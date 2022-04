Финны могут отобрать арену у русских бизнесменов за долги. Оттуда уже убирают все мероприятия

«Хартвалл Арена» сменила название и стала яблоком раздора в Хельсинки. Оттуда уже перенесли чемпионат Европы по фигурному катанию, а также чемпионат мира по хоккею.

«Хартвалл Арена» сменила название и стала яблоком раздора в Хельсинки. Оттуда уже перенесли чемпионат Европы по фигурному катанию, а также чемпионат мира по хоккею.

По информации «Матч ТВ», ситуация вокруг «Хартвалл Арены» выглядит так.

2013 год — самую крупную концертную площадку в Финляндии, расположенную в Хельсинки, приобретает российский бизнес: Геннадий Тимченко, а также братья Аркадий и Борис Ротенберги.

2022 год — в связи с ситуацией между Россией и Украиной все развивается стремительно. «Йокерит», выступавший на этой арене, экстренно вышел из состава КХЛ. Российские бизнесмены попали в санкционный список Евросоюза.

Финская компания Hartwall по производству алкогольных и безалкогольных напитков прекратила сотрудничество с дворцом, отозвав свой брендинг. Теперь арена называется «Зал Хельсинки» (Helsinki Hall), а с фасада дворца были сняты все вывески, упоминающие слово «Hartwall».

Список мероприятий в Helsinki Hall был расписан на годы вперед, но теперь оттуда переносятся и спортивные соревнования, и разнообразные концерты.

Так, из дворца выехал не только «Йокерит». Федерация хоккея Финляндии объявила, что с арены будут убраны баннеры национальной сборной Суоми, а также вымпелы предстоящего чемпионата мира-2022 по хоккею.

Helsinki Hall должен был принять группу А, где выступала бы сборная России. Но россиян и белорусов от турнира отстранили. Сам ЧМ по хоккею переехал в Helsinki Ice Hall («Ледовый зал Хельсинки»), построенный еще в 1966 году. Если говорить по меркам Москвы, это как из «Парка легенд» перенести чемпионат мира на Малую спортивную ретро-арену «Лужников».

По той же причине из Helsinki Hall уехал чемпионат Европы по фигурному катанию. И вообще, у дворца теперь неопределенное будущее. Финские СМИ сообщают, что бывшая «Хартвалл Арена» может быть принудительно продана, если ее долги не будут погашены. А погасить долги не дадут, потому что с русскими бизнесменами сейчас не хотят иметь никаких отношений.

Финские организаторы мероприятий приостановили сотрудничество с оператором арены и ищут альтернативные площадки. Варианты такие: это старый «Ледовый зал Хельсинки, а также арена «Эспоо Метро», которые вмещают по 8000 зрителей.

При этом имеется возможность переноса мероприятий из Хельсинки в Тампере (между ними 180 км) — в новый стадион Nokia Arena на 15 000 мест, а также есть вариант с Турку (170 км). Так, группа В чемпионата мира по хоккею будет играть как раз в Тампере.

«Спрос явно возрос. Пока перенесено четыре мероприятия, но запросов и предварительных бронирований гораздо больше», — говорит Том Кивимяки, возглавляющий компанию, управляющую Helsinki Ice Hall.

Помимо хоккейных матчей Helsinki Hall на 13 000 мест должен был принять два концерта в стиле хэви-метал в апреле, а также «Цирк дю Солей», концерты Эрика Клэптона, Бьорк в июне… Теперь все мероприятия переносятся.

Мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен верит в то, что произойдет передача прав собственности. Город, возможно в сотрудничестве с государством, должен рассмотреть вопрос о том, как сделать арену снова актуальной для столицы Финляндии:

Юхана Вартиайнен / Фото: © Личный архив Юхана Вартиайнен

«Невозможно вести бизнес с россиянами, включенными в санкционный список. Но на данном этапе мы можем только следить за тем, чтобы дворец платил налоги и выполнял свои обязательства».

Впрочем, сменить владельца Helsinki Hall не так просто. По действующему законодательству финские власти не могут иметь никаких дел с бизнесменами, если они находятся под санкциями. То есть выкупить у них дворец нельзя. Но есть одна лазейка…

«Например, насколько я понимаю, речь может идти о принудительной продаже в случае, если Helsinki Hall накопит долги и не сможет их выплатить», — говорит мэр.

При этом Вартиайнен считает, что лучше бы арена принадлежала не городу, а частным финским бизнесменам или компаниям:

«Они смогли бы эффективнее управлять такими ресурсами, лучше организовывать мероприятия по шоу-бизнесу и спорту».

Так что Helsinki Hall — это проблема для Хельсинки и всей небольшой Финляндии. Это большая потеря как для общественности, так и для бизнес-сообщества.

К примеру, Бьорк со своим «Оркестровым туром 2022» просто отменила визит в Финляндию, потому что, согласно официальному заявлению, «не удалось найти подходящую замену площадки и концерт был отменен». Тем, кто купил билеты, возвращают деньги.

Юбилейный визит группы Manowar «Crushing The Enemies Of Metal Anniversary Tour» был перенесен из Хельсинки в Эспоо, причем дата съехала с апреля 2022 года на 1 февраля 2023-го. Альтернативные площадки ищут организаторы концертов KISS и The Cure…

Так что нынешняя ситуация бьет не только по спорту, и перенос чемпионата Европы по фигурному катанию в Эспоо — лишь песчинка в море.

Но в такое время мы живем.

Читайте также: