Кузьменко может получить контракт на $60-70 млн. Русский хоккеист приехал в Канаду и готов сорвать джек-пот!

26-летний Андрей Кузьменко устроил фурор в НХЛ, забив победный гол в овертайме в ворота «Сан-Хосе». Но главное, что Кузя играет как настоящая звезда НХЛ.

26-летний Андрей Кузьменко устроил фурор в НХЛ, забив победный гол в овертайме в ворота «Сан-Хосе». Но главное, что Кузя играет как настоящая звезда НХЛ.

В погоне за титулом лучшего снайпера лиги

Можно сказать, что именно сегодня Андрей Кузьменко стал звездой НХЛ. Вот так, по-настоящему.

Во-первых, российский форвард «Ванкувера» был признан первой звездой матча, который проходил в Сан-Хосе. Мало того, что Кузьменко отдал голевую передачу, когда его партнер по звену Илья Михеев сравнял счет. Так еще Андрей забил победный гол в овертайме. Он получил пас от Джей-Ти Миллера под дальнюю синюю линию. Убежал в ноль на вратаря Каапо Кяхкёнена и переиграл его изящным кистевым броском.

Это первый гол Кузьменко в овертаймах за карьеру в НХЛ. И это первый гол «Ванкувера» в овертайме в этом сезоне. Мы помним, как ужасно «Кэнакс» начали это первенство. И такие моменты для канадской команды очень важны. По крайней мере, сейчас «Ванкувер» отстает от зоны плей-офф лишь на одно очко.

Во-вторых, именно теперь, к четверти регулярного чемпионата Кузьменко вышел на гроссмейстерский график «балл за матч». У него сейчас 21 очко (11+10) в 21 матче. Он идет четвертым среди лучших бомбардиров клуба, отставая только от Миллера (11+12=23), Бо Хорвата (17+7=24) и Элиаса Петтерссона (11+16=27). Кроме того, у Андрея очень хороший показатель полезности (+8), хотя его клуб завалил старт чемпионата.

И важно, что он идет вторым среди лучших снайперов команды. Кузя умеет забивать, это мы помнили еще по КХЛ. А при должном развитии он может замахнуться и на «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу лиги. В последних четырех матчах он забил четыре гола. А всего он забросил 11 шайб, и лидер Джейсон Робертсон (18) из «Далласа» оторвался не так уж далеко.

Вратарь «Ванкувера»: «Мы не понимаем, что говорит Кузя — но он смешной!»

Кузьменко выдал пятиматчевую бомбардирскую серию, по ходу которой набрал 10 очков (4+6). Даже когда Андрей только начал зарабатывать очки в НХЛ, он не впадал в эйфорию. И говорил о себе, что ему нужно еще прилично времени, чтобы переучиться после КХЛ, подстроиться под североамериканский стиль хоккея. И потом были даже моменты, когда главный тренер «Кэнакс» Брюс Будро сажал здорового Кузьменко в запас, чтобы тот не только передохнул от неимоверно плотного календаря НХЛ, но и посмотрел на игру команды со стороны, что-то понял для себя.

Такой ход часто практикуют в НХЛ. Весь вопрос, как к этому относится сам игрок. Кузьменко все понял, сделал правильные выводы — и вернулся, став еще лучше.

«Мы проявили мужество и характер, — сказал Будро. — Потому что явно устали, в третьем периоде нас переигрывали. Но мы нашли способ забросить две шайбы и перевести матч в овертайм».

«Очевидно, это была очень тяжелая игра. Но мы ставим перед собой высокие требования, — заметил капитан «Кэнакс» Бо Хорват. — Мы показали не лучшую игру, но нашли способ одержать победу. Наш вратарь Тэтчер Демко стоял на голове (32 сэйва) и принес нам два очка».

Сам Демко высказался о Кузьменко — о том, что Андрей привнес в команду:

— Он — забавный парень. Я пытаюсь поставить себя на его место. Я бы, если честно, в раздевалке не говорил бы ни слова. А этот парень не замолкает! И это хорошо. Причем половину его слов мы просто не понимаем. Но он все равно заставляет нас смеяться.

…Когда Кузьменко забил в овертайме, его агент Дэн Мильштейн выставил в твиттер три эмодзи — три мешка с деньгами.

Ну, логика тут совершенно понятна. Сейчас Андрей играет, подписав однолетний договор новичка на $0,95 млн. При этом уже выполнил бонусы еще на $0,85 млн. Но уже сейчас с ним можно вести переговоры о новом контракте. Правда, на месте игрока мы бы не спешили. С каждым днем цена Кузьменко растет. И если он сохранит темп, набрав 80 очков в 80 матчах чемпионата, его рыночная цена составит от $9 млн за сезон. Потому что Андрей получит статус неограниченно свободного агента и сможет уйти в любой клуб НХЛ. А при такой игре — понятное дело — его оторвут с руками.

Так что впереди Кузьменко ждет «контракт жизни». Можно подписаться сразу на семь-восемь лет. И каждый гол в овертайме взвинчивает цену на российского нападающего.

«Кузьменко — гений владения шайбой»

Журналисты The Athletic на днях провели ревизию игроков «Кэнакс», выставив им школьные отметки после первой четверти сезона. Так вот, Кузьменко получил твердую пятерку. И это было еще до его эффектного гола в овертайме.

«Нападающий-первогодок Андрей Кузьменко стал впечатляющей находкой для «Кэнакс». Его подписали на рынке как свободного агента из КХЛ, потому что парня никто не выбирал на драфте. И он показал себя лучше, чем можно было ожидать. Он — настоящий движок в средней зоне, динамичная сила у ворот при игре в большинстве. Он прекрасно видит площадку и обладает особенно опасным кистевым броском, когда ему удается найти время и пространство на льду.

Самое главное, что Кузьменко сразу же нашел общий язык с Петтерссоном. У них сложилось отличное звено! И хотя Петтерссон, безусловно, является движущей силой их звена, Кузьменко — тоже далеко не просто пассажир. Его умение играть по всей площадке и читать игру сделали и самого Петтерссона более опасным, то есть парни здорово дополняют друг друга».

А вот еще одна характеристика нашего хоккеиста.

«Андрей Кузьменко — гений владения шайбой. 26-летний форвард нашел общий язык с Петтерссоном и сразу же добился успеха в НХЛ. «Кэнакс» его подписали, и он сразу же занял свою нишу в составе как динамичный и эффективный нападающий первых двух звеньев с реальным потенциалом игры в большинстве.

Причем мы бы рассматривали Кузьменко, если говорить языком трейдеров на бирже, как премиальную торговую фишку. Кузьменко следующим летом станет неограниченно свободным агентом. А прямо сейчас его соотношение «цена-качество» просто зашкаливает, потому что форвард играет очень эффективно за очень маленькие деньги. И понятно, какой вокруг Кузьменко будет бум, если в межсезонье он решит выйти на рынок.

Правда, еще интересно было бы посмотреть, как Андрей сможет играть в плей-офф. Впрочем, что-то подсказывает, там Кузьменко тоже не будет выглядеть провально. Все в «Ванкувере» впечатлены, как парень быстро адаптировался к игре в НХЛ. И его акции очень резко растут!

Руководство «Кэнакс» вряд ли захочет так быстро проститься с Кузьменко. Уже сейчас он стал одним из самых желанных активов клуба».

Так что Кузьменко уже сейчас будоражит наше воображение. Вот навскидку о нем три вопроса:

Сможет ли Андрей набрать 80-90 очков за чемпионат?

На какие деньги он получит новый «контракт жизни»?

Уйдет ли в другой клуб или останется в «Ванкувере»?

Это очень интересно!