Шестеркин против Василевского и битва главных звезд современности. Всё о финалах конференций НХЛ

«Матч ТВ» представляет все пары нового раунда плей-офф Кубка Стэнли-2022.

«Матч ТВ» представляет все пары нового раунда плей-офф Кубка Стэнли-2022.

«Колорадо» — «Эдмонтон»

Противостояние «Эвеланш» и «Ойлерз» способно превратиться в один из самых открытых финалов конференций за последние годы. Обе команды возглавляют рейтинг самых результативных команд нынешнего плей-офф, забивая в среднем больше четырех голов за матч («Эдмонтон» — 4,33, «Колорадо» — 4,30).

И это совершенно не удивительно: «лавины» уже несколько сезонов проповедуют атакующий хоккей с тотальным контролем шайбы на высоких скоростях, а главные звезды «нефтяников» — самые результативные хоккеисты последних шести лет (Макдэвид — 649 очков, Драйзайтль — 556).

Противостояние двух огненных «Маков» Нэйтана Маккиннона и Коннора Макдэвида — пожалуй, главная афиша всего плей-офф Кубка Стэнли. Суперзвезды современности впервые в карьерах смогли довести свои клубы до столь высокой стадии, и останавливаться они не намерены.

Помимо них серия изобилует другими яркими исполнителями в нападении, где у «Колорадо» (Кадри, Рантанен, Ландескуг) есть небольшое преимущество над «Эдмонтоном» (Драйзайтль и отчасти Нюджент-Хопкинс). То же касается и глубины атаки — Компер и Хэлм доказали это в шестом матче серии против «Сент-Луиса».

Линии защиты обеих команд тоже имеют большой крен в сторону нападения. Макар (3+10), Тэйвз (4+4) и Байрэм (0+6) — главные персонажи, на которых строится мощнейшая поддержка атаки (также сюда можно включить Жирара, но из-за перелома грудины он выбыл до конца плей-офф). Оборона у «Эдмонтона» не столь яркая, но также результативная: Бушар, Бэрри, опытнейший Кит и другие в сумме набрали 30 (8+22) очков.

При этом привозов эти яркие исполнители совершают достаточное количество. По сути, на обе команды есть только один защитник, которого можно назвать по-настоящему надежным, — Джош Мэнсон из «Колорадо», совершивший важнейшей блок-шот по ходу шестого матча против «Блюз». Этот фактор тоже дает небольшое, но всё-таки преимущество «Эвеланш».

Главный козырь «Эдмонтона», сформировавшийся за два раунда — вратарь. 40-летнего ветерана Майка Смита сложно назвать надежным голкипером, он допустил несколько грубейших ошибок по ходу плей-офф, но на фоне Дарси Кемпера, являющегося худшим вратарем Кубка Стэнли по разнице ожидаемых и фактически (GSAx) пропущенных голов (-3,0), он способен по-настоящему выручать свою команду.

Но поможет ли этот фактор «нефтяникам» в серии против клуба, который уже несколько лет считается одним из главных претендентов на Кубок Стэнли, но до сих пор не добирался даже до третьего раунда — большой вопрос.

Прогноз: «Колорадо» (4-3)

«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»

Финал Восточной конференции может стать полной противоположностью западного противостояния. «Рейнджерс» по ходу этого плей-офф смогли вытянуть две семиматчевые серии — как остроатакующую против «Питтсбурга», так и достаточно закрытую против «Каролины». «Тампа-Бэй» же третий сезон подряд славится своим системным универсализмом.

Первые шесть матчей серии с «Торонто» могли привести к выводу, что «Лайтнинг» разучился действовать от соперников. Но после этого «Тампа» включила свой чемпионский хоккей, заточенный на максимально возможную надежность возле собственных ворот и четким использованием ошибок соперников. «Флорида», потерпевшая «сухое» поражение 0-4, пострадала от этого больше всего.

«Рейнджерс» в ключевой момент серии с «Каролиной» также доказали, чтобы они способны эффективно использовать командную оборону. Еще в первой игре серии «Нью-Йорку» удалось на протяжении 50 минут не пускать соперников в слот для нанесения опасных бросков, а в седьмом матче, когда «рейнджеры» повели 2:0 к восьмой минуте, они повторили этот номер, сделав это качественнее и успешнее.

Персонально линия защиты «Тампы» как по мастерству, так и по опыту выглядит сильнее. Один из самых сильных универсальных защитников Виктор Хедман (2+8), а также его главные помощники Макдона и Сергачев на бумаге должны переигрывать топ-4 «Рейнджерс» (Фокс, Линдгрен, Миллер, Труба). Правда, в сравнении с двумя чемпионскими сезонами, оборона «Лайтнинг» стала допускать больше индивидуальных ошибок.

В нападении у обеих команд наблюдаются схожие проблемы. В этом плей-офф только Мика Зибанежад (7+12) и Никита Кучеров (4+11) демонстрируют свою привычную результативность. Ни Панарин (4+7), ни Стэмкос (4+4), ни другие звезды атаки пока не находятся в форме из регулярного чемпионата. На стороне «Тампы» в этой линии снова опыт и больший универсализм.

Главное украшение серии — вратарское противостояние. Лучший вратарь последних пяти лет Андрей Василевский против лучшего голкипера минувшего регулярного чемпионата Игоря Шестеркина, который после небольших сложностей на старте плей-офф вернулся в топ-форму. Россияне — с запасом лидеры Кубка Стэнли по GSAx (Шестеркин +11,4, Василевский +11,0). Отдавать кому-либо предпочтение в этой дуэли невероятно сложно, но кубковый опыт снова на стороне представителя «Лайтнинг».

«Тампа» третий сезон подряд проводит огромное количество матчей, а «Рейнджерс» пришлось затрать все 14 игр, пять раз оказываясь на грани вылета, чтобы добраться до финала Востока. Лучшему тренеру НХЛ последних лет Джону Куперу и одному из главных специалистов по сиюминутной постановке успешной игры Жерару Галлану предстоит серьезная работа, чтобы подвести своих хоккеистов в рабочей физической форме. Больший универсализм игровой модели Купера дает «Лайтнинг» еще один плюсик в споре с «Рейнджерс».

Прогноз: «Тампа-Бэй» (4-2)

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