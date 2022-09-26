«Волшебник с шайбой». Панарина включили в рейтинг лучших игроков НХЛ на 21-м месте
Российский форвард «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял 21‑е место в списке 50 лучших игроков предстоящего сезона по версии Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
— Волшебник с шайбой. Он один из самых динамичных игроков в лиге, он притягивает к себе защитников. Им действительно тяжело играть против Панарина. Он является особенным игроком в нападении, — приводит слова аналитика NHL Network Кена Данейко пресс‑служба лиги.
В сезоне‑2021/22 Панарин провел 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрал 96 (22+74) очков. В 20 играх плей‑офф он заработал 16 (6+10) баллов за результативность.
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