«Даже к лучшему, что меня не выбрали на «Матч звезд». Ткачев рвется в лучшие бомбардиры КХЛ

Как так случилось — объясняют тренер «Авангарда» и сам игрок.

Как так случилось — объясняют тренер «Авангарда» и сам игрок.

Обозреватель «Матч ТВ» после игры «Спартак» — «Авангард» (2:4) поговорил с Владимиром Ткачевым, который набрал такой ход, что оказался в двух очках от первого места в списке лучших бомбардиров КХЛ.

Кравец: «Повесим гири на Якупова, и пусть бегает»

В этом сезоне тройка Владимир Ткачев (7+17) — Корбэн Найт (7+6) — Рид Буше (7+17) набрала уже 60 очков. Ребята зажигают на льду! Причем Найт пропустил восемь матчей из-за травм.

Это одно из самых результативных звеньев КХЛ, и оно тянет вверх «Авангард» — с последнего места на Востоке уже в середину таблицы. Когда Михаил Кравец принял команду, то провел индивидуальные беседы с каждым игроком. Интересно, как он смог достучаться до Владимира Ткачева.

Просто статистика:

до смены тренера Ткачев в 15 матчах набрал 8 (2+6) очков;

после смены тренера Ткачев в восьми матчах набрал 16 (5+11) очков;

То есть видно, как резко прибавил Владимир. Поговорил об этом с исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда» Михаилом Кравецом после победы над «Спартаком» (4:2).

— Какие слова вы нашли для Ткачева?

— Каких-то речей перед ним не толкал. Просто когда ты хочешь, чтобы игрок тебе помогал, ему нужно предложить то, что он умеет делать. Требовать с него именно это. Если он это не делает, тогда плохо, конечно.

Мы договорились с Володей о том, что он играет на своих лучших качествах, но не забывает, что это очень часто бывает опасно. Поэтому при каких-то потерях или своих ошибках он должен отрабатывать в обороне. Что Ткачев и делает.

— Вы сказали ему, Найту и Буше, кто что делает в звене? Или они договорились между собой?

— Конечно, игроки сами договариваются. Но попросил Найта и Буше, чтобы они Ткачеву помогли. У нас такая шутка была в раздевалке, мы все посмеялись. Но у этих ребят пока всё получается.

— Впереди у вас два матча с «Ак Барсом». Будут ли на этот матч тройные премиальные?

— Впереди у нас по календарю — «Сибирь». И без премиальных.

— Правда ли, что Наиль Якупов попал в список травмированных до конца сезона?

— Не до конца сезона, он уже вышел тренироваться. Ему сняли швы с переломанного пальца. Когда вернемся с выезда, выйдет на лед. Завяжем шнурки, повесим гири — и будет с нами бегать.

— А гири зачем?

— Но это шутка.

Ткачев: «Найт и Буше спокойно могли бы играть в НХЛ»

— Как вам матч со «Спартаком»?

— Мы здорово начали, забили в большинстве, уверенно шли. А во втором периоде чуть потеряли концентрацию. Но вратарь Вася Демченко нас сегодня держал в игре, выручил.

— Вы набрали 2 (1+1) очка, а вообще у вас 24 (7+17) очка в 23 матчах. А ведь сезон начали так, что Ткачева просто не было видно. Что изменилось с приходом нового главного тренера Михаила Кравеца?

— Хороший вопрос… Скажу так, что новый тренер вызвал меня на разговор. Он мне сказал, что от меня хочет. И я стараюсь играть в тот хоккей, как просит тренер, как он это видит. Просто стараюсь выполнять.

— Сильно переживали, что сезон начали плохо? Может быть, вы не свою роль исполняли?

— Вообще на предсезонке всё было нормально. А вошел в сезон, и где-то случился микроспад. Сам бы хотел разобраться… Надеюсь, что такого больше не будет. Просто стараюсь выходить и показывать свой хоккей, в который могу играть.

— Ваша тройка с Корбэном Найтом и Ридом Буше — сейчас одна из лучших в КХЛ. Как вы договариваетесь, кто что делает на льду?

— Конечно, партнеры у меня хорошие. Я бы даже сказал, что очень хорошие. Мы на льду договариваемся — например, перед вбрасыванием. У нас сразу сложилось хорошее взаимопонимание. Мы чувствуем друг друга, и никто одеяло на себя не тянет. Каждый играет на партнера, и поэтому у нас всё получается.

— Все думали, как Владимир Ткачев может заиграть в НХЛ. А ведь может, если ему доверять и дать таких партнеров.

— Да, ребята просто отличные. Всегда поддерживают, когда что-то не получается. В нашей тройке ведь тоже бывают спады. Но важно, что мы получаем удовольствие от игры. И Найт, и Буше могли бы спокойно играть в НХЛ, причем не были бы последними хоккеистами. Повезло, что сейчас они здесь, со мной.

— «Авангард» взлетел уже на шестое место на Востоке. А ведь были последними… Вы отошли от рекордно длинной выездной серии в сентябре?

— Это был очень тяжелый выезд. Постоянные перелеты, минимум времени на восстановление. Но никто в этом не виноват, просто так получилось.

Зато теперь к нам пришло второе дыхание. Очень помогает, что играем на новой G-Drive Arena. Стадион у нас топовый, сделан по стандартам НХЛ. Почти всегда полный, болельщики нас очень поддерживают, а мы не можем показывать плохую игру. Когда мы побеждаем, то дарим людям радость.

— Вы перед собой поставили планку — набрать 60 или 70 очков в этом сезоне?

— Конечно, в глубине души думаешь о личной статистике. Но хочу как можно дальше пройти в плей-офф. Дай бог, попасть в финал Кубка Гагарина. А самое главное, чтобы был командный результат. Если он придет, то и всё остальное получится.

— Скептики говорят, что Ткачев «исчезает» в плей-офф. Что им скажете?

— Спокойно отношусь к критике. У каждого есть свое мнение, и он его может высказать. Если человек так считает, он так считает. Никогда не загоняюсь по этому поводу. Если говорят что-то плохое, стараюсь пропускать мимо ушей.

— Напомните, вас на «Матч звезд КХЛ» в какой волне выбрали?

— Меня не выбрали. От «Авангарда» выбрали только одного Сергея Толчинского.

— А как это может быть? Один из самых популярных клубов КХЛ…

— Ну, а что? Вы же сами говорите, что я начал этот сезон ни шатко ни валко. Ну, ничего страшного. Там как раз пауза будет, получше восстановлюсь. Это даже к лучшему.

— А если пригласят за сборную России играть в декабре?

— Конечно, поеду. Никогда от сборной не отказывался.

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