Хоккей. Россия — Швейцария. Четвертьфинал Олимпиады. Онлайн!

Продолжат ли наши борьбу за медали?
- Россия и Швейцария встречались на предварительном этапе, тогда наши победили со счетом 5:2
- Наша сборная по-прежнему ослаблена отсутствием нескольких игроков из-за положительных тестов на коронавирус
- Накануне сборные Канады и США стали первыми полуфиналистами
- Победитель противостояния России и Швейцарии сыграет против канадок
4` Первый опасный момент у наших ворот. Голкипер Мария Сорокина выручила
1` Начали. Стартовое вбрасывание за нашей командой.
Все вечерние ПЦР-тесты у игроков нашей команды отрицательные, сообщает корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Лукашов.
Перед игрой в расположение команды вернулись сдавшие отрицательные ПЦР-тесты защитники Екатерина Николаева и Лиана Ганеева, а также нападающий и капитан Ольга Сосина.
Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)
Хоккей. Женщины. Четвертьфинал
Россия — Швейцария — 0:0 (0:0)
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