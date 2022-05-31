Шестеркин вытащил «Рейнджерс» в финал конференции

Впереди дуэль двух лучших вратарей НХЛ.

Впереди дуэль двух лучших вратарей НХЛ.

Серия домашних побед «Каролины» завершилась в самый неподходящий момент. Впервые в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли «Ураганы» уступили, и случилось это в седьмом матче. Более того, «Каролина» проиграла решающий матч в серии впервые в истории. До этого в подобных случаях у них было шесть побед.

Ключевую роль в победе «Рейнджерс» вновь сыграл голкипер Игорь Шестеркин. Он отразил 37 бросков из 39 и был признан первой звездой матча.

Но на этот раз еще разыгралось и нападение нью-йоркцев. Шесть заброшенных шайб в одной игре. Это всего лишь на одну меньше, чем за предыдущие шесть матчей.

Гости отлично начали матч, забросив две шайбы в большинстве за первые восемь минут.

А в середине второго периода сломался основной вратарь «Каролины» Антти Раанта. Вышедший на замену Петр Кочетков уже через 42 секунды получил третью шайбу.

Когда в начале третьего периода Крис Крайдер сделал счет 4:0, игра была сделана.

После матча форвард «Рейнджерс» похвалил своего вратаря:

«Очевидно, что хороший старт помог нам, сегодня важную роль сыграла игра спецбригад, а наш вратарь снова был лучшим игроком».

Заокеанские эксперты после сегодняшнего матча вновь заговорили о том, что Шестеркин — лучший вратарь мира, хотя сам он лучшим считает Василевского.

Кто из русских вратарей на самом деле лучший мы узнаем в финале Восточной конференции. «Рейнджерс» оказались там впервые с 2015 года. Как и семь лет назад, соперником вновь станет «Тампа».

В прошлый раз нью-йоркцы проиграли в семи матчах, но для нынешних «Рейнджерс» это ничего не значит. Первый матч состоится уже в ночь на четверг в Нью-Йорке.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 2:6 (0:2, 0:1, 2:3)

Голы: Трочек, 48:11 (бол.). Доми, 56:13. — Фокс, 3:40 (бол.). Крайдер, 8:00 (бол.), 43:59. Строум, 36:19. Хытил, 48:51. Копп, 57:08.

Счет в серии — 3:4

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