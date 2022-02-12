Хоккей. Россия — Швейцария. Четвертьфинал Олимпиады. Онлайн!

Продолжат ли наши борьбу за медали?

Продолжат ли наши борьбу за медали?

Россия и Швейцария встречались на предварительном этапе, тогда наши победили со счетом 5:2

Наша сборная по-прежнему ослаблена отсутствием нескольких игроков из-за положительных тестов на коронавирус

Накануне сборные Канады и США стали первыми полуфиналистами

Победитель противостояния России и Швейцарии сыграет против канадок

4` Первый опасный момент у наших ворот. Голкипер Мария Сорокина выручила

1` Начали. Стартовое вбрасывание за нашей командой.

Все вечерние ПЦР-тесты у игроков нашей команды отрицательные, сообщает корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Лукашов.

Перед игрой в расположение команды вернулись сдавшие отрицательные ПЦР-тесты защитники Екатерина Николаева и Лиана Ганеева, а также нападающий и капитан Ольга Сосина.

Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)

Хоккей. Женщины. Четвертьфинал

Россия — Швейцария — 0:0 (0:0)

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