Овечкин испортил юбилей своему экс-тренеру, а в раздевалке «Вашингтона» ему вручили веревку и динамометр

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин (782 шайбы) еще на два шага приблизился к рекорду Горди Хоу (801), которого может обойти уже в этом сезоне.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин (782 шайбы) еще на два шага приблизился к рекорду Горди Хоу (801), которого может обойти уже в этом сезоне.

Овечкину осталось лишь 20 голов до Горди Хоу

Как говорят в хоккейной журналистике, «утро будет добрым, если забил Александр Овечкин». Это сразу же трафик, новостная повестка, движуха. А тут капитан «Вашингтона» забросил сразу два гола!

Это произошло в домашнем матче против «Ванкувера», который тренирует Брюс Будро. Он возглавлял «Кэпиталз» в нулевых, и при нем Овечкин провел свои самые результативные сезоны. Что любопытно, в этот вечер ожидалась 600-я победа Будро в НХЛ, но у Александра и «Вашингтона» были другие планы на этот счет.

Овечкин открыл счет уже на 56-й секунде матча. Удаление за опасную игру высоко поднятой клюшкой схватил форвард «Кэнакс» Брок Бесер, и Александр Великий забил свой классический гол из левого круга вбрасывания. Правда, на этот раз Ови не нанес убойный щелчок, а бросил слабо низом и хитро. Но там шайба вошла в ворота от соперника, который такого подвоха не ожидал.

Овечкин же и закрыл счет в этом матче, когда подставил клюшку под дальний бросок Евгения Кузнецова. Вообще Кузя провел замечательный матч, отдав три голевые передачи. Причем Ови с ним играл не всегда. Мы видели тройку Овечкин — Кузнецов — Конор Шири. А еще было звено Овечкин — Дилан Строум — Коннор Браун, когда как Кузнецов играл с Энтони Мантой и Ти-Джеем Оши. То есть главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт по ходу матча был в поиске. Тем более Браун в третьем периоде покинул лед с травмой нижней части тела.

Всего Овечкин в этой встрече набрал монструозные 4 очка (2+2) и в очередной раз ответил своим критикам, которые теперь журили его за невыразительный старт сезона.

И не забудем, что Ови забил уже 782-й гол в карьере, приблизившись ко второму месту по шайбам в истории НХЛ, которое пока занимает легендарнейший Горди Хоу (801).

Ключевое слово — «пока». Потому что Овечкин может обойти Хоу по прозвищу «Стальной Локоть» уже в этом сезоне. Нужно всего-то 20 шайб.

Главные скорострелы НХЛ — кто они?

Любителям статистики стоит сообщить, что Овечкин провел 159-й матч в НХЛ, в котором он забивал не меньше одного гола. И это 398-й матч в НХЛ, когда он набирал не меньше одного очка. Более того, в 31-й раз за карьеру в НХЛ он набрал не меньше четырех очков в одном матче. То есть это случалось многократно, десятки раз.

При этом не забудем, что Овечкину осталось всего 112 шайб до Уэйна Гретцки (894) — лидера НХЛ по голам всех времен.

Кроме того, после этих четырех очков Овечкин (1415) ворвался в топ-20 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю, сумев обойти Дуга Гилмора (1414). А ведь это тоже грандиозное достижение.

Более того, статистики увековечили даже первый гол Александра Великого, забитый на 56-й секунде. Они подсчитали, что это 11-я шайба Овечкина за карьеру, заброшенная уже на первой минуте матча. Только пять человек в истории НХЛ имели больше таких шайб на первой минуте: это Сидни Кросби и Марк Мессье (по 13), Дэйв Тэйлор, Фил Эспозито и Горди Хоу (по 12).

Вот они, главные скорострелы в истории НХЛ.

Ну и еще интересное: Овечкин набрал уже 23 очка (11+12) в 14 матчах против команд, которые тренирует Брюс Будро. Вот так он тепло каждый раз приветствует своего бывшего тренера.

Овечкин: Первый гол я забил на удачу, мне там повезло

Надо еще заметить, что «Вашингтон» после двух периодов уступал со счетом 2:4, но в итоге одержал волевую победу.

«Очевидно, что и в первых матчах сезона у нас были неплохие шансы, — сказал Овечкин. — Но даже теперь, посмотрите — первый гол был забит на удачу. Там повезло, но в такой ситуации ты просто это принимаешь и идешь дальше».

«Мы очень хорошо провели третий период, сумев отыграть дефицит в две шайбы, — заметил коуч Лавиолетт. — Возможно, это наш лучший третий период в этом году, особенно судя по тому, как мы показывали себя в атаке. Мы постоянно находились в нападении и давили».

Кстати, о «Ванкувере» и Будро. «Кэнакс» стали первым клубом в истории НХЛ, который в первых трех матчах сезона вел в несколько шайб, но терпел поражения. После матча Брюс провел собрание за закрытыми дверями для игроков. И мы знаем, как он умеет материться.

«Думаю, хорошая оценка происходящего — это ментальная слабость, — сказал Будро. — Обычно, когда ты ведешь в счете, то на подъеме и ждешь, что произойдет что-то хорошее. А мы в нашей ситуации ведем в счете и ждем, что произойдет что-то плохое».

«И так уже три матча подряд. Это недопустимо с нашей стороны, — добавляет капитан «Ванкувера» Бо Хорват. — Я считаю себя ответственным, и каждый из нас должен играть лучше».

Форвард «Кэнакс» Андрей Кузьменко нанес три броска в створ ворот и отдал свою первую голевую передачу за карьеру в НХЛ. Но этого для победы «Ванкувера» оказалось слишком мало.

И напоследок, завершая тему Овечкина: 189 матчей с несколькими голами за карьеру провел Уэйн Гретцки. Вторым за ним бежит Александр Овечкин (159). Он может обойти великого канадца и по этому показателю.

Интересная традиция есть в этом сезоне после матчей «Вашингтона». Лучшему игроку сначала вручают какую-то корабельную, тесно сплетенную в косичку веревку. Это такой аналог нашего веника из байки, который можно сломать только по соломинке. А тут — туго сплетенная и запутанная веревка, которая символизирует командное единство.

И потом лучший игрок матча выжимает ручной динамометр. На этот раз такой чести, разумеется, был удостоен капитан Александр Овечкин. Он поднатужился и выжал динамометр так, что показал рекордный показатель сезона, от чего вся раздевалка «Вашингтона» заорала во всю мощь.

Вот так — Овечкину уже 37 лет, а он по-прежнему самый сильный и забивной. Настоящий русский медведь.