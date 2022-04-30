Чемпионская раздевалка ЦСКА. Всем шампанского!

ЦВБП. Лучшие кадры.

ЦВБП. Лучшие кадры.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

ЦСКА во второй раз в истории выиграл Кубок Гагарина.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

В финале армейцы в семи матчах победили магнитогорский «Металлург».

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

ЦСКА и «Металлург» второй раз встречаются в финале. В 2016 году также в семи матчах победила «Магнитка».

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Всего второй раз в истории Кубка Гагарина команда, проигрывавшая по ходу серии 1-3, сумела добиться победы.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Сергей Федоров привел команду к титулу в своем дебютном сезоне в качестве главного тренера.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Илья Воробьев был в такой роли в 2016 году. Сегодня свой финал он проиграл.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Самым ценным игроком финальной серии был признан 41-летний нападающий Александр Попов, игравший в решающем матче с разрывом связок и не вышедший на награждение.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Первым Кубок Гагарина подняли над головой капитан Сергей Андронов и ассистент Никита Нестеров.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Голкипер Иван Федотов, отразивший в седьмом матче 42 броска в створ из 43, в следующем сезоне уедет в НХЛ играть за «Филадельфию».

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Очередной сезон КХЛ ушел в историю.