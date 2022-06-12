Голевая передача Кучерова и хладнокровный Василевский отправили «Тампу» в третий подряд финал Кубка Стэнли

Шестеркин проиграл решающую дуэль.

Шестеркин проиграл решающую дуэль.

Вратарская дуэль Андрея Василевского и Игоря Шестеркина, называвшаяся центральным противостоянием финала Восточной конференции «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» как до начала серии, так и по ходу нее, в шестой игре приобрела еще большее значение.

С одной стороны, был вратарь, «засушивший» шесть из семи последних матчей «Лайтнинг», решавших исход серий плей-офф, с другой — человек, выигравший пять из пяти матчей по ходу нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли, когда «Рейнджерс» могли завершить свой сезон. Оба голкипера провели отличный шестой матч, заслуженно оказавшись в числе трех звезд (Василевский — вторая, Шестеркин — третья).

Голкипер «Тампы» снова продемонстрировал феноменальное спокойствие: он не получил большой нагрузки от атаки «Рейнджерс» (21 бросок), но на протяжении всей игры сохранял концентрацию и в нужный момент включал непробиваемый режим.

Шестеркину же в очередной раз пришлось в одиночку тащить оборону «Нью-Йорка», столкнувшись с большим количеством бросков «Лайтнинг» (31). Если Василевский отличался спокойствием, то соотечественник — яркостью собственных действий, главным из которых стал сейв ловушкой после броска Никиты Кучерова на старте второго периода.

В этот вечер справиться с Шестеркиным было суждено только одному человеку — капитану «Тампы» Стивену Стэмкосу, ставшему главным героем команды. В первый раз канадец сделал это на 31-й минуте, со входа в зону сместившись к правому борту и грамотно спрятав кистевой бросок за защитника «Рейнджерс» Райана Линдгрена.

Во втором случае Шестеркин сам помог капитану «Тампы». На 54-й минуте, через 21 секунду после того, как Фрэнк Ватрано воспользовался удалением все того же Стэмкоса и сравнял счет, голкипер выпустил шайбу из ловушки после броска канадца, отправив ее прямо в ногу соперника, от которой она и влетела в ворота.

В этом эпизоде великолепным голевым пасом отметился Кучеров, получивший шайбу в средней зоне и далее переправивший ее в сторону Стэмкоса мимо защитника. Никита продлил результативную серию до пяти матчей (3+5) и стал третьим россиянином в истории, набравшим 150 очков в карьере в плей-офф Кубка Стэнли.

В остальном к Шестеркину как по этому матчу, так и по всей серии нет и не может быть никаких вопросов. Какой бы феноменальной ни была игра российского вратаря, нереально выиграть серию плей-офф, когда за четыре последних матчах команда забрасывает лишь одну шайбу в равных составах.

Финальный штурм «Рейнджерс» был задавлен грамотной работой полевых игроков «Тампы», благодаря чему «молнии» одержали победу с минимальным преимуществом и оформили третий подряд выход в финал Кубка Стэнли. В последний раз подобное удавалось «Эдмонтону» (1983-1985).

В решающей серии сезона Василевский, Кучеров и другие встретятся с «Колорадо», который всухую обыграл «Эдмонтон» в финале Запада.

Первый матч состоится в ночь со среды на четверг в 03:00 (мск).

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