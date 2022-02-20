«С такой игрой нас и сборная Гондураса скоро уважать не будет». Майоров — о поражении сборной России в финале

Разбираемся, почему наши не смогли одолеть финнов в «золотом» матче на ОИ-2022.

Разбираемся, почему наши не смогли одолеть финнов в «золотом» матче на ОИ-2022.

Сборная России уступила финнам в финале ОИ-2022 — 1:2.

Единственный гол нашей команды на счету Михаила Григоренко.

Финны не проиграли на этом турнире ни одной встречи и впервые стали победителями Олимпиады в хоккее.

«Наш хоккей должен быть другим»

— Ларионов после нашего поражения в финале сказал хорошую вещь. О том, что наш хоккей все-таки должен быть другим. Это, конечно, еще очень мягко сказано, — считает Борис Майоров. — В финале нам явно недоставало индивидуального мастерства. Да не только в финале, на всем протяжении турнира. Вы посмотрите, мы в шести матчах не одержали ни одной уверенной победы. Все игры какие-то дерганные и до предела напряженные. Имеющая высокий авторитет на международной арене сборная России вдруг оказалась командой, которая с трудом побеждает сборные Дании и Швейцарии. А если говорить о более солидных соперниках, то там все еще печальнее: чехам проиграли, со шведами три периода и овертайм завершили вничью и вот теперь финнам уступили.

— Чего нам в первую очередь не хватило для победы?

— Наш хоккей стал чересчур простеньким — из своей зоны шайбу выбрасываем, в чужую вбрасываем. Взаимодействие между игроками отсутствует. Мы ни разу не прошли среднюю зону в пас! У нас по этому поводу часто ссылаются на то, что площадки стали меньше. Но ведь финны это делают. У них постоянно три игрока летят в атаку, а у нас — один, в лучшем случае два. Потому что игра зависит не от величины площадки, а от мастерства хоккеистов. Настоящий мастер на любой площадке себя проявит. В результате ни одного по-настоящему опасного момента у чужих ворот мы так и не создали. Прискорбно было смотреть на это. Хотя я предполагал, что матч будет очень сложным с небольшим перевесом в пользу финнов. Очень обидно за наш хоккей! Если не сделаем выводов, то так и останемся в роли «фаворитов», которых на деле никто уже не уважает — ни Дания, ни Швейцария, ни Гондурас.

— Вы имеете в виду, что наша команда в последние годы превращается на международной арене в середнячка?

— Конечно. И олимпийский турнир это подчеркнул. Хотя целый ряд известных игроков не попал в сборную по разным причинам. Тут наверняка не один Жамнов решает — кого брать, а кого нет. И все же демонстрировать столь примитивный хоккей команде с советскими корнями нельзя. Смотреть на это было просто невозможно.

«Финны могли забить гораздо больше»

— В чем финны были явно сильнее?

— В первую очередь во взаимодействии между игроками. Во-вторых, у сборной Финляндии четко просматривался план на игру. Ее защитники ни разу не провалились. Кроме того, мы в средней зоне никак не могли преимущества получить. Когда россияне владели шайбой, у соперника постоянно был численный перевес в районе своей синей линии. Как минимум в одного игрока. Даже в единоборствах финны оказались лучше.

— Вас это не удивило? Ведь в предыдущих встречах хорошая силовая борьба у бортов за шайбу была скорее козырем нашей сборной.

— Нет. Такой стиль для финских команд традиционен. Лет сорок назад они его переняли у североамериканцев. И поначалу играли очень грязно. Постепенно они от этой тактики отошли в пользу комбинаций. Однако желание идти в силовую борьбу осталось. Только сейчас оно уже сочетается с высоким мастерством. В финале это позволяло им контролировать шайбу в своей зоне. При игре «один в один» наш хоккеист из-под финна вылезти не мог. Это очень серьезный недостаток российской команды. Из-за него мы так мало опасных моментов создали в атаке. Еще хуже, что и в нашей зоне финны постоянно выигрывали борьбу за шайбу. Ведь если начистоту, они-то как раз далеко не все свои моменты реализовали. Могли забить гораздо больше. Прискорбно, но это абсолютно закономерная победа финнов.

«На золотые медали мы в Пекине точно не наиграли»

— Кто виноват в решающем голе?

— Финны вывели шайбу на боковой борт, оттуда последовала передача в центр на Анттилу. Он бросил, а Бьернинен еще и клюшку подставил на пятачке. К вратарю тут вопросов нет. Здесь была целая череда небольших ошибок нашей команды в обороне, которая к голу и привела. И это не случайность, а следствие того, что финны на наши ворота наседали постоянно, не давали нашим защитникам действовать спокойно, с оглядкой. Поэтому мы в основном пуляли шайбу по бортам.

— Выделите лучших игроков в сборной России.

— Мне понравился Слепышев. И в финале, и на протяжении всего турнира. А сегодня и Григоренко отличился. Все-таки Михаил забил важный гол, быстро реализовал большинство. А так вся наша атака развалилась в финале. Разве что в самой концовке на ворота наседали.

— На данном турнире серебро для нас — неудача или прыжок выше головы?

— С такой игрой мы могли до финала и не добраться. Поэтому серебряные медали — достойный результат. На золото мы на этой Олимпиаде точно не наиграли. А могли вылететь и на гораздо более ранних стадиях, играли без запаса. Повторюсь, мне вообще было удивительно — как можно играть без комбинаций, без взаимодействия с партнерами в атаке? Мы ведь весь турнир так действовали, не только в финале.

Читайте также: