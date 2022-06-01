«Колорадо» и «Эдмонтон» устроили перестрелку в стиле Дикого Запада

Финал Запада Финал Западной конференции начался с града голов.

Финал Запада Финал Западной конференции начался с града голов.

Многие эксперты ожидали от финальной серии Западной конференции безбашенного хоккея, и стартовый матч оправдал эти ожидания с лихвой. Этот Запад и в самом деле дикий.

14 шайб на двоих — такой результативности на этой стадии НХЛ не видела 37 лет. Матч попал в топ-10 по результативности за всю историю Кубка Стэнли.

25 игроков набрали хотя бы по одному очку за результативность, 13 стали авторами голов.

«Колорадо» выигрывал 7:3 к 37-й минуте, но «Эдмонтон» собрался в отчаянную погоню и сократил отставание до минимума.

В итоге 8:6, болельщики в восторге, специалисты слегка сконфужены. В финале конференции положено показывать более организованную игру.

Не лучшим образом действовали и вратари, которых каждая команда использовала по два. Претензий нет только к Микко Коскинену, он встал в ворота «Эдмонтона» при счете 3:6 и далее пропустил лишь одну шайбу (последнюю «Колорадо» забросил в пустые).

Бросков было много, но не так, чтобы пропускать по 6-7. «Эдмонтон» бросил 37 раз, «Колорадо» — 47. Покажите эти цифры Шестеркину, и он улыбнется.

Поразило и судейство. Кэйл Макар входит с шайбой в зону соперника, бросает по воротам и делает счет 3:2. На заднем плане у борта Ничушкин быстро пытается выйти из чужой зоны. На повторе — чистый офсайд, шайба полностью в зоне уже, Ничушкин еще там же. После просмотра решение судей — хороший гол. Оказывается, Макар не стал касаться шайбы, пока Ничушкин не вышел, то что он вел ее еще в средней зоне и точно контролировал ее ход, судьи во внимание не приняли. Если НХЛ не выступит с разбором этого эпизода, в ближайшее время мы увидим больше количество таких хитрых пассивных офсайдов, а значит, больше споров, видеоповторов и меньше понимания, что вообще происходит.

В общем, первая игра «Колорадо» и «Эдмонтона» во многом была похожа на дворовой хоккей до десяти. В данном случае — до восьми.

Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка и стал единоличным лидером списке бомбардиров с 29 очками. Его партнер Леон Драйзайтль сделал две голевые передачи и отстает от Макдэвида на очко.

Кстати, как минимум две передачи немец делает уже в шестом матче подряд, такой серии не было даже у Уэйна Гретцки.

Валерий Ничушкин нанес четыре броска, но стал одним из двух форвардов своей команды, не набравших ни одного очка.

Второй матч состоится в ночь на пятницу и снова в Денвере.

НХЛ. Плей-офф

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 8:6 (3:2, 4:2, 1:2)

Голы: Комфер, 5:40, 26:20. МакКиннон, 15:10. Макар, 19:46. Кадри, 20:32 (бол.). Рантанен, 24:38. Коглиано, 36:20. Ландеског, 59:38 (п.в). — Кейн, 5:04. Хаймен, 19:37. Маклеод, 22:59. Макдэвид, 36:51. Райан, 43:28. Ньюджент-Хопкинс, 52:36 (бол.).

Счет в серии — 1-0