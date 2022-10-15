Грандиозно: Свечников забил команде Свечникова! Наместников — секретное оружие «Тампы». Всё о матчах НХЛ

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о ночных матчах НХЛ – Детройт устроил стоячую овацию Владимиру Константинову, Василевский выручил «Тампу», Наместников и Сергачев набрали по два очка.

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о ночных матчах НХЛ – Детройт устроил стоячую овацию Владимиру Константинову, Василевский выручил «Тампу», Наместников и Сергачев набрали по два очка.

Шведский гигант появился в «Детройте»

Ночью в НХЛ прошли четыре матча. «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел первое поражение в сезоне, неудачно съездив в Виннипег (1:4). Артемий Панарин отдал результативную передачу. Однако можно понять — «Рейнджерс» играли второй день подряд, ворота защищал не Игорь Шестеркин. Нельзя же побеждать всегда?

«Детройт» победил «Монреаль» (3:0), а мы фиксируем интересное явление — у «Ред Уингз» появилось шведско-канадское звено: Элмер Седерблом (202 см / 113 кг) — Михаэль Расмуссен (197 см / 95 кг) — Оскар Сундквист (190 см / 101 кг). Все дело в габаритах этих ребят. Это самая крупнокалиберная тройка в современной НХЛ. А сравнить ее можно лишь с «Legion of Doom», когда в «Филадельфии» в середине 90-х собрались Джон Леклер (191 см / 102 кг), Эрик Линдрос (194 см / 109 кг) и Микаэль Ренберг (188 см / 107 кг).

Но мы недолго расстраивались из-за того, что карьеру завершил самый высокий хоккеист в истории НХЛ — легендарный защитник Здено Хара, рост которого составляет 206 см. «Детройт» выкатил 21-летнего Седерблома, для которого 202 см — не предел. «Ред Уингз» выбрали форварда на драфте 2019 года под номером 159. Швед забросил первую шайбу в дебютном матче за команду, а на трибуне от счастья плакали его родители.

А в другой момент на большом табло арены показали Владимира Константинова — знаменитого защитника, с которым «Детройт» взял Кубок Стэнли в 1997 году. И несколько дней спустя Константинов вместе с Вячеславом Фетисовым и Сергеем Мнацакановым попал в страшную автокатастрофу.

Весь стадион встал и устроил овацию Константинову. Прошло уже 25 лет, а фанаты в Детройте помнят своего Владинатора.

Купер: «Василевский нас выручил, когда было нужно»

«Тампа» исправилась за поражение от «Рейнджерс» (1:3) в первом матче, победив «Коламбус» (5:2). Главный бомбардир команды Никита Кучеров не набрал очки, но двумя голевыми передачами отметились защитник Михаил Сергачев и форвард Владислав Наместников.

Наместников — секретное оружие «Тампы». Это сейчас его используют в третьем звене с Россом Колтоном и Кори Перри. Но все понимают, что если поставить Влада к тому же Кучерову и Брэйдену Пойнту, то статистику этой тройки можно будет умножать на два.

Пока главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер старается сделать три сильных атакующих звена, не переходя на два. Но у Наместникова все впереди.

Голкипер Андрей Василевский сделал 26 сейвов, снова показывая, что он в полном порядке.

— Наша команда провела матч, в котором у нас все работало как надо, — сказал Купер. — Теперь нам нужно это просто перенести на завтра, когда сыграем с «Питтсбургом». Конечно, мы и теперь совершили несколько ошибок. Но Василевский нас выручил, когда это было необходимо.

Братская дуэль Свечниковых

Главным хитом для российского болельщика стал матч «Каролины», которая приехала в Сан-Хосе. Мы вновь увидели, как Евгений Свечников сыграл против Андрея Свечникова. Братская дуэль — это всегда интересно. Евгений Свечников получил новый шанс перезагрузить или даже запустить карьеру в НХЛ, отказавшись от перехода в «Ак Барс». И вот в конце первого периода Свечников-старший получил передачу в центре чужой зоны и нанес прекрасный бросок. Его первый гол за «Шаркс»!

В конце второго периода форвард «Каролины» Мартин Нечас сравнял счет, а передачу ему отдал Андрей Свечников. В итоге «Каролина» вырвала победу, в два раза перебросав хозяев. Но братьям Свечниковым снова будет что обсудить.

После матча Евгений Свечников сказал, что не хотел бы много говорить о шайбе в ворота команды брата, заявив, что предпочел бы личному успеху победу «Сан-Хосе» в матче. Но в любом случае здорово, что Свечников нашел свою команду. Хотелось бы в это верить!

Форсберг напрасно сотрясает воздух

Отдельная речь о вице-председателе Шведской хоккейной ассоциации Петере Форсберге, который заявил, что если сборная России будет допущена на Кубок мира в 2024 году, то другие сборные откажутся против нее играть.

Нужно напомнить, что сказал вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли перед вынесенными матчами «Нэшвилла» и того же «Сан-Хосе» в Праге: «Если бы я сегодня отвечал на этот вопрос, то сказал бы «нет». Мы не позовем эту сборную, если ее статус останется таким же».

Так что Форсбергу не о чем беспокоиться. Но решение будет приниматься следующим летом, когда многое может измениться. Турнир в основном пройдет в Северной Америке, организатором выступит НХЛ, а играть будут преимущественно хоккеисты с контрактами НХЛ. Так что мнение шведов можно не учитывать.

С таким же успехом Петер Форсберг (не путать с легендарным хоккеистом) мог бы в духе Доминика Гашека заявить, что если Никлас Бэкстрем вернется после травмы в состав «Вашингтона», то не будет играть в одном звене с Александром Овечкиным, потому что тот — русский.

Согласитесь, это выглядело бы как бред. Причем надо учесть, что на недавнем конгрессе IIHF большинство членов федерации проголосовало за возвращение России и Белоруссии на международную арену с высшего дивизиона. Десять голосов «против» — это британцы, прибалты и Украина. Тотальное большинство остальных были «за».