Наш русский Марадона. Как Евгений Малкин провел 1000-й матч в НХЛ, и все плакали от счастья

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает об игре «Чикаго» - «Питтсбург» (3:5), которая стала юбилейной для Евгения Малкина. Между прочим, лишь восемь россиян в истории лиги провели по 1000 матчей в НХЛ.

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает об игре «Чикаго» - «Питтсбург» (3:5), которая стала юбилейной для Евгения Малкина. Между прочим, лишь восемь россиян в истории лиги провели по 1000 матчей в НХЛ.

Больше 20% карьеры вычеркнуты из-за травм

Всего восемь россиян провели по 1000 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ: Алексей Ковалев (1316), Сергей Гончар (1301), Александр Овечкин (1294), Сергей Федоров (1248), Вячеслав Козлов (1182), Алексей Житник (1085), Сергей Зубов (1068) и теперь вот Евгений Малкин (1000).

На самом деле, Джино мог бы сыграть еще больше матчей, и оказался бы он где-то за спиной Овечкина, который пришел в НХЛ на год раньше. Но большая проблема Малкина в том, что его всю карьеру преследуют травмы. Если так посчитать, он провел лишь два полных чемпионата по 82 матча — в 2007–2009 годах.

Если сделать раскладку по каждому сезону, то Малкин пропустил аж 259 игр (4+0+0+15+39+7+17+22+13+25+20+4+14+14+23+41+1). Если мы нигде не ошиблись, потому что в своей больничной карте запутался бы даже сам Евгений. Это больше чем три полных чемпионата, если делить на 82.

Конечно, никто не может к 36 годам провести все сезоны без пропуска игр. Иначе его звали бы Железным человеком, но этот титул сейчас принадлежит Филу Кесселу, сыгравшему 1000 матчей подряд. У Малкина могло быть 1259 встреч, и он занимал бы четвертое место среди россиян.

Однако 20,5% карьеры были перечеркнуты из-за проблем со здоровьем. При этом Джино успел завоевать три Кубка Стэнли, взял «Конн Смайт Трофи» как самый ценный хоккеист в плей-офф, а среди россиян он лидирует по очкам (180) в кубковых матчах, опережая Федорова (176), Никиту Кучерова (154), Овечкина (141) и Зубова (117), не говоря уже об остальных.

Сейчас идет чемпионат мира по футболу, который показывают на «Матч ТВ». Еще на чемпионате мира по хоккею в 2012 году, когда Малкин играл как боженька, став лучшим бомбардиром и самым ценным игроком победного турнира, я сравнил его с Диего Марадоной — по той роли, которую он играл для команды.

Малкин не забивал рукой, не вел аморальный образ жизни, не стрелял из ружья по журналистам (хотя наверняка иногда хотелось). Но когда Евгений выходил на лед в свет юпитеров, он творил такое гениальное, что просто захватывало дух.

Никита Малкин объявил состав

Воскресный вечер начался с трогательной сцены, когда в раздевалку «Питтсбурга» для объявления состава зашел… Никита Малкин, сын юбиляра. Ребенок зачитал фамилии, не забыв о папе: «Евгений Малкин, № 71». Никита даже заплакал от волнения, а Женя его обнял, и более пронзительный момент мы увидеть не могли.

Если говорить о матче, то «Питтсбург» уже к 25-й минуте вел со счетом 3:0. Правда, «Чикаго» внес интригу и забросил три ответные шайбы. Но счет 3:3 нарушил Сидни Кросби, как и положено капитану — он сделал все, чтобы праздник его друга не оказался испорченным. Сид забросил сам, а потом помог отличиться Джеффу Картеру.

— Отличные воспоминания для меня и моей семьи, — сказал Малкин после матча. — Эмоциональный вечер. Надеюсь, я останусь здесь на всю жизнь. Удивительная команда, организация. Надеюсь, этот год станет для меня особенным. Такие игры, как эта, бывают раз или два в жизни. Много эмоций, мыслей. Всю игру думал только о том, что нам нужна победа.

Кросби забил гол и сделал три передачи, а голкипер Кейси ДеСмит совершил 29 сейвов. «Питтсбург» набрал ход и одержал пять побед в последних семи матчах.

Тренер «Питтсбурга»: Мы знаем, что для Малкина это особый вечер

В этот вечер забил и сам Малкин. Он сделал счет 2:0 на 23-й минуте, когда переиграл Арвида Седерблома, получив своевременную передачу у ворот «Чикаго».

— Думаю, это многое для него значит, — сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. — Этот рубеж — большое достижение. В этой лиге не так много игроков, которым удалось провести 1000 матчей, не говоря уже о том, чтобы сыграть 1000 матчей за одну команду.

Мы все знаем, что Джино значит для Питтсбурга, для этой организации и для наследия, которое он создал. Я знаю, что для него это особенный вечер. Его семья была здесь, чтобы отпраздновать вместе с ним, что замечательно. Это делает такой опыт еще более запоминающимся. К тому же мы победили.

Кстати, Салливан сделал очень правильное замечание — Малкин провел 1000 матчей за один клуб, что еще более ценно. Если брать карьеру именно в одной команде, то Джино как раз отстает только от Овечкина (1294). А в истории «Питтсбурга» его опережает только Кросби (1127). Две легенды, чьи пути пересеклись в счастливое время для фанатов «Пенс».

Кстати, Кросби сейчас в полном порядке. Он набрал 10 (3+7) очков во время выездного турне «Пингвинз».

— Очевидно, что цифры говорят сами за себя, — сказал Салливан. — Сид был великолепен. У него есть способность усиливать свою игру в ключевые моменты. Во многих случаях он является решающим фактором. Вы видели, что он сделал в конце этого матча. Вот, на что он способен.

Что пожелать Малкину в этот день? Во-первых, оставаться здоровым. Когда нет травм, то Джино — один из лучших хоккеистов мира даже сейчас. Наш русский Марадона. Во-вторых, у «Питтсбурга» снова есть все, чтобы идти за Кубком Стэнли.

Четыре серебряные чаши в НХЛ не поднимал еще никто из россиян. Женя, пора уже стать тут первопроходцем!

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