Расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2023 на групповой этап: состав групп, календарь игр, формат турнира

Совсем скоро стартует главный хоккейный турнир года!

Совсем скоро стартует главный хоккейный турнир года!

Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая

Шестнадцать сборных разбиты на две группы по восемь команд, в четвертьфинал выходят по четыре лучших команды из каждой группы

Сборные России и Белоруссии решением Международной федерации хоккея (IIHF) второй год подряд отстранены от участия в чемпионате мира

По одной худшей команде из каждой группы предстоящего чемпионата опустятся в первый дивизион. Их место в элите на следующий год займут сборные Польши и Великобритании

В финалах трех последних чемпионатов мира встречались сборные Финляндии и Канады

Состав группы чемпионата мира

Чемпионат мира в 2023 году с 12 по 28 мая пройдет в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия). Сборные из 16 стран разделены на две группы по восемь команд в каждой согласно рейтингу Международной федерации хоккея (IIHF).

Группа A: Финляндия, Швеция, США, Германия, Дания, Франция, Австрия, Венгрия.

Группа B: Канада, Чехия, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия, Казахстан, Словения.

На групповом этапе каждая команда проводит по 7 игр. Места в таблице распределяются в зависимости от набранных очков. За победу на групповом этапе команде начисляется три очка, за ничью в основное время — одно, за победу в овертайме или по буллитам команда получает дополнительное очко, за поражение — ноль очков.

По четыре лучшие команды в своих группах выходят в ¼ финала и играют по схеме: команда, занявшая первое место в группе А, играет с четвертой командой группы В, вторая — с третьей и наоборот.

Главным фаворитом группы А считается сборная Финляндии, которая постарается отстоять чемпионское звание, для чего собрала очень сильный по именам состав. В нем выделяются не только бывшие звезды КХЛ, такие как голкипер Юхо Олкинуора, защитник Микко Лехтонен, нападающие Теему Хартикайнен и Сакари Маннинен, но и лидеры своих клубов в НХЛ. В первую очередь, речь идет о нападающем «Колорадо» Микко Рантанене и форварде «Коламбуса» Патрике Лайне.

Борьбу финнам за первое место постараются навязать сборные Швеции и США, которые пока не могут похвастать такими же яркими составами. Четвертое место, по статусу, в группе имеет сборная Германии, но те же датчане явно постараются использовать свой шанс и пробиться в плей-офф.

Именно матчем между сборными Финляндии и США откроется ЧМ-2023. 12 мая телеканал «Матч ТВ» покажет эту встречу в прямом эфире.

В группе B, как обычно, одним своим именем заставляет уважать себя сборная Канады. Правда, пока состав канадской сборной, пусть и не окончательный, не настолько внушителен, каким мог быть. Однако наличие суперзвезд мирового хоккея не является необходимым условием для победы, и последние чемпионаты мира это не раз доказывали. Важнейшим качеством здесь служит характер, а его канадцам всегда было его не занимать.

Весьма интересный состав на ЧМ-2023 привезет сборная Чехии. Здесь и хорошо знакомые по игре в КХЛ голкипер Шимон Грубец, защитник Михал Йордан, нападающие Лукаш Седлак, Томаш Гика и Роман Червенка, и присоединившиеся к ним из НХЛ вратарь Карел Веймелка («Аризона»), защитники Давид Йиржичек («Коламбус») и Якуб Зборжил («Бостон»), а также форварды Доминик Кубалик («Детройт») и Филип Хытил («Рейнджерс»). Североамериканский десант мог бы выглядеть еще внушительнее, но некоторые игроки отказались от приглашения в сборную из-за травм или просто усталости. Конечно, обиднее всего для чехов отказ от поездки на ЧМ-2023 со стороны форвардов «Бостона» Давида Пастрняка и Давида Крейчи.

Сборная Швейцария вновь везет на чемпионат мира крепкую команду во главе с главным ветераном турнира Андресом Амбюлем. 39-летний форвард, который в прошлом году побил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира, должен в 18-й раз сыграть на ЧМ в карьере, что также является абсолютным рекордом.

На последнюю путевку в четвертьфинал из группы B с разной степенью серьезности могут претендовать сборные Словакии, Латвии и Норвегии.

Расписание группового этапа чемпионата мира

Все игры пройдут на двух стадионах: «Нокиа Арена» (Тампере), которая вмещает 13 455 зрителей, и «Арена Рига» (Рига), вмещающая 10 300 болельщиков. Все встречи группы A будут сыграны на «Нокиа Арене», все матчи группы B — на «Арене Рига».

12 мая

16:20* Финляндия — США

16:20 Словакия — Чехия

20:20 Швеция — Германия

20:20 Латвия — Канада

13 мая

12:20 Франция — Австрия

12:20 Швейцария — Словения

16:20 Венгрия — Дания

16:20 Норвегия — Казахстан

20:20 Германия — Финляндия

20:20 Словакия — Латвия

14 мая

12:20 США — Венгрия

12:20 Словения — Канада

16:20 Франция — Дания

16:20 Норвегия — Швейцария

20:20 Швеция — Австрия

20:20 Чехия — Казахстан

15 мая

16:20 Германия — США

16:20 Словакия — Канада

20:20 Финляндия — Швеция

20:20 Чехия — Латвия

16 мая

16:20 Дания — Австрия

16:20 Словения — Норвегия

20:20 Франция — Венгрия

20:20 Швейцария — Казахстан

17 мая

16:20 США — Австрия

16:20 Латвия — Норвегия

20:20 Финляндия — Франция

20:20 Канада — Казахстан

18 мая

16:20 Венгрия — Швеция

16:20 Чехия — Словения

20:20 Дания — Германия

20:20 Швейцария — Словакия

19 мая

16:20 Венгрия — Финляндия

16:20 Латвия — Словения

20:20 Австрия — Германия

20:20 Казахстан — Словакия

20 мая

12:20 США — Дания

12:20 Норвегия — Чехия

16:20 Австрия — Финляндия

16:20 Канада — Швейцария

20:20 Швеция — Франция

20:20 Казахстан — Латвия

21 мая

16:20 Германия — Венгрия

16:20 Словения — Словакия

20:20 США — Франция

20:20 Чехия — Швейцария

22 мая

16:20 Дания — Швеция

16:20 Канада — Норвегия

20:20 Австрия — Венгрия

20:20 Казахстан — Словения

23 мая

12:20 Германия — Франция

12:20 Словакия — Норвегия

16:20 Швеция — США

16:20 Канада — Чехия

20:20 Финляндия — Дания

20:20 Швейцария — Латвия

25 мая

Четвертьфиналы (два матча начнутся в 16:20, другие два — в 20:20)

27 мая

Полуфиналы (время начало матчей — 14:20 и 20:20)

28 мая

15:20 Матч за 3-е место

20:20 Финал

* время московское

Автор: Иван Шитик