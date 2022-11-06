«Такая, блин, вечная молодость». Александр Овечкин забил исторический гол №787 в свитере, в котором играл 17 лет назад

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о том, как Александр Овечкин забил 787-й гол в карьере, обновив грандиозное достижение Горди Хоу по количеству шайб за один клуб в карьере НХЛ.

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о том, как Александр Овечкин забил 787-й гол в карьере, обновив грандиозное достижение Горди Хоу по количеству шайб за один клуб в карьере НХЛ.

Овечкин: «Это особенный момент»

Александр Овечкин не устает переписывать историю. Теперь он обновил (787) рекорд НХЛ по количеству голов в составе одной команды, который раньше принадлежал Горди Хоу (786).

Случилось это в домашнем матче «Вашингтона» против «Аризоны» (2:3), когда Овечкин на 29-й минуте реализовал большинство. Момент можно даже не описывать, вы увидите его с закрытыми глазами. Шайба пришла в левый круг вбрасывания, и оттуда Ови нанес свой пушечный бросок.

Правда, момент отличался визуально. «Вашингтон» играл в ретро-свитерах с летящим орлом на груди. Именно в такой форме Овечкин дебютировал в НХЛ, в ней он забивал свои первые голы. Этот рекордный гол № 787 был словно камбэк в прошлое.

«Очевидно, что это важный момент, — сказал Овечкин. — В последних двух матчах мне удалось покорить большие вехи. К сожалению, мы не смогли победить. Но это особенный момент, и очень приятно, что на этот матч пришли оба моих ребенка, моя жена и все болельщики здесь. Мои родители смотрели в Москве…»

Исторический пас отдал Тревор Ван Римсдайк: «Я просто оказался там в большинстве, и это всегда хорошая идея — отдать шайбу Овечкину на его левый фланг. Я так и поступил, а он сделал всё, что мог. Отличный бросок и невероятное достижение. Овечкин идет за титулом лучшего снайпера в истории, и это была еще одна веха на его большом пути».

Орлов сломался уже в первом периоде

Надо заметить, что Горди Хоу забил 786 голов в 1 687 матчах за 25 сезонов в составе «Детройт Ред Уингз» в 1946–1971 годах. Овечкин достиг этого рубежа в своей 1287-й игре в составе «Вашингтона», который выбрал его под первым номером на драфте НХЛ 2004 года.

Но главный рекорд еще впереди. Ови в этом чемпионате забил семь голов в 13 матчах. Ему нужны еще 14 шайб, чтобы достать Хоу в вечном списке снайперов. Ведь Горди завершил свою карьеру в НХЛ с 801 голом, забросив еще 15 шайб в 80 играх за «Хартфорд Уэйлерз» в сезоне 1979-80, когда вернулся в лигу после шести сезонов во Всемирной хоккейной ассоциации (1973-79) и двух лет пенсии.

И не будем забывать о Уэйне Гретцки (894). Но это отдельный разговор.

«Я всегда говорил, что остаться в одной команде на всю карьеру — это моя цель, — сказал Овечкин. — Очевидно, мне повезло, что я могу всю жизнь выступать за «Вашингтон». Так что это очень здорово».

Сам же матч у «Кэпиталз» не особо получился, хотя перебросать «Аризону» удалось (36-26). Слишком много травмированных у «Вашингтона», и вот еще получил травму нижней части тела и выбыл из состава защитник Дмитрий Орлов, когда до конца первого периода оставалось 47 секунд. А ведь Дима был лидером «Кэпиталз» по количеству игрового времени в этом сезоне. На него падала большая нагрузка, и вот он сломался, попав в список, где уже находятся Ти-Джей Оши, Том Уилсон, Коннор Браун, Никлас Бэкстрем, Карл Хагелин, Джон Карлсон и Бек Маленстин.

В третьем периоде «Вашингтон» вел со счетом 2:0, но пропустил три шайбы подряд. Причем решающий гол гости забили за 36 секунд до конца матча. Было видно, что «Аризона» превосходит «Кэпиталз» в физической готовности.

«Последние четыре матча с нами происходит одна и та же история, — говорит главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт. — Мы не забиваем много голов. А когда ты не слишком результативен, то должен обратить особое внимание на оборону. И в третьем периоде она должна была быть особенно хорошей».

«Нам нужно правильно завершать матчи, играть все 60 минут. Очевидно, что сейчас мы этого не делаем, — сказал форвард «Кэпиталз» Энтони Манта. — Мы ведем в счете, упорно работаем, чтобы получить преимущество. А они забрасывают одну шайбу, и у нас вроде бы что-то ломается…»

162 вратаря пропускали от Овечкина в НХЛ

Но вернемся к Овечкину, главному герою дня. Не каждый вечер люди так переписывают историю! Кстати, позвольте вашему вниманию представить полный список всех лучших снайперов каждого клуба НХЛ в истории.

787 — Александр Овечкин / Вашингтон

786 — Горди Хоу / Детройт

690 — Марио Лемье / Питтсбург

625 — Джо Сакик / Колорадо

604 — Бобби Халл / Чикаго

583 — Уэйн Гретцки / Эдмонтон

573 — Майк Босси / Айлендерс

557 — Майк Модано / Даллас

557 — Люк Робитайл / Лос-Анджелес

545 — Джонни Буцик / Бостон

544 — Морис Ришар / Монреаль

527 — Бретт Халл / Сент-Луис

525 — Джером Игинла / Калгари

522 — Патрик Марло / Сан-Хосе

512 — Жильбер Перро / Баффало

488 — Стивен Стэмкос / Тампа-Бэй

457 — Теему Селянне / Анахайм

426 — Даниэль Альфредссон / Оттава

420 — Матс Сундин / Торонто

420 — Билл Барбер / Филадельфия

408 — Патрик Элиаш / Нью-Джерси

406 — Род Жильбер / Рейнджерс

402 — Шейн Доан / Аризона

393 — Даниэль Седин / Ванкувер

382 — Рон Фрэнсис / Каролина

328 — Илья Ковальчук / Виннипег

289 — Рик Нэш / Коламбус

224 — Филип Форсберг / Нэшвилл

222 — Александр Барков / Флорида

219 — Мариан Габорик / Миннесота

127 — Джонатан Маршессо / Вегас

32 — Джаред Маккэн / Сиэтл

Причем Илья Ковальчук никогда не играл за «Виннипег», но его «Атланта» переехала в этот город — и клубные рекорды переехали туда же.

Кроме того, голкипер «Аризоны» Карел Веймелка стал 162-м вратарем, которому за всю историю в лиге забил Александр Овечкин. Если так считать, большее количество голкиперов огорчали только Яромир Ягр (178), Патрик Марло (177) и Марк Мессье (164). Но нет сомнений, что Овечкин пойдет и на этот рекорд.

И еще одно достижение: Овечкин открывал счет в матче 132 раза в истории НХЛ. Чаще это делал только Ягр (135). Кстати, он тоже раньше выступал за «Вашингтон».

А в целом вечер получился замечательным по антуражу. Когда Овечкин забил, то в ближайшем тайм-ауте на табло стадиона показали трогательный ролик, напоминавший о том, как Саша проводил свои первые годы за «Кэпиталз», давал первую пресс-конференцию, катался по городу на сегвее и забивал голы.

А хозяин клуба Тед Леонсис сфотографировал табло после гола Ови из своей ложи и запостил в твиттере: «Больше всего голов в истории НХЛ в составе одной команды. Как же нам повезло! Спасибо тебе, Алекс».

Ну еще бы, Леонсису повезло в 2004 году на драфте выбрать Овечкина под первым номером, а потом построить вокруг него хоккейную империю, где свитера с номером «восемь» разлетаются как горячие пирожки, а в столице США в 2018 году проходит парад победы, когда Овечкин и компания завоевывают первый для клуба Кубок Стэнли.

Это была славная охота. Но для Овечкина она еще продолжается.

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