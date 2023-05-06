Когда начнется и где пройдет чемпионат мира по хоккею 2023: кто сыграет, группы, фавориты, где смотреть

Четыре года подряд никому не под силу защитить титул.

Четыре года подряд никому не под силу защитить титул.

Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая

Шестнадцать сборных разбиты на две группы по восемь команд, в четвертьфинал выходят по четыре лучших команды из каждой группы

Сборная России решением Международной хоккейной федерации (IIHF) отстранена от участия в чемпионате мира

Сборная Белоруссии также подверглась санкциям со стороны IIHF и пропустит второй чемпионат мира подряд

Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, которая выиграла в прошлом году в финале у Канады

Последний раз чемпионский титул смогла защитить сборная Швеции, которая выиграла второй ЧМ подряд в 2018 году

Где сыграют?

Изначально чемпионат мира 2023 года должен был пройти в России, в Санкт-Петербурге. Однако в феврале 2022 года Международная федерация хоккея бессрочно приостановила членство России и Белоруссии в IIHF.

27 мая 2022 года было официально объявлено, что турнир примут Финляндия и Латвия.

Большая часть матчей турнира, в том числе оба полуфинала, матч за 3-е место и финал, пройдут в финском Тампере на «Нокиа Арене», которая вмещает 13 455 зрителей.

Эта арена является домашней сразу для двух клубов высшего дивизиона чемпионата Финляндии — «Ильвеса» и «Таппары». Причем «Таппара» и «Ильвес» являются двумя самыми титулованными командами страны — 19 и 16 чемпионских титулов соответственно.

В 2022-м на «Нокиа Арене» проводили специальные вынесенные матчи регулярного чемпионата клубы Национальной хоккейной лиги «Коламбус» и «Колорадо». Также там проходил предыдущий чемпионат мира по хоккею, в 2022 году.

«Арена Рига» — многофункциональный спортивно-концертный комплекс в столице Латвии. Он был построен к чемпионату мира 2006 года и вмещает 10 300 зрителей. Именно на этой арене проводило домашние матчи рижское «Динамо», когда выступало в Континентальной хоккейной лиге.

«Арена Рига» в третий раз в своей истории примет матчи ЧМ: ранее они проходили на арене в 2006 и 2021 году соответственно.

Групповой этап ЧМ-2023 пройдет с 12 по 23 мая. 25 мая пройдут все четвертьфинальные встречи, 27 мая — оба полуфинала. Встреча за бронзовые медали и финал чемпионата мира состоятся 28 мая.

Кто фаворит

На групповом этапе 16 сборных разбиты на две группы по 8 команд.

Всего каждый участник ЧМ-2023 на групповой стадии проведет по семь матчей, после чего сформируются итоговые турнирные таблицы. Худшие сборные из каждой группы покинут элитный дивизион ЧМ, по четыре лучших команды продолжат борьбу за чемпионский титул уже в плей-офф.

Группа A (все матчи пройдут в Тампере): Финляндия, Швеция, США, Германия, Дания, Франция, Австрия, Венгрия.

(все матчи пройдут в Тампере): Финляндия, Швеция, США, Германия, Дания, Франция, Австрия, Венгрия. Группа B (все матчи пройдут в Риге): Канада, Чехия, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия, Казахстан, Словения.

Главным фаворитом турнира считается команда-хозяйка — сборная Финляндии. Финны вновь собрали очень серьезный состав и намерены отстоять чемпионский титул. В команде собраны многие игроки, которые совсем недавно были звездами в КХЛ: голкипер Юхо Олкинуора, защитники Микко Лехтонен и Вилле Покка, нападающие Теему Хартикайнен, Сакари Маннинен, великан Марко Антилла. А главными звездами этого состава должны стать нападающий «Колорадо», обладатель Кубка Стэнли Микко Рантанен и снайпер «Коламбуса» Патрик Лайне.

Главным соперником сборной Финляндии по традиции считается команда Канады. Это вполне объяснимо, так как именно эти команды играли между собой в финале трех последних мировых первенств подряд. В 2021-м золотые награды выиграли североамериканцы, а в 2019-м и 2022-м годах — европейцы.

Правда, пока состав сборной Канады не пестрит звездными именами. Выделяются опытные нападающие Милан Лучич и Тайлер Тоффоли (оба — «Калгари), да защитник Тайлер Майерс («Ванкувер»). Зато в команде хватает яркой молодежи: голкипер Девон Леви («Баффало»), защитник Джастин Бэррон («Монреаль»), нападающие Пейтон Кребс, Джек Куинн (оба — «Баффало»), Джейк Нейборс («Сент-Луис»), а также 18-летний Адам Фантилли.

На клубном уровне в этом сезоне форвард выступал за университет Мичигана в студенческой лиге NCAA и записал на свой счет 65 очков (30+35) в 36 матчах регулярного чемпионата. Он был признан лучшим игроком NCAA. В нынешнем сезоне Фантилли также выиграл золотые медали молодежного чемпионата мира-2023 вместе со сборной Канады, набрав 5 очков (2+3) в 7 матчах.

А вот фаворит драфта новичков НХЛ-2023 Коннор Бедард не выступит за канадскую сборную на турнире в Финляндии и Латвии.

Побороться за место в финале рассчитывают и сборные Швеции и США.

На бумаге шансы шведов выглядят более предпочтительно. По именам состав у них интереснее. Здесь и экс-голкипер СКА и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Ларс Юханссон, вратарь системы «Миннесоты» Йеспер Вальстедт, который считается одним из самых талантливых молодых голкиперов Европы. В защите есть опытные Йоэль Перссон («Векше») и Хенрик Тёммернес («Женева-Серветт»), а также разыгравшийся после обмена в «Вашингтон» Расмус Сандин.

В нападении выделяются два молодых игрока «Детройта» Лукас Раймонд и Йонатан Берггрен, а также форвард Якоб Сильверберг. И это еще не учитывая некоторых игроков, которые могут подъехать в сборную после того, как их клубы закончат выступления на ранних стадиях плей-офф НХЛ.

А вот сборная США в очередной раз привезла на турнир весь скромный по именам состав. Среди остальных выделяется талантливый, но часто травмированный форвард «Баффало» Алекс Тах.

Не обошлось по традиции в сборной и без «студентов». Причем все три игрока приехали из Бостона. Нападающий Люк Тах (младший брат Алекса) и защитник Лэйн Хатсон — из Бостонского университета, а форвард Каттер Готтье — из Бостонского колледжа.

Кто будет темной лошадкой

Каждая из групп предварительного раунда, на первый взгляд, четко делится на тех, кто должен выходить в плей-офф и тех, кто будет вести борьбу за право остаться в элитном дивизионе.

Впрочем, вполне возможно, что кто-то из нижних четверок и выстрелит. Дания и Франция вполне могут потрепать нервы той же Германии, а Латвия и Норвегия постараются зацепиться за место в плей-офф и перегнать условную Словакию.

Шансы на успех сборной Казахстана, к которому изначально можно приравнять выход в плей-офф, выглядит весьма сомнительно. Белорусскому специалисту Андрею Скабелке было отказано в получении латвийской визы. По этой причине Скабелка покинул пост главного тренера сборной Казахстана, уступив пост Галыму Мамбеталиеву.

А вот свой состав казахстанцы проредили уже вполне самостоятельным образом. После того, как начали разбираться в ситуации с выдачей паспортов натурализованным игрокам. Выяснилось, что практически все из них не стали отказываться от гражданств своих родных государств, что прямо запрещено законом Казахстана.

Таким образом, вне расположения сборной остались ее многие привычные лидеры последних лет. Наиболее заметными персонами среди отсутствующих стали защитники Даррен Диц, Джесси Блэкер и Виктор Сведберг, а также форварды Кертис Волк, Дмитрий Шевченко, Егор Петухов и Антон Сагадеев.

Фактически в Казахстане уничтожили прежнюю сборную, сделав ставку на действительно доморощенных игроков. Так что теперь, скорее, речь пойдет о борьбе за выживание в элитном дивизионе чемпионата мира.

Сборная России по решению Международной федерации хоккея пропустит второй чемпионат мира подряд. Но болельщики смогут увидеть самые интересные матчи группового этапа и плей-офф ЧМ-2023 на каналах холдинга «Матч ТВ».