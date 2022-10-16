Овечкин будто проклят: шайба не идет в ворота! А вот Капризов забил, но его команда ужасна. Всё о матчах НХЛ

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о ночных поединках НХЛ – россияне забили сразу четыре гола во встрече «Сент-Луиса» и «Коламбуса» (5:2). А вот вратарь «Торонто» Илья Самсонов получил бриллиантовый шанс, когда сломался его напарник Мэтт Мюррей.

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о ночных поединках НХЛ – россияне забили сразу четыре гола во встрече «Сент-Луиса» и «Коламбуса» (5:2). А вот вратарь «Торонто» Илья Самсонов получил бриллиантовый шанс, когда сломался его напарник Мэтт Мюррей.

Русский ураган в Сент-Луисе

Потрясающий матч прошел в Сент-Луисе, где «Блюз» обыграли «Коламбус» (5:2), а в тройку звезд вошли Павел Бучневич (1+1), Владимир Тарасенко (2+0) и Иван Барбашев (1+0). То есть это был настоящий русский ураган — сразу четыре гола забили наши! При том, что за «Сент-Луис» также играл силовик Алексей Торопченко (0+0).

После двух периодов держался счет 2:2, но потом Барбашев забросил победную шайбу, когда хозяева образцово поймали гостей на ошибке в средней зоне, а позже Тарасенко оформил дубль и закрепил успех.

— Там была смена троек, на лед выходило мое звено, — рассказал Барбашев. — Мы перепасовали шайбу — Буч отдал пас Шеннеру (Брэйден Шенн) вроде бы. Это была очень простая игра. Я просто решил сделать бросок. То, на что мы нацеливаемся. Мы стремимся к тому, чтобы играть в силовой хоккей. Соперник допустил несколько ошибок, и наша команда сумела выжать из этого пару шайб.

С этим согласился и тренер «Блюз» Крэйг Беруби.

— Первый период у нас был неплохим. На мой взгляд, мы упустили много возможностей забросить шайбу в ворота. Но наша игра была довольно качественной. Мы показывали хорошую энергию, были на высоте в большинстве моментов. А вот во втором периоде стали небрежными и позволили сопернику вернуться в игру.

Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов разрывал «предсезонку», забросив шесть шайб. Но теперь у него ноль очков в трех матчах регулярного чемпионата. Атака «Блю Джекетс» могла быть сильнее, но в АХЛ отправили Кирилла Марченко. А ведь экс-форвард СКА в низшей лиге уже забросил три шайбы в двух матчах. Будем верить, что его командировка в АХЛ окажется недолгой.

Кстати, капитан Райан О’Райли после матча назвал лучшим игроком именно Торопченко, вручив ему игровую шайбу: «Я бы хотел отметить парня, который пахал все лето, а теперь вернулся в состав и проводил до конца каждый силовой прием».

Последний раз Торопченко играл за «Сент-Луис» еще 27 мая. «Я рад вернуться в состав, и давайте продолжать в том же духе», — сказал Алексей.

Кросби уже обогнал Овечкина

Можно наблюдать не только за тем, как Овечкин (780 шайб) гоняется за Уэйном Гретцки (894) по голам. Есть ведь еще таблица лучших бомбардиров в истории лиги. И в ней на 19-е место поднялся Сидни Кросби (1415), обогнав Дуга Гилмора (1414) и Александра Овечкина (1411).

Конечно, достать Гретцки по очкам (2857) в обозримом будущем невозможно. Но Кросби и Овечкин могут стать теми, кто наберет по 2000 очков за карьеру в НХЛ. Кроме Гретцки, пока это не удавалось никому.

Если Кросби взял шикарный старт и сейчас с шестью очками лидирует среди бомбардиров сезона, то Овечкин за три матча вымучил одно-единственное очко за передачу (0+1) и пока не забил ни одного гола.

Его «Вашингтон» одержал первую победу в сезоне, когда дожал дома «Монреаль» (3:1). Овечкин шесть раз бросал в створ ворот, сделал два хита и два блока. Но все равно не смог распечатать ворота «Канадиенс», где играл резервный вратарь Сэм Монтембо.

Причем у Александра Великого был железный шанс, когда за минуту до конца матча он пытался поразить пустые ворота, но попал в правую штангу.

В целом нельзя сказать, что Овечкин играет плохо. Просто шайба пока не идет в сетку. А его передача в большинстве на Ти-Джея Оши стала у Ови уже 244-й в большинстве за карьеру. По этому показателю он идет седьмым среди действующих игроков.

Самсонов — новый король Торонто

Раньше Илья Самсонов играл в воротах «Вашингтона», а теперь он перешел в «Торонто». И надо же такому случиться, что у «Мэйпл Лифс» надолго выбыл, повредив мышцы паха, другой голкипер — Мэтт Мюррей.

Так получилось, что Самсонов остался без главного конкурента — и у него появился бриллиантовый шанс: зарекомендовать себя в роли первого вратаря такого крутого клуба как «Торонто».

Пока это удается, и «Мэйпл Лифс» обыграли дома «Оттаву» (3:2). Самсонов сделал 26 сэйвов.

— Самсонов выглядел очень спокойным и уверенно держался в воротах, — сказал главный тренер «Торонто» Шелдон Киф. — Можно сказать, что он растет от матча к матчу. Это то, что вы ищите — парень в составе, который чувствует себя комфортно. Не ожидаешь, что он будет начинать каждый матч. Но каждый новый день вносит свои коррективы. И вот Самсонов играет так, что не делает ни одной ошибки — видеть это очень приятно.

Сам Илья рассказал, что узнал о травме Мюррея на утренней раскатке.

— Это хоккей, и в команде иногда возникает плохая ситуация. Но я готов играть, — сказал россиянин. — В последние дни я усердно тренировался, и неважно, что происходит. Просто ты должен быть к этому готов.

…А вот «Миннесоте» не хватает хорошего вратаря, и команда на своей площадке проиграла «Лос-Анджелесу» со счетом 6:7. Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка, но его усилий не хватило. Ветеран Марк-Андре Флери пропустил четыре шайбы после 14 бросков и отправился в запас. Учтите еще, что «Уайлд» проиграли первый матч сезона «Рейнджерс» со счетом 3:7. То есть пропускать по семь шайб за игру для них стало нормой.

— У меня нет слов, — сказал ветеран Матс Цуккарелло. — Нельзя рассчитывать на победу, когда ты пропускаешь 14 шайб за две игры. Иногда мы играем в защите будто мы — юниорская команда. Мы должны наладить свою игру. В прошлом году наши успехи базировались на хорошей жесткой защите. Теперь мы этого не видим. Да, мы отыгрываемся и отбиваемся. Ребята проявляют командный дух. Но этого недостаточно.

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