада
16:20 Франция — Дания
16:20 Норвегия — Швейцария
20:20 Швеция — Австрия
20:20 Чехия — Казахстан
15 мая
16:20 Германия — США
16:20 Словакия — Канада
20:20 Финляндия — Швеция
20:20 Чехия — Латвия
16 мая
16:20 Дания — Австрия
16:20 Словения — Норвегия
20:20 Франция — Венгрия
20:20 Швейцария — Казахстан
17 мая
16:20 США — Австрия
16:20 Латвия — Норвегия
20:20 Финляндия — Франция
20:20 Канада — Казахстан
18 мая
16:20 Венгрия — Швеция
16:20 Чехия — Словения
20:20 Дания — Германия
20:20 Швейцария — Словакия
19 мая
16:20 Венгрия — Финляндия
16:20 Латвия — Словения
20:20 Австрия — Германия
20:20 Казахстан — Словакия
20 мая
12:20 США — Дания
12:20 Норвегия — Чехия
16:20 Австрия — Финляндия
16:20 Канада — Швейцария
20:20 Швеция — Франция
20:20 Казахстан — Латвия
21 мая
16:20 Германия — Венгрия
16:20 Словения — Словакия
20:20 США — Франция
20:20 Чехия — Швейцария
22 мая
16:20 Дания — Швеция
16:20 Канада — Норвегия
20:20 Австрия — Венгрия
20:20 Казахстан — Словения
23 мая
12:20 Германия — Франция
12:20 Словакия — Норвегия
16:20 Швеция — США
16:20 Канада — Чехия
20:20 Финляндия — Дания
20:20 Швейцария — Латвия
25 мая
Четвертьфиналы (два матча начнутся в 16:20, другие два — в 20:20)
27 мая
Полуфиналы (время начало матчей — 14:20 и 20:20)
28 мая
15:20 Матч за 3-е место
20:20 Финал
* время московское
Автор: Иван Шитик