Шестеркин сделал две голевые передачи, «Рейнджерс» и «Каролина» сыграют седьмой матч

Вратарь пошел за бомбардирским рекордом.

Вратарь пошел за бомбардирским рекордом.

«Рейнджерс» в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли творят чудеса. В первом раунде с «Питтсбургом» нью-йоркцы проигрывали 1-3, Шестеркин поплыл в гостевых матчах и был дважды заменен, опытные Кросби, Раст и Гюнцел разрывали оборону «Рейнджерс».

Однако парни с Бродвея показали характер и выиграли три встречи подряд, во что никто уже не верил.

Серия с «Каролиной» также добралась до седьмого матча. Видимо, с ними по-другому не получается. «Харрикейнз» выигрывают исключительно на своей площадке, но проигрывают все гостевые поединки. По счастью, преимущество своей площадки в двух первых раундах как раз у «Каролины». Они победили дома в седьмом матче серии с «Бостоном» и с «Рейнджерс» сыграют тоже на домашнем льду.

Придется нью-йоркцам совершать очередное чудо. Субботняя победа им должна придать эмоций. А уверенная игра Шестеркина может стать ключом к успеху, даже если фаворитом является соперник.

В субботу российский голкипер попал во все заголовки. Во-первых, он отразил 37 бросков из 39, и это круто, особенно по сравнению с вратарями соперников: Кочетков и Раанта на двоих отбили 20 из 25.

К отличной вратарской статистике Шестеркина мы привыкли, но теперь он пошел еще дальше. На счету Игоря еще и две голевые передачи, и это лишь пятый случай в истории Кубка Стэнли, когда вратарь набирает два очка за матч. Разумеется, не нужно представлять, что Шестеркин дальним пасом выводит Зибанежада один на один с вратарем соперников. Он просто начинал атаку от своих ворот, и так получалось, что между ним и автором гола был всего лишь один партнер. Тем не менее статистически достижение выдающееся.

Сам Шестеркин спокойно отреагировал на свои бомбардирские показатели:

— Сегодня была очень важная игра, надо было обязательно выигрывать, что нам и удалось. Что касается двух передач, ребята сами все сделали. Я просто отдавал им шайбу.

Главный тренер Жерар Галлан традиционно похвалил Шестеркина:

— Он выдающийся и был таким весь сезон для нас.

А вот Панарин после матча постарался пошутить:

— Конечно, всегда (хорошо) иметь такого вратаря… Осталось начать забивать.

Сам Артемий, кстати, наконец-то начал забивать. В шестом матче на его счету первый гол в серии. Он установил окончательный счет в середине третьего периода. В шести встречах против «Каролины» на счету главной звезды «Рейнджерс» пока всего на одно очко больше, чем у вратаря.

Седьмой матч состоится в ночь на вторник по московскому времени. Сумеют ли «Рейнджерс» прервать домашнюю серию «Каролины»?

НХЛ. Плей-офф

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Голы: Мотт, 7:22. Зибанежад, 9:51 (бол.). Хытил, 23:24, 26:47. Панарин, 47:43 (бол.). — Шей, 25:05. Трочек, 32:47.

Счет в серии — 3-3