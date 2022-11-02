Овечкин со злости сломал клюшку, а Задоров подрался с самым большим игроком НХЛ

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о событиях дня НХЛ – Кирилл Капризов сделал дубль с «Монреалем», а Никита Кучеров забил победный гол в поединке с «Оттавой».

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о событиях дня НХЛ – Кирилл Капризов сделал дубль с «Монреалем», а Никита Кучеров забил победный гол в поединке с «Оттавой».

Большие шкафы громко падают

Кирилл Капризов проявил себя в матче с «Монреалем» (4:1), сделав дубль. После первого периода держался счет 0:0. Но потом у «Миннесоты» отличился Мэйсон Шоу, а за ним Капризов реализовал большинство, когда подправил шайбу на пятачке. Под занавес периода Кирилл забил еще один гол, когда выехал по левому флангу, нанес бросок и ловко поймал добивание.

Понятно, что у «Монреаля» сейчас слабый состав. Но этот дубль важен для Капризова, потому что его «Миннесота» стартовала в чемпионате тоже не лучшим образом. Сам же Kirill The Thrill после этого дубля вышел на второе место в списке лучших снайперов лиги (8). Столько же забросили Андрей Свечников, Габриэль Виларди, Бо Хорват, а впереди — Коннор Макдэвид (11).

Кстати, когда Капризов забивал второй гол, тренер «Монреаля» Мартин Сан-Луи взял челлендж, думая, что форвард «Миннесоты» Марко Росси в той атаке сыграл высоко поднятой клюшкой. Но повтор показал, что игрок не поднимал ее выше плеча.

— Я молился о том, чтобы это не была высокая клюшка, — сказал Росси, который за передачу набрал свое первое очко в НХЛ. — В первых восьми матчах у меня не было ни одного очка. Возможно, не всё получается, когда ты слишком много думаешь об этом. Просто надо играть правильно.

А в другом моменте Росси (176 см / 83 кг) свалил силовым приемом габаритного форварда «Монреаля» Юрая Слафковски (191 см / 108 кг). Как говорят в таких моментах, «большие шкафы громко падают».

Почему мы так много написали о 21-летнем австрийце Росси? Потому что «Миннесоту» принято считать командой одного человека — Капризова, и что там нет ни глубины состава, ни перспективы. Но интересная молодежь все-таки появляется. Вот, 21-летний форвард Мэтт Болди набрал уже 10 (6+4) очков в 10 матчах. Так что «Миннесота», победившая пять раз в последних семи играх, может и в плей-офф еще пошуметь.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы: Шоу, 21:09. Капризов, 23:30 (бол.), 34:55. Болди, 56:52. — Сузуки, 53:30 (бол.).

Сергачев: «Это же Куч, его бросок невероятен»

Яркий матч прошел в Тампе, куда приезжала «Оттава». Трижды гости вели в счете, и переломить ход неудачной игры сумел Никита Кучеров. Сначала он на 53-й минуте помог отличиться Брэйдену Пойнту, который сделал счет 3:3. А потом сам Кучеров, получив передачу от Михаила Сергачева, метко выстрелил с правого фланга, забив победный гол. Причем этот гол стал 250-м для Кучерова за карьеру в НХЛ. Не так много россиян достигали этой отметки: Александр Овечкин (785), Сергей Федоров (483), Александр Могильный (473), Евгений Малкин (449), Илья Ковальчук (443), Павел Буре (437), Алексей Ковалев (430), Вячеслав Козлов (356), Алексей Яшин (337), Павел Дацюк (314), Владимир Тарасенко (255). И вот теперь Никита Кучеров (250).

Всего Куч набрал 3 (1+2) очка, став первой звездой матча. Защитник Михаил Сергачев набрал 2 (1+1) очка. Андрей Василевский имел на редкость мало работы, сделав лишь 12 сэйвов. Но и этого хватило для победы.

«Когда отдавал передачу, то знал, что он там будет открыт, — сказал Сергачев, описывая победный гол. — Его бросок получился невероятным. Там ведь был острый угол, но это Куч».

При этом Сергачев отметил, что «Тампа» трижды отыгрывалась: «Психологическая стойкость команды находится на другом уровне, — сказал Сергачев. — Но нам еще предстоит пройти долгий путь. Не думаю, что мы играем в тот хоккей плей-офф, к которому привыкли».

И нужно добавить еще два момента. Топ-защитник «Тампы» Виктор Хедман получил травму верхней части тела, из-за чего выбыл с формулировкой «со дня на день». Но Сергачев, подписавший летом сногсшибательный контракт, получил место в первой бригаде большинства и сыграл очень здорово.

Кроме того, Кучеров забивает в четвертом матче подряд, а также набирает очки уже в восьмом матче подряд (4+10=14). Видно, что он вышел на ожидаемую мощность.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Голы: Сергачев, 23:17 (бол.). Киллорн, 51:04. Пойнт, 52:55. Кучеров, 57:30. — Гамбрелл, 5:44. Жозеф, 32:21 (мен.). Жиру, 51:44.

Битва двух гигантов

Никита Задоров забил свой второй гол в сезоне, хотя его «Калгари» уступил «Сиэтлу» (4:5). При этом российский защитник подрался с игроком обороны «Кракена» Джейми Олексиаком, и тут два момента.

Во-первых, Задоров — не прям фанат драк. И если их можно избежать, то лучше их избежать. Вот Никита в матче с «Сиэтлом» (4-5) забил гол и этим принес больше пользы своей команде.

Во-вторых, вы должны понимать габариты Джейми Олексиака (201 см / 116 кг). Да, Задоров сам немаленький (197 см / 107 кг), но дрался он с самым тяжелым хоккеистом НХЛ.

По весу Олексиак — лидер НХЛ, вторым идет Элмер Содерблом (112 кг). По росту — выше только Тайлер Майерс (203 см) и тот же Содерблом (202 см).

И какой же обзор дня без матча «Вашингтона»? «Кэпиталз» у себя дома проиграли «Вегасу» (2:3). Александр Овечкин отметился голевой передачей (0+1) и провел четыре силовых приема при одном броске в створ ворот. Но во втором матче подряд его команда проиграла в дополнительное время — теперь в овертайме отличился Ши Теодор.

Когда Овечкин уходил в подтрибунное помещение, то с досады даже сломал клюшку в туннеле. Понятно, что идет охота за рекордом Гретцки. Но «Вашингтону» нужно еще в плей-офф попасть. А у команды выбыли из строя Никлас Бэкстрем, Том Уилсон, Джон Карлсон, Ти-Джей Оши и еще несколько важных хоккеистов.

«Понимаю обстоятельства и ситуацию. Но это не значит, что мне должно нравиться то, как мы играли в третьем периоде, — сказал тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт. — Мне показалось, что мы отсиживались, оставляли слишком много дыр и упустили много моментов».

При этом напомним, что у Овечкина сейчас 785 голов — на один меньше рекорда Горди Хоу в НХЛ для хоккеистов, выступающих в одной команде («Детройт Ред Уингз»).

Так что юбилей не за горами.

«Калгари Флэймз» (Калгари) — «Сиэтл Кракен» (Сиэтл) — 4:5 (0:1, 2:1, 2:3)

Голы: Задоров, 26:28. Кадри, 28:14. Тоффоли, 41:34. Льюис, 41:51. — Суси, 14:58. Гики, 33:10. Спронг, 48:14 (бол.). Гурд, 51:26 (мен.). Бенирс, 53:26.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Юханссон, 3:39 (бол.). Ван Римсдайк, 21:01. — Айкел, 18:55 (бол.). Кэррье, 54:04. Теодор, 61:35.

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