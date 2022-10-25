Какой пострел! Александр Овечкин уже обогнал Горди Хоу, а через пару недель может обойти и Уэйна Гретцки

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о событиях игрового дня НХЛ – Александр Овечкин стал вторым хоккеистом в истории лиги по победным голам, а Фил Кессел повторил вечный рекорд «Железного человека».

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о событиях игрового дня НХЛ – Александр Овечкин стал вторым хоккеистом в истории лиги по победным голам, а Фил Кессел повторил вечный рекорд «Железного человека».

Александр Овечкин: «Очень круто — быть в такой компании легенд»

«Вашингтон» выдал удивительный матч, уступив в Ньюарке по броскам (22-41), но сумев победить «Нью-Джерси» со счетом 6:3. Причем капитан Александр Овечкин тоже забил.

Это случилось в конце второго периода, когда «Кэпиталз» играли в большинстве. Овечкин получил передачу в левом кругу вбрасывания и мощно зарядил из своей пушки. В общем, всё по классике.

Счет стал 4:1. И эта шайба оказалась победной. Овечкин по победным голам (122) вышел на второе место в истории лиги, обогнав Горди Хоу (121). Впереди только Яромир Ягр (135), но и догнать великого чеха будет делом техники.

«Это очень круто, конечно — быть в такой компании и обойти этих легенд. … Это очень крутой момент», — сказал Овечкин.

К этому добавил тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт: «Я уже привык к тому, что мне кто-то каждый вечер вручает бумажку, где написано, какую очередную веху преодолел Овечкин. Это невероятно. Он постоянно вносит свой вклад в нападение и забивает голы. И если ты делаешь это достаточно хорошо и долго, то у тебя появляются вот такие вехи, которые вызывают восторг у публики. И вот еще одно восхитительное достижение».

Да, в этом сезоне Овечкин взял моду — обгонять Горди Хоу. Мы держим в уме, что Ови (783 шайбы) скоро должен обойти Мистера Стальной локоть (801) по голам за карьеру в НХЛ. Но есть еще одно достижение — еще четыре гола, и Овечкин обойдет Хоу (786), став самым забивным игроком одной команды в истории НХЛ. Тот же Уэйн Гретцки забил 583 гола за «Эдмонтон», но в 1988 году его обменяли в «Лос-Анджелес». А вот Ови уже в следующем матче, если сделает покер, может стать царем горы.

Лучший снайпер в истории НХЛ, если взять одну команду. Вы только вдумайтесь в это. Здесь речь не только о том, что человек забивает очень много — речь о преданности клубу. А в этом смысле Овечкин — однолюб, и когда он играл в России, то выступал только за московское «Динамо», где обещает провести последние дни своей карьеры.

«Я бы сказал, что начало сезона у нас получилось не очень хорошим. Мы проиграли первые два матча, сейчас боремся с травмами, — говорит Овечкин. — Разные ребята в составе выходят на первый план. И мы через это уже проходили. Самое главное для нас сейчас — набирать очки, стараться играть умно и просто».

И вот вам еще одна грандиозная веха, к которой приближается Ови. Он ведь забил свой 397-й гол на выезде за карьеру. Нужны еще шесть шайб, чтобы обойти Уэйна Гретцки (402) и стать лучшим снайпером в истории НХЛ, если брать гостевые матчи.

Да, Овечкин уже приближается к тому, чтобы бить главные рекорды лиги. Он долго этого ждал. И вот он уже совсем близко.

Брюса Будро словно прокляли

Андрей Свечников вышел на первое место в списке лучших снайперов НХЛ, сумев догнать Стивена Стэмкоса (7). 22-летний форвард «Каролины» тоже забил в большинстве, только выстрелил с правого фланга, элегантно присев на одно колено.

Вообще матч в Ванкувере получался шатким, ничья держалась до начала третьего периода, пока «Харрикейнз» не забросили еще две шайбы с интервалом в 37 секунд — отличились Себастьян Ахо и Еспер Фаст.

«Ванкувер» же удивляет тем, что в семи матчах на старте чемпионата потерпел семь поражений, набрав лишь два очка за проигрыши в дополнительное время. «Кэнакс» остаются единственным клубом НХЛ, который пока не может победить. Пикантность ситуации в том, что «Ванкувер» допустил уже восьмую осечку подряд, испортив юбилей своему главному тренеру — Брюс Будро никак не может одержать свою 600-ю победу за карьеру в НХЛ.

В таких случаях говорят: «Может быть, его кто-то проклял?» Будет удивительно, если Будро отправят в отставку, и он так и останется на отметке «599». Это не очень хорошая ситуация для россиян, которые собирались делать себе имя в составе «Кэнакс».

Илья Михеев, который перешел из «Торонто», во втором матче после травмы не запомнился ничем. Даже по воротам ни разу не бросил за 18:32 минуты на льду.

Андрей Кузьменко тоже остался без набранных очков, причем его игровое время упало до 11:54 минут. Не очень хороший знак — то есть ему перестали много доверять. Второй бомбардир КХЛ прошлого сезона за семь матчей в НХЛ набрал пока лишь 2 (1+1) очка.

Фил Кессел: ждем его в Зале славы?

И снова о великих рекордах. Форвард «Вегаса» Фил Кессел повторил рекорд НХЛ по количеству матчей подряд. Таких игроков называют «Железный человек». Кессел провел 989-й матч подряд, догнав в этом списке Кита Йэндла, который в гонке уже не участвует.

Ниже идут Дуг Джарвис (964), Гарри Ангер (914), Патрик Марло (910) — они все тоже выбыли из гонки. Так что Кессел остался наедине с вечностью, и очень скоро он может провести 1000-й матч подряд. Удивительно!

Мы привыкли относиться к Кесселу как к добродушному толстяку, который трескает хот-доги, а над ним постоянно подтрунивают одноклубники.

Но, между прочим, Кессел был очень неплох в «Торонто» — как раз этот клуб сейчас победил его «Вегас» (3:1), что символично. Когда Фил перешел в «Питтсбург», то завоевал два Кубка Стэнли, причем был хорош в звене с Евгением Малкиным.

Наконец, он сыграл 1211 матчей в НХЛ и набрал 958 очков. Что это, если не заявка в хоккейный Зал славы, куда однажды Кессела могут включить?

Правда, для этого нужно ждать три года после завершения карьеры. Исключения бывают в очень редких случаях, когда в Зал славы принимают сразу — его делали для Уэйна Гретцки, Марио Лемье…

И что-то подсказывает, это будет сделано для Александра Овечкина. Но мы желаем Саше играть в хоккей еще долго. Мы ведь еще хотим посмотреть на него в Москве — в составе «Динамо».

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