Еще один удар по Овечкину — «Вашингтон» обменял его друга. Орлов отправился в «Бостон»

Александр Овечкин вернулся в состав «Кэпиталз» после смерти отца. И столкнулся еще с одним тяжелым моментом: «Вашингтон» обменял его друга и многолетнего партнера — защитника Дмитрия Орлова.

Александр Овечкин вернулся в состав «Кэпиталз» после смерти отца. И столкнулся еще с одним тяжелым моментом: «Вашингтон» обменял его друга и многолетнего партнера — защитника Дмитрия Орлова.

Казалось, что Орлов — младший брат Ови

Дмитрий Орлов был не просто защитником из обоймы «Вашингтона». Во-первых, он играл за «Кэпиталз» аж 11 лет, и с ним столичная команда завоевала Кубок Стэнли в 2018 году. Если поискать в архивах, можно найти видео о том счастливом времени, когда Орловы и Овечкины в большой компании со своими семьями собирались в одном из домов где-то в Вашингтоне, открывали коллекционное вино, обмывая серебряную чашу, пели песни о «Старом клене»… И это была настоящая идиллия.

Овечкин летом летал в Новокузнецк на день рождения Орлова. Сам Орлов приходил на свадьбу Ови, на его семейные праздники. Супруги игроков, Настя и Варя, как это и бывает, тепло и хорошо общаются.

Иногда мне даже казалось, что Орлов — это младший брат Овечкина. Я понимал, что «Вашингтон» ведет переговоры с Дмитрием, и там возник какой-то затык. Но мне даже в голову не приходило, что «Кэпиталз» могут обменять Орлова.

И вот это все-таки произошло. А сама сделка выглядит так.

«Брюинз» получили Дмитрия Орлова и форварда Гарнета Хэтавэя, «Вашингтон» приобрел нападающего Крэйга Смита, а также три драфт-пика: первый раунд в 2023 году, второй раунд в 2025 году и третий раунд в 2024 году. Кроме того, «Кэпиталз» получили от «Миннесоты» права на российского нападающего ЦСКА Андрея Светлакова, и в дальнейшем эти права были переданы «Бостону».

Сама же «Миннесота» получила пик пятого раунда в 2023 году за то, что удержит 25 процентов зарплаты Орлова, который получает $5,1 млн. Это $1,275 млн. Такую же сумму будет платить «Бостон», а «Вашингтон» оставляет за собой выплату 50 процентов зарплаты Орлова.

Проблема была не в деньгах, а в сроке контракта

Если вдаваться в нюансы сделки, то, по информации «Матч ТВ», «Вашингтон Кэпиталз» предлагал Орлову новый контракт на три года, а российский защитник хотел получить договор на шесть лет.

30 июня 2017 года Дмитрий подписал шестилетний контракт с «Вашингтоном», по которому получил $30,6 млн (в среднем — $5,1 млн в год). После этого сезона договор подходил к концу. Игрок и клуб вели переговоры о продлении контракта, но договориться не сумели.

— «Вашингтон» предлагал новую сделку на три года, сторона игрока (агент Марк Гандлер) хотели контракт на шесть лет. По всем оценкам экспертов «Кэпиталз» в ближайшие два-три года ждет коренная перестройка состава. Дмитрий Орлов в 34 года мог бы и не получить новое предложение. В то время клубу был бы нужен не ветеран с большой зарплатой, а молодежь и обновление состава за драфт-пики, — сообщает наш источник, приближенный к ситуации.

В данном случае между «Вашингтоном» и игроком не финансовый вопрос был критическим. О деньгах бы они договорились. Но вот о сроке контракта договориться не сумели, поэтому в итоге перед дедлайном появился вариант с обменом в «Бостон». Сейчас «Кэпиталз» взяли драфт-пики. Команда готовится к перестройке, которая начнется через два года.

Орлов был выбран «Вашингтоном» на драфте новичков в 2009 году под номером 55. К этому времени 31-летний защитник провел 686 матчей за «Кэпиталз», набрал 256 (60+196) очков при полезности «+104».

Наклейка Papa Ovi на шлеме

Вообще «Вашингтон» сейчас выглядит ужасно. Если даже посмотреть на оборону — нет Орлова, нет выбывшего из-за травмы Джона Карлсона. Уровень защиты теперь — это фарм-клуб АХЛ. Такое впечатление, что «Кэпиталз» решили проститься с борьбой за плей-офф. Лучше опуститься пониже, повышая шансы на первый пик драфта-2023, который обещает быть чрезвычайно богатым. Взять Коннора Бедарда или Матвея Мичкова — это гораздо лучше, чем пробиться в первый раунд плей-офф и получить там 0-4. Хотя, конечно, я могу ошибаться.

Овечкин вышел на лед с наклейкой на шлеме Papa Ovi в память об отце. Сам матч против «Анахайма» у «Кэпиталз» не получился. Точнее, к середине матча «Вашингтон» вел 2:1, но потом пропустил три шайбы подряд и пошел ко дну.

Это уже шестое подряд поражение «Кэпиталз». Теперь столичная команда с 62 очками занимает 12-е место в Восточной конференции. До финиша регулярного чемпионата осталось лишь 22 матча. Шансы «Вашингтона» на плей-офф сейчас выглядят чрезвычайно скромно. Кстати, «Анахайм» после этой победы поднялся с последнего на предпоследнее место в лиге.

Овечкин играл в равных составах в звене с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном. А пару раз вместо Уилсона к ним на фланг ставили Ти-Джея Оши.

Ови получил полезность «-2», не набрал очки, пять раз бросил в створ ворот. Провел один хит, сделал один блок, совершил четыре потери. В целом, это был не лучший его матч.

Овечкин: Воспоминания об отце останутся со мной навсегда

— Как вы относитесь к обмену Дмитрия Орлова и Гарнета Хетеуэя в «Бостон»? — после игры у Овечкина спросили журналисты.

— Это печально. Они отличные одноклубники, хорошие друзья и игроки. Это тяжело. Но, как всегда, говорят в таких случаях, это — бизнес, и это жизнь… Так что этот момент нужно пережить и двигаться дальше.

— Особенно обидно, что обменян ваш друг Орлов, с которым вы играли вместе столько лет…

— У нас по-прежнему есть шанс выйти в плей-офф. И мы за него боремся. Я думаю, против «Анахайма» мы провели хороший матч и могли победить. Но никто не знает, что будет дальше. Нужно продолжать играть. Да, этот обмен — это обидно. Но мы, игроки, ничего не можем с этим сделать, нам нужно дальше играть в хоккей. И это не наша работа — принимать такие решения, кто куда будет обменян.

— Но лично для вас это серьезная потеря? Все-таки ушел россиянин из вашего клуба.

— Да, я уже сказал, что это грустно. Он хороший друг, мы много времени проводили вместе, наши жены дружат. Это трудный момент.

— А как вам лично было возвращаться в игру после того, как вы похоронили отца и вернулись из Москвы?

— Я был в порядке. Хорошо, что я вернулся. С каждой сменой я чувствовал игру всё лучше. Но я думаю, что моя лучшая игра еще впереди.

Спасибо команде, спасибо нашей организации за поддержку. Я уже говорил, что для меня, моей семьи и друзей это было трудное время. Но я повторю, что это жизнь. Воспоминания об отце останутся со мной навсегда. И нам нужно двигаться дальше, — заключил Овечкин.

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