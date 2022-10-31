Артемий Панарин: «Спросите у Шестеркина! Он вам скажет, что 31 – это круто». Как Хлебушек отметил день рождения

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о том, как Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка с «Аризоной» (3:2) в свой личный праздник.

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о том, как Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка с «Аризоной» (3:2) в свой личный праздник.

Панарин — наравне с Гретцки и Бучневичем

Артемий Панарин со вкусом подошел к празднованию своего 31-го дня рождения. Он забил гол, набрал три очка (1+2) и стал второй звездой матча против «Аризоны» (3:2). И очень важно то, что после невообразимой серии из четырех поражений подряд «Рейнджерс» сумели выиграть второй раз кряду. То есть команда вернулась на победный путь.

Такое в хоккее делают редко, но Игорь Шестеркин провел второй матч за два дня. Это с ним случилось второй раз за карьеру в НХЛ. И он снова принес победу, сделав 18 сэйвов. Всего он со старта чемпионата провел семь игр, и в каждой из них «Рейнджерс» набирали хотя бы одно очко (5-0-2). Так, накануне с «Далласом» (6:3) он сделал 30 сэйвов.

«Шестеркин выглядел великолепно. Два матча за два дня? Может быть, когда-нибудь он повторит это снова, — сказал главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан. — Это всегда нелегко, когда играешь два раза подряд. Но Игорь выступил очень надежно».

Счет 2:2 держался до конца третьего периода, пока Мика Зибанежад в большинстве на 53-й минуте не поразил ворота.

«Там Панарин очень здорово сыграл, — сказал Зибанежад. — Когда он передал шайбу Крайдеру, а тот отдал мне, я просто старался попасть в сетку».

Кстати, «Рейнджерс» в этом сезоне забили девять голов в большинстве в 10 матчах, это четвертый показатель в лиге. И это один из козырей ньюйоркцев.

Любопытно еще и то, что Панарин, которому в воскресенье исполнился 31 год, стал лишь третьим игроком в истории «Рейнджерс», кто набрал три очка в свой день рождения за последние 30 лет. Он встал в один ряд с Павлом Бучневичем (три гола 17 апреля 2021 года) и Уэйном Гретцки (три передачи 26 января 1999 года).

Вот это человек умеет отмечать свои праздники!

«Это чуть не разрушило наши отношения!»

«После матча я поговорил с именинником, который был как всегда в уморительной форме, — рассказывает журналист Винс Меркоглиано. — Говорю ему: «Наверное, вы очень хотели заработать три очка в свой день рождения». Он улыбнулся и отвечает: «Ну что вы, я — хороший парень. Просто хотел, чтобы моя команда победила».

«Вы там здорово отдали передачу на Алекси Лафренье…» — продолжаю я.

— Да он там чуть не промахнулся! — картинно возмутился Панарин. — Это разрушило бы наши отношения!»

Если говорить о гонке лучших бомбардиров НХЛ, то Хлебушек в ней идет на третьем месте (5+11=16 очков), отставая лишь от Давида Пастрняка из «Бостона» (7+10=17) и Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (9+9=18).

А если взять историю НХЛ, то 16 очков в первых 10 матчах сезона набирали только 10 игроков «Рейнджерс». Первые среди них — Павел Буре (18) в сезоне- 2001/02 и Яромир Ягр (18) в сезоне-2006/07.

И еще об общении с журналистами. Панарину говорят: «Ну что, крутая цифра 31?»

Тот отвечает: «Да. Игорь говорит, что это хороший номер».

Как раз Шестеркин выступает под номером 31.

Панарин может отобрать рекорд у Кучерова

«Я играл в одной тройке с Панариным, и это скорее подарок для меня, хотя день рождения отмечаю не я, — сказал Лафренье. — И он снова выступал отлично. Уже много раз говорил, что когда ты играешь в одном звене с Артемием, тебе нужно просто держать клюшку на льду, и всё будет хорошо».

Да, шайба сама туда придет.

Интересно, что если сам Панарин продолжит в том же духе, то наберет 123 очка за сезон. Это будет его феноменальный рекорд!

И напомним, что Никита Кучеров не так давно набрал 128 очков за чемпионат, обновив вечный русский рекорд НХЛ, который раньше принадлежал Александру Могильному (127). Так что Панарин может теперь замахнуться на достижение Кучерова, если продолжит в том же духе.

Надо сказать, что матч проходил на Mullett Arena — там теперь выступает «Аризона». Это университетский дворец всего на 5000 мест, и там проходят разные соревнования — от женской гимнастики до мужского рестлинга. В сеть уже попадали видео из гостевой раздевалки, и выглядит это пока так, будто студенты приехали куда-то на выезд в коллежской лиге. Колоритное место, и оно наверняка напомнило Панарину о тех временах, когда он выступал еще на пятитысячнике в Чехове.

«Пусть на улице было сухо и жарко, и росли кактусы, но в море свитеров синего цвета, которое так радовало нью-йоркскую психику, было ощущение, что «Рейнджерс» играют дома, — написал один из болельщиков, который пробил выезд. — Коренные ньюйоркцы, которые отправились на запад за более жарким климатом, и те, кто просто прилетел в этот важный день, выкрикивали изо всех сил: «Вперед, «Рейнджерс»!»

На стадионе было шумно, как и подобает заведению на 5000 зрителей. С мест на трибунах за 25 долларов, проходя по тесному коридору, невозможно было не почувствовать, что ты снова попал на вечеринку в школу.

И завершим рассказ тем, что Артемий Панарин на заре своей карьеры в НХЛ брал за моду играть в свой день рождения. Правда, никогда 30 октября не забивал. 2016 год — матч с «Миннесотой» (0+1), 2017 — с «Лос-Анджелесом» (0+1), 2018 — с «Бостоном» (без очков), 2019 — с «Детройтом» (без очков).

И вот теперь Хлебушек отметил день рождения как надо. Наши поздравления!