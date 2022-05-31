«Радулов принял решение и вернулся в Россию. Теперь он в «Ак Барсе» — агент

Агент Юрий Николаев подтвердил «Матч ТВ», что нападающий Александр Радулов заключил контракт с казанским «Ак Барсом».

— Правда, что Александр Радулов подписал контракт с «Ак Барсом»? Вы можете это подтвердить?

— Да. Контракт подписан на два года.

— Великолепно — вы сделали наш день.

— Я всегда за то, чтобы наши ребята возвращались в Россию, чтобы радовали наших болельщиков. И чтобы рейтинг КХЛ был высоким.

— Вы долго шли к этой сделке?

— Вы же понимаете, всегда решения по своей карьере принимает сам Саша. Так было, есть и будет.

— Но почему сегодня?

— Потому что сегодня у него закончился контракт с «Далласом». После этого Александр Валерьевич принял решение вернуться, чтобы играть в России.

— Я так понимаю, «Ак Барс» на него давно поглядывал.

— Отношение к нему в Казани очень серьезное. И я думаю, Олег Валерьевич (Знарок) — один из инициаторов приглашения Радулова.

— Между ними не было конфликта на чемпионате мира 2016 года? А то пишут всякое.

— У них абсолютно нормальные отношения. Не высасывайте из пальца! Там ничего плохого не было.

— Где сейчас Радулов?

— Он уже в России. И будет готовиться по графику «Ак Барса», где-то с середины июля.

В текущем сезоне в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ Радулов провел за «Даллас» 74 матча и набрал 22 очка (4 шайбы + 18 передач).

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Источник: Матч ТВ