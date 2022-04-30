Чемпионская раздевалка ЦСКА. Всем шампанского!

ЦСКА во второй раз в истории выиграл Кубок Гагарина.
В финале армейцы в семи матчах победили магнитогорский «Металлург».
ЦСКА и «Металлург» второй раз встречаются в финале. В 2016 году также в семи матчах победила «Магнитка».
Всего второй раз в истории Кубка Гагарина команда, проигрывавшая по ходу серии 1-3, сумела добиться победы.
Сергей Федоров привел команду к титулу в своем дебютном сезоне в качестве главного тренера.
Илья Воробьев был в такой роли в 2016 году. Сегодня свой финал он проиграл.
Самым ценным игроком финальной серии был признан 41-летний нападающий Александр Попов, игравший в решающем матче с разрывом связок и не вышедший на награждение.
Первым Кубок Гагарина подняли над головой капитан Сергей Андронов и ассистент Никита Нестеров.
Голкипер Иван Федотов, отразивший в седьмом матче 42 броска в створ из 43, в следующем сезоне уедет в НХЛ играть за «Филадельфию».
Очередной сезон КХЛ ушел в историю.